У цирках України можуть заборонити диких тварин

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30 грудня 2016

28 грудня 2016 року Міністерство екології та природних ресурсів України підтримало ідею заборони використання диких тварин у цирках.

Про це повідомляє ініціатива щодо заборони використання тварин в цирках України UA Animals.

Циркові вистави за участю диких тварин можуть заборонити уже найближчим часом, а живих створінь більше не дресируватимуть для видовищних шоу.

Раніше йшлося про те, що лише 1% українців згоден з утриманням тварин у цирках. Під час опитування мешканцям усіх областей країни, окрім території окупованого Криму та зони АТО, поставили запитання: де, на їхній погляд, мають жити дикі тварини?

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93% респондентів обрали варіант "у дикій природі", ще 3% опитаних дали відповідь "у зоопарках", а менше 1% українців не змогли відповісти на запитання. 

Також повідомлялося, що Верховна Рада уже отримала на розгляд законопроект №5283 – про заборону використання тварин пересувними цирками-шапіто.

Громадські активісти створили ініціативу для припинення дресирування тварин, залучення їх у циркові шоу та зареєстрували відповідну електронну петицію.
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