Воротар команди Бразилії розповів, як дивом врятувався від авіакатастрофи

02.12.2016

У живих після авіакатастрофи літака з бразильською футбольною командою та журналістами лишилися троє, врятувався й легендарний воротар, який не полетів на матч.

У ніч на 29 листопада в Колумбії розбився літак, в якому перебувала майже вся футбольна команда "Шапекоенсе" з Бразилії.

Клуб летів на фінал Південноамериканського кубка. Воротар "Шапекоенсе" Нівалдо Мартінс лишився, щоб готуватися до прощального матчу за клуб у грудні, пише Meduza.

Нівалдо Мартінс – одна з легенд клубу "Шапекоенсе". Він єдиний бразильський воротар, який виступав у всіх 4 дивізіонах місцевого чемпіонату.

У 2016 році 42-річний воротар зрозумів, що пора закінчувати з футболом і оголосив про завершення спортивної кар'єри.

Vídeo: Nivaldo, goleiro há 10 anos na @ChapecoenseReal , que não embarcou para a Colômbia. pic.twitter.com/FhPTyBQK5C — Eduardo Matos (@_eduardomatos) 30 листопада 2016 р.

У клубі вирішили, що слід випустити Нівалдо на поле в останньому турі чемпіонату 11 грудня коли "Шапекоенсе" на домашньому стадіоні повинен був зустрічатися з "Атлетіко Мінейро". Для Нівалдо це була б одночасно прощальна і

Щоб воротар спокійно підготувався до прощального матчу, керівництво команди вирішило не брати його на виїзну гру чемпіонату з "Палмейрасом".

За словами самого Нівалдо, пізніше клуб вирішив внести зміну в початковий план і летіти в Колумбію просто із Сан-Паулу, а не з міста Шапеко.