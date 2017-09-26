Тест на холестерин, гепатит, ВІЛ: МОЗ розповіло, які послуги будуть безкоштовними

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило перелік послуг, які включає гарантований пакет первинної медичної допомоги.
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У відомстві повідомили, що під час первинної медичної допомоги пацієнти гарантовано і безкоштовно можуть отримати:
- Гематологічні дослідження
- Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою
- Біохімічні й імунохімічні дослідження сироватки крові
- Глюкоза крові
- Загальний холестерин
- Аналізи сечі
- Загальний аналіз сечі
- Інструментальні методи дослідження
- Електрокардіограма (ЕКГ) у стані спокою
- Мікроскопія харкотиння.
- Швидкі тести
- Швидкі тести на ВІЛ, вірусний гепатит, сифіліс.
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У МОЗ також нагадали про повноваження сімейного лікаря, який має призначати ліки та виписувати рецепти,а також оформлювати довідки, лікарняні листки.
За рецептами можна буде отримати у тому числі препарати за програмою відшкодування вартості ліків.
Крім того, сімейний лікар:
- спостерігає за станом здоров’я пацієнтів за допомогою різних досліджень, діагностує та лікує найбільш поширені хвороби, травми, отруєння, патологічні, фізіологічні (під час вагітності) стани;
- супроводжує пацієнтів із хронічними захворюваннями;
- надає невідкладну допомогу;
- направляє пацієнта для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) меддопомоги;
- проводить профілактику: вакцинацію, огляди та дослідження пацієнтів з груп ризику.
Сімейний лікар може спостерігати неускладнену вагітність та спостерігати за здоровою дитиною відповідно до вікових особливостей та потреб, а також надавати окремі послуги паліативної допомоги.
Наприклад, оцінити ступінь болю, призначити та виписати рецепт на наркотичні засоби, психотропні речовини для лікування больового синдрому.