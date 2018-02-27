Українських лікарів вчитимуть розпізнавати ознаки насильства у дітей

За дослідженнями Ради Європи, кожна п’ята дитина в Україні зазнає різних форм секс-насильства: від розбещення до зґвалтування.

Кожна третя дитина стає жертвою фізичного насильства, а кожна друга – психологічного.

Тому в Україні лікарів навчатимуть розпізнавати ознаки насильства у дітей та підлітків та на них реагувати, повідомляє прес-служба МОЗ.

Під час звичайного огляду лікарі можуть зафіксувати прикмети, непомітні для колег з інших сфер (вчителів наприклад).

"Коли я проходила навчання в США як майбутній лікар – дитячий рентгенолог, нас 4 роки навчали, як розпізнати ознаки насильства, зокрема – як за рентгенівським знімком відрізнити травму внаслідок нещасного випадку від навмисно нанесеної травми.

Зараз час українським медикам навчатися виявляти випадки насильства над дітьми та підлітками та правильно реагувати, передаючи інформацію до поліції та служб у справах дітей", – сказала в.о. міністра охорони здоров‘я України Уляна Супрун.

За словами заступниці міністра соцполітики Олександри Чуркіної, лікар може першим побачити ознаки насильства над дитиною та відреагувати.

"Але зараз, на жаль, навіть побачивши у дитини ознаки насилля, лікар не завжди звертається до інших служб. В Україні поки немає такого законодавчого механізму, як кризове втручання в життя родини, де з'явилася дитина. Але зараз ми розробляємо стандарт безпеки дитини", – додала Чуркіна.

З початку лютого в Україні відбирали 23 медпрацівників для навчання та подальшої роботи в проекті "Дитинство без насильства".

Далі вони стануть національними тренерами, які впродовж 2018 року систематично вчитимуть медпрацівників свого регіону виявляти та реагувати на насильство над дітьми.

Наших тренерів вчитимуть професор педіатрії Школи медицини Нью–Йоркського університету Вінсент Палуччі та професор педіатрії Пенсильванської державної медичної школи та начальник відділу педіатрії з дитячих адикцій у Пенсильванській державній дитячій лікарні Лорі Фрезієр.

За статистикою, минулоріч в Україні скоїли близько 5 тисяч злочинів проти дітей, 40% з них пов'язані з насильством.

"Близько 1400 дітей в 2017 році самі звернулися до поліції, – повідомила Лариса Зуб, керівник Ювенальної поліції Національної поліції України. – Ці цифри – лише верхівка айсбергу. Адже багато випадків залишаються поза увагою статистики. Зокрема, важко виявити та довести до суду випадки розбещення дитини".

Діти, які пережили насильство як "спосіб виховання", травмуються на все життя, насильство спричиняє значні проблеми у розвитку мозку малюка та нервової системи.

Це викликає соціальні, емоційні та поведінкові проблеми, а крім того фізичні травми, порушення психічного стану, репродуктивної системи.

Діти, які пережили насильство, більш схильні до паління, вживання алкоголю та наркотиків, захворювання на діабет, рак, ВІЛ та виникнення інсульту. Вони в зоні ризику ранніх вагітностей, депресій, неконтрольованої агресії та суїциду.

У 2016 році Всесвітня організація з охорони здоров’я розробила Глобальний план дій щодо посилення ролі медпрацівників у подоланні насильства над дітьми.

Нагадаємо, ще 7 грудня 2017 року парламент ухвалив законопроект №5294 "Про запобігання та протидію домашньому насильству", що посилює комплексний підхід у боротьбі з домашнім насильством та передбачає тісну взаємодію профільних міністерств.