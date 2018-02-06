За тиждень на кір в Україні захворіли 930 людей. Жінка померла від ускладнень

Упродовж 29 січня – 4 лютого 2018 року в Україні на кір захворіли 930 людей, одна жінка померла через ускладення від цієї хвороби.

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Про це поінформував директор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта, повідомляє Укрінформ.

"Відповідно до попередньо озвучених прогнозів ситуація з захворюваністю на кір продовжує залишатися напруженою. За даними ЦГЗ, станом на 2 лютого за 5 тиждень 2018 року на кір захворіли 930 людей – 295 дорослих та 635 дітей. Це ще на 7% більше, ніж четвертого тижня. Всього впродовж п'яти тижнів 2018 року на кір захворіли 3554 людини, з них 1165 дорослих і 2389 дітей", – сказав Курпіта.

Він зазначив, що госпіталізовані були 2345 хворих.

5 лютого, підтвердився ще один випадок смерті. У Івано-Франківській області 25-річна жінка померла від ускладнень, спричинених кором.

За даними ЦГЗ, найбільше на кір хворіють в Івано-Франківській області – 804 випадки, в Одеській – 640, Закарпатській – 549, Чернівецькій – 444, Львівській – 242 випадки.

Найнижчий рівень захворюваності реєструється у Чернігівській (1 випадок), Харківській, Сумській, Луганській (по 2 випадки), Рівненський і Житомирській (по 3 випадки) областях.

"Станом на 5 лютого в Україні не залишилося жодного регіону, де не був би зареєстрований хоча б один випадок кору", – наголосив Курпіта.

Він розповів, що ускладнення від кору реєструються у 7-11% хворих, а летальні випадки трапляються з частотою 1 на 900-1000 хворих.

Загалом від початку 2018 року від кору померло 4 людей – двоє дітей і двоє дорослих.

Станом на 1 лютого в рамках посиленої імунізації було провакциновано 73% дітей, які свого часу пропустили першу дозу вакцини, та 78% дітей, які вчасно не отримали другу дозу вакцини.

На початку минулого тижня залишок вакцин становив 267 тисяч доз.

Раніше повідомлляося, що ЮНІСЕФ придбав 1 097 600 додаткових доз вакцини КПК для України.

Перша поставка вакцин, 220 тисяч доз, прибудуть в Україну наприкінці лютого 2018 року.

Друга поставка – 800 тисяч доз має прибути наприкінці березня, а третя – 77 600 доз КПК – наприкінці травня.

Раніше МОЗ попереджало про нові спалахи кору у лютому-березні 2018 року.

ЩО РОБИТИ, АБИ НЕ ЗАХВОРІТИ НА КІР ПІД ЧАС СПАЛАХУ