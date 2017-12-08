Українська йога. В'ячеслав Смірнов

Словом "йога" давно нікого в Україні не здивуєш. В когось вона асоціюється зі здоров'ям, в когось із гнучкістю тіла, а в когось із індійською містикою.

За останні десятиліття ця практика стала настільки популярною, що йога-студії є практично в усіх великих містах, у магазинах безліч книг, а в інтернеті – відео на цю тему. Здавалося б – обирай що хочеш.

Однак, коли починаєш заглиблюватися в це питання, виявляється, що навіть представники найбільш популярних в Україні шкіл йоги розуміють практику дуже по-різному; що напрямки йоги, представлені в Україні, далеко не завжди збігаються з відомими у світі і що деякі українські майстри розробили власні стилі, які мають своїх прихильників і за кордоном.

Разом з цим, часто лунають застереження, що неправильна практика йоги може принести не лише позитивні, а й досить негативні результати для практикуючого.

"Українська правда. Життя" вирішила розкрити феномен української йоги, розповісти про найбільш яскравих майстрів, які вплинули на поширення цієї практики в Україні й мають найбільше послідовників.

Звичайно, цей перелік не буде вичерпним. І ми в жодному разі не ставимо за мету визначити, хто з них правий, а хто ні, або посилити конкуренцію між ними. Скоріше ми хочемо полегшити вибір для тих, хто не знає, чи йога – це те, що йому потрібно, або шукає свій стиль і свого майстра, на яких можна орієнтуватися і до чиїх порад прислухатися.

Перший герой цієї серії публікацій – В'ячеслав Смірнов.

Лікар-терапевт за освітою, сертифікований Міжнародною асоціацією йоги інструктор, чемпіон світу з йога-спорту 2004 року, В'ячеслав відомий серед зацікавлених йогою в Україні та за її межами.

В'ячеслав Смірнов – лікар-терапевт за освітою, сертифікований Міжнародною асоціацією

йоги інструктор

Він проводить безліч семінарів і вебінарів, автор декількох книг. До недавнього часу – керівник центру "Yogalife" на Пушкінській у Києві. А ще батько двох дітей.

Разом з дружиною-психологом створив Школу йоги і систем оздоровлення В'ячеслава і Олени Смірнових.

В основі методики Смірнових – комплексний підхід, що включає харчування, психологію, роботу з тілом і диханням. При цьому техніки, які застосовує В'ячеслав, беруться не тільки з індійської йоги, а й з інших стародавніх і сучасних систем оздоровлення.

ДИВОМ ВИЖИВ І ВІДНОВИВСЯ

В'ячеслав родом з Вінниці. Його біографія починається так само, як і у багатьох відомих майстрів і цілителів – у дитинстві був дуже хворобливою дитиною.

Кілька разів мало не помер. Зокрема, у віці 10 років мав запалення кісткового мозку в тяжкій формі.

"Захворювання дуже стрімко розвивалося, було загальне зараження крові. Первинний осередок був на нозі. У дитячій обласній лікарні чергові хірурги сказали: "Ми йому ногу зараз відріжемо, але шансів на життя все одно небагато", – згадує Смірнов.

За збігом обставин у цій лікарні перебував хірург, який вирішив перевірити на ньому експериментальні методи й обійтися без ампутації кінцівки. Було декілька операцій, а потім тривале відновлення.

Тоді ж, лежачи в лікарні, В'ячеслав і вирішив стати лікарем, щоб допомогти людям не відчувати того болю, який пережив сам.

У підлітковому віці у нього була важка травма другої ноги, на відновлення якої також пішли роки.

У Монголії, де сім'я В'ячеслава жила під час військової служби батька, він зайнявся бойовими мистецтвами – з метою самозахисту і зміцнення здоров'я.

Після повернення до Вінниці почав практикувати ушу і цігун. На початку 90-х став їх викладати.

"Один з тих, у кого я займався цігун – це завідувач відділенням Вінницької обласної психоневрологічної лікарні імені Пирогова Микола Гнатишин. Він навчався у китайців, дуже цікавився цією темою", – згадує В'ячеслав.

Розповідає, що потім познайомився з людиною, яка займалася йогою за книгою українського майстра Андрія Сідерського і став займатися сам.

В'ячеслав займався йогою за книгою українського майстра Андрія Сідерського

Потрібно розуміти, що в той час, тим більше у Вінниці, не можна було просто піти на заняття з йоги – їх ніхто ще не проводив.

"Практично всі, хто зараз займається йогою, займаються завдяки тому поштовху, який був даний Андрієм Сідерським, який написав кілька сильних книжок, – пояснює В'ячеслав.

Коли я переключився на йогу повністю, зі мною переключилася і та група, яка у мене займалася ушу і цігун".

"ТРАВМ БУЛО БАГАТО"

Смірнов продовжував активно займатися йогою й навчаючись в університеті.

"Через деякий час я зрозумів, що нога мене більше не турбує, вона відновилася. Але на той момент у мене вже було багато нових травм, отриманих саме завдяки йозі", – розповідає В'ячеслав.

У книгах, за якими він займався, практично не описувалася правильна техніка виконання вправ.

"Там була ідея про те, що чим крутіше ти гнешся, тим крутіший ти йог, і весь головний критерій твого розвитку – це те, наскільки складні вправи ти робиш, оскільки це є відображенням твоєї внутрішньої еволюції.

Зараз мені ця ідея здається досить дивною, але на той момент я думав: "У книжках же написано – значить, так і треба". Тому травм було багато", – згадує Смірнов.

Поступово, завдяки спостереженню за собою й іншими практикуючими, а також медичній освіті у нього сформувалося уявлення про те, як потрібно займатися правильно.

Після закінчення університету й Київської військово-медичної академії В'ячеслав деякий час працював військовим лікарем, а потім реабілітологом. Паралельно він продовжував викладати йогу і незабаром зрозумів, що традиційна медицина його більше не приваблює. Він повністю зосередився на викладанні.

Також до практики стали включатися елементи інших систем оздоровлення, які вивчав В'ячеслав.

До практики йоги В'ячеслав став включати елементи інших систем оздоровлення

"Коли я познайомився з кінезіологією, зокрема прикладною, рефлексотерапією, остеопатією, фітотерапією, гомеопатією, виявилося, що людина влаштована значно цікавіше, ніж уявлялося доти. І я побачив абсолютно фантастичні найпростіші шляхи для вирішення багатьох складних проблем", – каже він.

В'ячеслав навчався у низки вчителів, але не тривалий час. Ходив на заняття Андрія Сідерського і Андрія Лаппи, кількох українських "викладачів йоги другої генерації", з деякими й донині підтримує дружні стосунки.

Також багато поїздив по світу.

"Я, напевно, був на всіх континентах, окрім Антарктиди та Австралії, для навчання.

З учителів, у яких я займався багато, можна назвати Фабіо Андріко й Лауру Євангелісту, які є відповідальними за поширення однієї з традицій тибетської янтра-йоги, у Брайана Кеста, Анжели Фармер, Віктора Ван Кутена і багатьох інших.

Ще з учителів можна назвати Чог'яла Намкай Норбу, майстра медитації в традиції тибетського буддизму", – розповідає він.

Так поступово В'ячеслав і його дружина Олена вибудували свою систему, що працює з усіма аспектами людського здоров'я – від тіла до свідомості.

СИСТЕМА СМІРНОВИХ

На заняттях у Смірнових не почуєш незрозумілих санскритських слів чи езотеричних термінів. Тут не вимовляють відомі назви асан або дихальних технік.

"Щоб якомога більша кількість людей не злякалася і не втекла, спробувавши один раз, ми в нашій системі не використовуємо жодних іноземних слів. Ми говоримо лише нормальною російською або українською мовою", – пояснює В'ячеслав.

Розповідаючи про свою систему, дивує: "Насправді, йогою це можна взагалі не називати".

Назву "йога" Смірнови використовують для того, щоб у людей була якась асоціація, уявлення про те, на що це схоже. А до програми занять включається і багато технік з інших систем.

В'ячеслав пояснює, що головне розуміти основні принципи древніх комплексних систем оздоровлення та самовдосконалення.

"І коли ти бачиш ці єдині принципи, то можна брати абсолютно різні техніки і використовувати їх як конструктор навколо цього єдиного стержня", – вважає він.

Крім того, за словами В'ячеслава, неправильно пов'язувати поняття "йога" тільки з Індією, оскільки її аналоги були й в інших країнах.

"Є в'єтнамська, японська, китайська, корейська, тибетська йога. Причому вони навіть зовні схожі. Всі ці системи мають свої переваги й недоліки", – пояснює Смірнов.

Він не бачить сенсу в копіюванні якоїсь єдиної системи – наприклад, індійської зв'язки "йога-аюрведа-індуїзм".

"Мені особисто індуїзм неблизький, тому я не буду цим займатися, а проповідувати це – тим більше. Мені набагато ближчий буддизм. Я не бачив більш глибоких, деталізованих і відпрацьованих систем роботи зі свідомістю, ніж традиція буддійської медитації", – зазначає В'ячеслав.

Ефективність аюрведи як оздоровчої системи в українських реаліях теж викликає в нього сумніви: "Якщо бути чесним, я бачив не так уже й багато прикладів її успішного застосування у нас".

На думку Смірнова, це може бути пов'язано з не адаптованістю цієї системи до нашого клімату й інших умов, а також із недостатньою кількістю дійсно хороших фахівців.

ХАРЧУВАННЯ

Правильне харчування – важлива частина системи Смірнових. Однак їхнє розуміння того, що варто споживати, відрізняється від постулатів сучасної дієтології.

"Ідеальної системи харчування для всіх не існує. Єдина дійсно оптимальна система – та, яка була розроблена індивідуально для конкретної людини з урахуванням всіх її особливостей.

Але якщо говорити про те, що статистично підходить для великої кількості людей – це принципи роздільного харчування і макробіотичні принципи, адаптовані до наших умов", – вважає В'ячеслав.

Багатьом принципам він навчився в українського цілителя Сергія Соболенка.

Якщо коротко, підхід Смірнових до харчування передбачає відмову від усіх продуктів, що містять дріжджі та цукор, а також від оцту, молока, картоплі, бажано ще й від пшениці й борошна. Кожен з цих пунктів має цілком конкретне обґрунтування.

Правильне харчування – важлива частина системи Смірнових.

Фото yekophotostudio/Depositphotos

Категорично не рекомендується запивати їжу. Водночас супи рекомендовані, оскільки вони підвищують секрецію залоз травної системи, а не розбавляють шлунковий сік.

Що ж до таких традиційно заборонених для йогів продуктів як яйця і м'ясо, Смірнов не категоричний.

"Тваринний білок, якщо в людини є у ньому потреба, можна. Це дуже індивідуально. Однак дітям можна і потрібно давати значно частіше і м'ясо, і рибу, й морепродукти", – вважає він.

Основу харчування "за Смірновим" складають крупи, овочі й бобові. Також можна кисломолочні продукти та не більше 4 яєць на тиждень. Замість кухонної солі рекомендується використовувати морську.

При цьому харчування має бути роздільним, тобто білкова їжа не повинна змішуватися з тією, що містить вуглеводи.

Як запевняє В'ячеслав, одне тільки роздільне харчування чудово сприяє плавному зниженню ваги. З цієї ж причини при дефіциті маси тіла повністю окремо харчуватися не рекомендується.

Крім правильного харчування, в системі Смірнових використовуються методи очищення організму. Наприклад, одноденні голодування раз на тиждень.

При цьому В'ячеслав підкреслює, що голодувати треба не від вечері одного дня до вечері наступного, а саме витримати один повний день без прийому їжі, тобто близько 36 годин.

ТІЛО

Незважаючи на комплексний підхід, В'ячеслав запевняє, що в системі Смірнових присутня більша частина того, що люди очікують побачити на традиційних заняттях з йоги.

"Асани є, і вони займають достатнє місце. З тілом ми працюємо і щодо підвищення гнучкості, і щодо відновлення цілісності й балансу структури тіла й психіки, і щодо їх зміцнення", – розповідає він.

Однак традиційні асани поєднуються з вправами з кінезіології, реабілітології, тілесноорієнтованої психотерапії й рефлексотерапії.

На думку В'ячеслава, переважна більшість викладачів йоги недостатньо обізнані про важливі аспекти фізіології та анатомії.

На думку В'ячеслава, переважна більшість викладачів йоги недостатньо обізнані

про важливі аспекти фізіології та анатомії

"Є таке поняття як стереотипи або патерни руху. В цих стереотипах відбивається весь досвід тих пошкоджень, які у нас є – травм, хвороб, інфекцій, та ж психосоматика. Все це відображається унікальним малюнком розподілу напруги в тілі. У кожного з нас є перенапружені м'язи, а є ослаблені, які просто не використовуються, вони ніби забуті мозком", – пояснює він.

І, виконуючи вправи йоги без додаткових спеціальних вправ, людина продовжує використовувати напружені м'язи і щадити ослаблені, що викликає подальший дисбаланс.

Крім того, Смірнов застерігає, що в класичній індійській йозі є вправи, які "чисто фізіологічно абсолютно некорисні".

"Є багато вправ, які гарантовано шкідливі, і частину з них не можна робити взагалі, а частину з них робити можна, але через тривалий час після того, як людина почала займатися і вже до цього готова", – каже він.

Серед вправ, які В'ячеслав радить використовувати з великою обережністю і тільки після декількох років активної практики – перевернуті пози, такі як стійка на голові, стійка на плечах ("плуг") і навіть "берізка".

Він пояснює, що в багатьох сучасних людей є проблема в області декількох верхніх шийних хребців і в місці їх прикріплення до черепа. І важільний вплив на ці ослаблені хребці практично неминуче призводить до серйозних негативних наслідків.

Разом з тим, Смірнов не бачить великої небезпеки в скручуваннях, які в деяких інших школах йоги вважаються шкідливими.

"Щодо скручувань все далеко не настільки критично, на наш погляд. Питання тільки в тому, як і коли це скручування робиться, бо далеко не на кожний стан організму можна робити все те різноманіття скручуючих впливів, яке є в класичній йозі", – вважає він.

ДИХАННЯ

У системі Смірнових приділяється велика увага роботі з диханням.

"Якщо говорити про реальну значимість для фізичного і особливо психічного здоров'я, тренування дихання набагато важливіше, ніж тренування тіла", – вважає В'ячеслав.

Тут, як і у випадку асан, використовуються як відомі дихальні техніки індійської йоги, так і інші вправи.

У системі Смірнових приділяється велика увага роботі з диханням.

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"Якщо враховувати деякі закономірності в роботі опорно-рухового апарату, робота з диханням дає фантастичний вплив на суглоби, на клітини, на обмін речовин, на периферичний кровообіг", – переконаний Смірнов.

Також, за його словами, за допомогою дихальних технік можна швидко відкоригувати свій психоемоційний фон – або як засіб "швидкої допомоги", або на тривалу перспективу.

"Дихання використовується як форма саморегуляції, метод підвищення особистої ефективності. І сюди ж можна віднести й категорію медитативного застосування, коли це робиться вже для глибокого тренування свідомості", – підсумовує він.

СВІДОМІСТЬ

На питання, від чого він відштовхується при роботі зі свідомістю, В'ячеслав відповідає:

"Я відштовхуюся, перш за все, від здорового глузду, який я розумію через призму сучасної психофізіології, психосоматики та психіатрії... За підходом це найближче до традиції буддійської медитації".

Однак він знову підкреслює, що ніяких езотеричних практик або буддійських термінів не використовує.

"Для переважної більшості сучасних людей ключовим є не осягнути дзен, а завдання привести себе до нормального стабільного стану, навчитися керувати своїми емоціями, зняти стрес, знову почати висипатися, відновити здоров'я. Це те, з чого все починається", – переконаний В'ячеслав.

Сам же він практикує різні види медитацій як інструменти для досягнення єдиних цілей.

Після розпитувань погоджується конкретизувати: "Так, це найбільше схоже на віпасану. Іноді я можу робити якісь речі, пов'язані з візуалізацією".

За визначенням В'ячеслава, медитація – це тренування здатності людини бачити все таким, яким воно є насправді, бути в абсолютному контакті з реальністю.

Саме так, за його словами, підходять до медитації в сучасних напрямках, які будуються на засадах психофізіології.

За визначенням В'ячеслава, медитація – це тренування здатності людини бачити

все таким, яким воно є насправді

Смірнов підкреслює, що позитивний вплив медитації на здоров'я підтверджено багатьма дослідженнями, в тому числі проведеними над групами людей, які перебувають у стані безперервного стресу або сильного фізичного дискомфорту.

Також, за його словами, є дослідження, які свідчать про підвищення професійної ефективності та професійної реалізації внаслідок занять медитацією, сильне підвищення якості та тривалості життя.

В'ячеслав підкреслює, що будує свою систему на доказових і зрозумілих принципах та техніках. У той час як деякі види медитацій можуть принести і шкоду.

"Езотеричні практики з чакрами, мантрами і всім іншим... Я ні в якому разі не кажу, що це неправильно чи погано, але у непідготовленої людини це гарантовано підвищує шанси на виникнення проблем або з соціальною реалізацією, або з психікою і подальшим досвідом спілкування з традиційною і нетрадиційною медициною, психологією і психіатрією. Таких прикладів дуже багато", – застерігає він.

РЕЗУЛЬТАТИ ПРАКТИКИ

За словами В'ячеслава, за час викладання він бачив безліч прикладів ефективності своєї системи оздоровлення.

"Приходить людина з грижами, це підтверджено на МРТ, через півроку-рік робить повторне дослідження – гриж немає. Це дійсно часто оборотний процес. Є величезна кількість людей, які пішли з діагнозу бронхіальна астма", – каже він.

Розповідає про дівчину, яка нещодавно закінчила третю ступінь Школи йоги і систем оздоровлення Смірнових. У неї стоїть штучний клапан серця, і практика дозволила їй відмовитися від всіх препаратів, які вона приймала у великих кількостях, крім одного, що розріджує кров, без якого в такому стані дійсно не обійтися.

"Місяць тому у 75-річного батька одного з учасників третьої ступені Школи стався інсульт – паралізувало половину тіла, з втратою мови. Цей хлопець поїхав до Рівного до батька, показав йому наші вправи, і через 10 днів тато своїми ногами вийшов з лікарні. Лікарі говорили, що вперше в житті бачать таку динаміку", – наводить приклад Смірнов.

За словами В'ячеслава, за час викладання він бачив безліч прикладів ефективності своєї системи оздоровлення. Фото EpicStockMedia/Depositphotos

Також, за його словами, були неодноразові приклади, коли пари, яким ставили діагноз "безпліддя", народжували дітей.

"Люди стають не тільки більш здоровими фізично, а й більш щасливими, у багатьох кардинально змінилася їхня професійна реалізація, люди почали займатися тим, чим їм хочеться займатися в житті, і при цьому ще й більше заробляти.

У людей з'являється якісно інше розуміння себе, свого місця в житті, сенсу життя. Для мене це найбільше диво", – говорить В'ячеслав.

"БЕРИ І РОБИ"

Смірнови також працювали зі зняттям стресу в учасників Майдану і АТО.

Через півтора тижні після масових розстрілів на Майдані провели безкоштовний тренінг "Ефективна нейтралізація й профілактика стресу", згодом виклавши його в інтернет у відкритому доступі. І, за словами В'ячеслава, отримували від учасників дуже позитивні відгуки.

Взагалі, на youtube-каналі Смірнових безліч безкоштовних навчальних відео на найрізноманітніші теми.

Також вони підготували брошури про зняття стресу і його профілактики, які зараз доступні для скачування і поширювалися серед військових на початку АТО.

"Зараз вони перекладені на англійську мову і поширюються в зоні сирійського конфлікту", – додає Смірнов.

За його словами, для масового поширення були підібрані найпростіші й найефективніші методики, які будь-яка людина може безпечно виконати і передати іншим.

Одна з них – метод "Ключ" Хасая Алієва, якого В'ячеслав вважає своїм учителем і другом.

Смірнов констатує, що внаслідок хронічного стресу в суспільстві дуже зросла і продовжує зростати кількість важких захворювань, в тому числі онкологічних.

Він переконаний, що більшість людей не усвідомлюють, в якому поганому стані перебувають: "Це пов'язано з тим, що проблеми, спотворення в нормальній роботі тіла, нервової системи, психіки формуються дуже повільно і поступово".

З іншого боку, за словами В'ячеслава, люди також не усвідомлюють, наскільки легко можна вийти з такого стану, з мінімальними витратами часу і сил.

"Рішення дуже прості, вони лежать на поверхні. Просто бери і роби", – підсумовує він.

Катерина Тищенко, УП