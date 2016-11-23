Визначено 5 категорій пільговиків для здобуття професійної та вищої освіти

Відповідну постанову про порядок та умови надання такої допомоги затверджено 23 листопада на засіданні Кабінету Міністрів України, повідомляє прес-служба МОН.
Підтримка надаватиметься:
1) особам, що визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
2) дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
3) дітям, які віднесені до осіб, зазначених в абзацах четвертому-восьмому та чотирнадцятому пункту 1 частини першої статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
Тобто дітям співробітників МВС, ЗСУ, Нацгвардії, СБУ тощо, які загинули внаслідок поранення, контузії або каліцтва під час участі в АТО. А також діти, чиї батьки загинули внаслідок поранень під час Революції Гідності.
5) дітям, що зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.
Постановою передбачено різні для кожної категорії види надання державної цільової підтримки.
Загалом, вона буде надаватися у вигляді повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів загального фонду державного або місцевого бюджетів,
пільгових довгострокових кредитів на навчання,
соціальної стипендії,
безоплатного забезпечення підручниками,
безоплатного проживання в учнівських гуртожитках та безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах.
Толком рассмотреть место, куда я попала, я смогла уже на второй-третий день. Нет, не то, что б я раньше больниц не видела. Разных. Всяких. Но все равно впечатлило.