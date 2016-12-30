У Мінсоцполітики розповіли, яку стипендію у 2017-му матимуть сироти

Розмір соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів складе від 1 тис. до 2 тис. гривень.

Розмір соціальних стипендій складе від 1 тис. до 2 тис. гривень. Фото belchonock/Depositphotos

Про це йдеться у заяві міністра соцполітики Андрія Реви, повідомляє Мінсоцполітики.

"Розміри соціальних стипендій – від 1 тис. грн до 2 тис. грн, які будуть отримувати студенти-сироти та студенти, позбавлені батьківського піклування", – сказав Рева.

Міністр додав, що в навчальних закладах 1-2 рівнів акредитації мінімальний розмір соцстипендії складе 750 грн на місяць.

Він також зазначив, що студенти для отримання стипендій до кінця лютого повинні звернутися із заявами в свої виші.

"Якщо до 1 березня вони не звернуться із заявою, а звернуться після 1 березня, то стипендії призначатимуться з місяця звернення", – пояснив Рева.

Нагадаємо, 28 грудня Кабінет Міністрів України затвердив розмір мінімальної академічної стипендії на рівні 1100 грн, а розмір підвищеної стипендії – 1600 грн.

Крім того, для окремих спеціальностей розміри стипендій будуть підвищені: вчителі математики, інформатики, природничих наук, студенти деяких інженерних спеціальностей (гірська і нафтогазова справа) отримуватимуть 1400 грн, а підвищену – 2360 грн.

Із 2017 року стипендію отримуватимуть не всі студенти з усередненою четвіркою за сесію, а ті, що посіли найвищі місця в рейтингу, складеному вишами.

На 90% місце в рейтингу визначатиме навчальна успішність, а на 10% – критерії, що запропонує ВНЗ.

З 50% студентів, які отримуватимуть стипендії, планується, що 43% - отримуватимуть академічні стипендії за рейтинговою системою, а соціальну отримуватимуть 7%.

Також ішлося про те, що Мінфін оголосив про скасування звичної системи виплат для студентів з 1 січня 2017 року.

Разом із тим, у міністерстві обіцяли не зменшувати стипендіальний фонд після зміни системи виплат стипендій у 2017 році. МОН, у свою чергу, вступив категорично проти скасування стипендій.

Одночасно 2 флешмоби за і проти скасування стипендій у вишах започаткували користувачі Facebook. Дописи із хештегами #проживубезстипендии та #Мені_потрібна_стипендія, #Моя_стипендія_справедлива поширюють у соцмережі.