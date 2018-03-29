Чи можуть бути рівними вчитель та учень. Думки 5-х освітніх експертів

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РІВНІСТЬ – ЦЕ ТАКИЙ СТАН СТОСУНКІВ, КОЛИ МИ ОДИН ВІД ОДНОГО МАЄМО ВЧИТИСЯ

ІРИНА ШАСТАЛ,

голова Всеукраїнської асоціації вальдорфських шкіл

– Що для вас означає бути рівними у стосунках з людьми?

– Рівність у тому місці, де зустрічаються дві індивідуальності, дві сутності, тобто на рівні людської гідності.

Далі ми говоримо про те, що якщо це зустрічаються дві індивідуальності, де одна більш досвідчена в цьому світі, а інша ще робить свої перші кроки і привчається до цього світу, то та, яка більш досвідчена, має і більшу відповідальність. Тому ми говоримо про те, що на вчителі лежить відповідальність за те, щоб дитина довіряла вчителю.

Довіряти можна тільки тій людині, яка демонструє саме таку свою позицію, що вона приймає тебе таким, як ти є.

Тому вчитель заходить в клас із тим, що кожна дитина для нього – це індивідуальність, яка прийшла на рівні з ним жити в цьому світі.

Також ми кажемо, що приймати дитину треба з благоговінням.

Наступний аспект – чого хоче дитина в цей момент, чого вимагає той процес, в якому вона знаходиться. Чи він вимагає авторитета, чи він вимагає партнера, чи він потребує друга?

Це вже теж лежить на вчителі – відповідальність відчути, який образ вчителя найбільше потрібен дитині.

– У чому рівність між учителем та дитиною неможлива?

– Вчитель має передати учню те, що є загальнолюдськими цінностями. Це можливо тільки в соціумі.

Родина і школа – це два різних аспекти, але вони рівнозначні між собою.

Дитині потрібна родина для того, щоб відбутися як людській істоті.

І дитині потрібен соціум, який в даному випадку ми уособлюємо у вчителі, для того, щоб перейняти соціальні навички.

Тут як раз вчитель має, що передати. У нього є, що передати. Інше питання – як він це зробить: поважаючи дитину, опікуючись її гідністю чи зробить це авторитарно – так, як це йому зручно.

– Тобто рівність неможлива в контексті того, що вчителю є, що передати, а дитині ще немає чого передати?

– Це такий процес, коли ми один від одного маємо навчитися. Вчитель, наставник, який передає, в якого вже є, що передати. І дитина як учасник процесу, в якого вчитель теж може щось перейняти.

Те, що він може перейняти – це здатність побачити якості, які приносить дитина, які до цього ще не стали типовими, які не були загально прийнятими.

Діти відносно нас є більш молодші, більш сучасні. Тому те, як вони зустрічаються з реальністю, цьому ми можемо в них вчитися.

– Мабуть, в цьому ще один аспект рівності, що і дитина має взяти щось від вчителя, і вчитель має щось взяти від дитини.

– Точно, однозначно.

Найголовніше – як це відбувається. З повагою до дитини, з розумінням її цінності, чи навпаки…

От маленька дитина народжується. Без дорослих, які її годують, захищають, дають тепло, одягають, вона не виживе. Це життєво необхідно, щоб дорослий проявляв ініціативу і зробив з нею те, що має робити.

З віком ця влада в прийнятті рішення поступово зменшується з тим, як дитина більше навчається в цьому світі взаємодіяти з ним. Вчителю треба плавно відпускати, віддавати цю владу.

– Чи можуть бути рівними вчитель і учень у виборі форми, як відбувається навчання?

– Теоретично вони можуть бути в цьому рівні.

Завдання більш досвідченого учасника цієї взаємодії – щоб це відбулося гармонійно для обох.

Якщо дитина в цей момент показує "я не готовий йти за тобою, мені не подобається те, що ти мені пропонуєш", вчитель безумовно має на це відреагувати.

Питання – як він на це відреагує. Чи у нього стане компетенції з'ясувати, чому саме дитина відмовляється йти за ним. Можливо, у неї якийсь неадекватний фізичний стан.

Але у дитини є право показати, що вона зараз переживає – у той спосіб, який вона знає, який їй доступний на той момент.

– Тобто таким чином вона бере участь у виборі форми навчання? Вона може показати, що вона приймає таку форму навчання або не приймає. Якщо вчитель це фіксує, то фактично він забезпечує рівність?

– Так.

Якщо дитина в стабільному стані, вона абсолютно спокійно покаже дорослій людині, що вона хоче в даний момент отримати. Не просто хоче отримати, але й готова сприйняти.

Інша справа, що зараз світ настільки строкатий, настільки багатоплановий, що діти багато чого в себе впускають. Треба відчути, чи це природа дитини діє в цей момент, і це її індивідуальність, чи це діє якась схема, модель, яку дитина просто несвідомо наслідує.