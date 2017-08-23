Кабмін затвердив створення Нацагентства із закупівлі ліків

Кабінет міністрів України затвердив створення Національного закупівельного агентства, яке займатиметься закупівлями лікарських засобів.
|Національне закупівельне агентство займатиметься закупівлями лікарських засобів. Фото kwanchaidp/Depositphotos
Нацагентство запрацює із 2019 року, повідомляє МОЗ.
Воно буде здійснювати публічні закупівлі лікарських засобів та медичних виробів на національному, місцевому та міжнародному рівні за принципами ефективності, прозорості та боротьби з корупцією.
Оцінка закупівель медичного обладнання та фармацевтичної продукції в Україні у 2016 – 2017 роках показала, що з 8 898 оголошених тендерів 3 612 (40,6%) не відбулись через відсутність конкуренції. Середня кількість учасників торгів становила всього 1,8, а зниження ціни, а відтак і економія бюджетних коштів склала усього 5%.
Створене Нацагентство із закупівлі ліків має забезпечити:
Придбання економічно доцільних і безпечних лікарських засобів та медичних виробів для пацієнтів.
Проведення прозорих закупівель на національному та міжнародному рівні.
Досягнення розумних цін на лікарські засоби та медичні вироби за співвідношенням ціна/якість.
Усунення корупційних ризиків та раціональне використання бюджетних коштів.
Читай також:
Для замовників це означатиме економію коштів, людських ресурсів та часу, звільнення від виконання невластивих функцій та оптимізацію витрат медичних установ у системі публічних закупівель лікарських засобів, медичних виробів та імунобіологічних препаратів.
Держава зможе збільшити частку успішних закупівельних процедур, довгостроково планувати закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, контролювати якість та реалізацію ліків і медвиробів, і максимально забезпечити пацієнтів лікарськими засобами, медичними виробами та імунобіологічними препаратами.