Лінчевський на засіданні дисциплінарної комісії. ОНЛАЙН

Наразі проходить засідання дисциплінарної комісії щодо здійснення дисциплінарного провадження стосовно заступника Міністра охорони здоров’я України Олександра Лінчевського.

"Українська правда. Життя" слухає засідання у онлайн-режимі.

Олександр Лінчевський:

– Мій виступ був спрямований на захист і підтримку програми лікування за кордоном.

Я прошу вибачення за невдало підібрані слова, які визвали занепокоєння у пацієнтів. Але ці слова, ці гіперболи, ці риторичні запитання були спрямованні на переконання членів Рахункової палати в необхідності підтримки тяжкохворих пацієнтів, якою б дороговартісною ця підтримка не була.

Ефективність таких програм не може рахуватися сухими канцелярськими відсотками. Потрібно враховувати кожне життя.

Програма продовжує працювати. Вчора ми прийняли рішення про відправку за кордон ще 29 пацієнтів. Також міністерство працює для того, щоб це лікування було доступним в Україні.

– Якщо не відправляти за кордон цих 100 пацієнтів, то вони гарантовано помруть – це я цитую стінограму.

Програма за кордоном дають їм шанс на життя.

Скільки вони проживуть після цього, знає тільки Господь Бог, але такий шанс є. Але в іншому фрагменті свого виступу ви говорите, у мене складається враження, про те, що так як це рак, все рівно кінець зрозумілий для цих пацієнтів і ефективність цієї програми є 0%.

Скажіть, будь ласка, якщо співпіставити ці два фрагменти, де ідеться наче про одне і те саме, але, мені здається, по-іншому розставлені акценти. Чи могли б ви прояснити, що конкретно ви мали на увазі, коли говорили про те, що все рівно всі пацієнти помруть, оскільки це рак?

– Навіть у тих випадках, коли лікування за кордоном продовжує або поліпшує якість життя пацієнта, така програма повинна існувати. Ми боремося не за відсоток, а за порятунок, покращення, продовження життя.

– Ви сказали, що це не вдало підібрані слова. Ви вважаєте їх невдало підібраними чи, можливо, це було спричинено хвилюванням? Бо у вас не було досвіду виступати у Рахунковій палаті від імені Міністерства.

– Інтонаційно малося на увазі: навіть якщо лікування лише продовжує життя, його треба робити.