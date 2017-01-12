Цена детства: сколько "стоит" ребенок в украинском интернате

Дети, чьи родители по разным причинам не могут о них заботиться, в Украине могут оказаться в трех типах учреждений: доме ребенка, детском доме и школе-интернате.

Период и обстоятельства пребывания могут быть разными, но все эти учреждения объединяет одно: дети не могут покинуть их по собственной воле, поэтому их относят к местам несвободы.

Согласно данным Национального превентивного механизма, в Украине действует 38 домов ребенка (в них находятся около 3 тысяч подопечных), 49 домов-интернатов (примерно 6 тысяч подопечных), 103 общеобразовательные и 57 санаторных школ-интернатов (более 10 тысяч детей). Всего около 19 тысяч детей.



Как правило, дома ребенка, детские дома и школы-интернаты находятся в коммунальной собственности, то есть за их содержание отвечают органы местного самоуправления. Поэтому их бюджеты могут сильно отличаться, зависимо от области или даже департамента, который отвечает за то или иное учреждение.

Чтобы проанализировать эти суммы, в апреле и мае мы отправили информационные запросы в 24 области (кроме АР Крым). В них попросили облгосадминистрации расписать расходы на одного ребенка в день в каждом из этих типов учреждений, а также структуры этих расходов (на зарплату персонала, на коммунальные услуги, на медицину, на питание и т.д.).

В течение следующих двух недель мы получали бесконечные звонки из облгосадминистраций со всей страны: люди, которым поручили отвечать на эти запросы, были не на шутку озадачены. Кажется, те цифры, которые у них были, не позволяли быстро вывести количество гривен, которые область расходует на одного ребенка в день.

Не все области прислали ответы в сроки, отведенные законодательством, и спустя месяц прошлось отправлять повторные запросы в несколько администраций.

На сегодняшний день на запросы так и не ответили Волынская, Николаевская, Херсонская облгосадминистрации. Ряд областей ответили частично.

Данные, которые были получены, лишь еще больше нас запутали.

Какие-то администрации считали детей, другие – койко-дни.

Кто-то приводил суммы просто в гривнях, кто-то – в тысячах, кто-то предлагал считать проценты.

Потратив много часов на самостоятельный анализ и проконсультировавшись с несколькими экспертами (работниками контрольно-ревизионного управления, волонтерами, которые доставляют гуманитарную помощь в интернаты, сотрудниками офиса омбудсмена), так и не стало до конца понятно, сколько же стоит содержание украинского ребенка в этих учреждениях.

Зато выяснились некоторые другие интересные аспекты. Главный вывод, который напрашивается после анализа всех данных: состояние детей в Украине сильно зависят от милости чиновников тех населенных пунктов, в которых они оказались.

Для того чтобы показать, насколько разным бывает финансирование одних и тех же типов учреждений в разных регионах, мы решили перевести расходы на детей в проценты.

Что характерно: основная статья расходов на ребенка во всех областях и учреждениях – это зарплата содержащего его персонала. В большинстве случаев она составляет более 50% в структуре расходов на ребенка (в некоторых случаях 70–80%).

Следом за ней идет оплата коммунальных услуг – примерно 10–15%.

Меньше всего тратят на медикаменты: 2–5 гривен в день на ребенка.

Ниже приведены данные о расходах на детей в каждом регионе с анализом того, из чего они состоят.

СЕВЕРНЫЙ РЕГИОН: АРИФМЕТИЧЕСКИЙ КАЗУС

(Киевская, Житомирская, Черниговская, Сумская области)

Из данных, присланных северными областями нашей страны, стало понятно, что близость к столице отнюдь не гарантирует хорошее финансирование.

Более того – учреждения КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ располагают едва ли ни самыми скромными бюджетами (исключение составляют лишь специализированные дома ребенка). Если верить присланным данным.

А не верить им есть веские основания – ведь при суммировании расписанных департаментами расходов обнаруживаются грубые несоответствия.

Департамент социальной защиты Киевской ОГА не стал слишком заморачиваться с "удобоваримостью" данных и прислал бюджет по Белоцерковскому дому-интернату в единице измерения тысячи гривен, не указав ни период, за который эти сумму были выделены/потрачены (лишь поставил на поле приметку, что информация действительна по состоянию на 1 мая 2016 года), ни количество подопечных, на которых эти деньги пошли.

Единственное, что ясно – что на одного ребенка в интернате предусмотрено 122,1 гривен (некоторые числа для удобства округлены, автор хотел дать общее представление о финансировании детских учреждений в Украине, если вам необходимы точные данные – обращайтесь по адресу mt@humanrights.org.ua, – ред.). Но высчитать из них долю зарплаты, коммунальных услуг, питания вряд ли возможно.

На одного ребенка в Белоцерковском доме-интернате предусмотрено 122,1 гривен. Фото socialharmony.org

Куда понятнее ситуация со школами-интернатами и домами ребенка. На содержание одного ребенка в день в общеобразовательной школе-интернате идет 126,61 гривен, при этом при прибавлении расшифрованных департаментом образования и науки статей расходов сумма выходит на 13 гривен больше.

В структуре этих расходов почти 60% предусмотрено на зарплату персонала, 35% – на питание детей, 0,1% – на медикаменты.

В полтора раза больше на содержание подопечных получают администрации санаторных школ-интернатов – 216,34 гривен. При этом сумма составляющих расходов дает общий результат на 15 гривен больше.

Из них около 50% – на зарплату, около 30% – на питание, около 19% – на коммунальные, 0,4% – на медикаменты).

Чуть лучше обстоят дела у специализированных школ-интернатов: на одного ребенка расходуется 226,12 гривен в день. При этом сумма составляющих дает число на 10 гривен меньше.

Из них на зарплату идет более 60%, на питание – 20%, 12% – на коммунальные услуги, 0,1% – на медикаменты.

Намного больше выделяется на дома ребенка. В частности, дом ребенка в Боярке получает на содержание одного подопечного 346,6 гривен в день, в Белой Церкви – 384,78 гривен.

Дом ребенка в Боярке получает на содержание одного подопечного 346,6 гривен в день. Фото detdom.info

При этом в обоих учреждениях из этой суммы более 70% идет на зарплаты, а количество денег, выделяемых на питание, меньше, чем в школах-интернатах (около 30 гривен в день в домах ребенка против более чем 40 гривен в школах-интернатах).

Однако дети в домах ребенка ощутимо больше получают на медикаменты – около 8 гривен в день по сравнению с 15–60 копейками в школах-интернатах.

Примерно столько же расходуется на младенцев Новгород-Волынского ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТИ – там на одного ребенка в день дом ребенка получает 371,93 гривен.

Правда, в департаменте охраны здоровья при расшифровке этой суммы также промахнулись на 30 гривен. Если верить ей, то около 72% этих денег идет на зарплату и надбавки персонала, 11,5% – на питание.

9,5 гривен в день идет на медикаменты одному ребенку, что на 2 гривны в день больше, чем в Киевской области.

При этом на младенцев Житомирского областного дома-ребенка тратиться почти вдвое меньше – 168,18 гривен в день. Из них около 40% идет на зарплату и надбавки, около 30% – на питание.

Благотворительные деньги администрация тратит на коммунальные услуги, покупку материалов и предметов, медикаменты и капитальный ремонт. Что любопытно: на покупку предметов долгосрочного пользования и ремонт учреждения область деньги не предусмотрела.

На младенцев Житомирского областного дома-ребенка тратиться 168,18 гривен в день. Фото zhzh.info

Чуть ли не вдвое больше запланировала область для детей в домах-интернатах – 251,95 гривен в день.

Из них около 40% предусмотрено на зарплату персонала, около 20% – на питание, 2,5% – на медикаменты, из которых почти половину покрывают деньги спецфонда. Более 25% идет на некие "другие расходы", при этом примерно 20% этой суммы покрывается за счет пенсионных средств (по закону часть социальной помощи большинства детей в домах-интернатах идет на счет учреждения, а часть – на собственный счет ребенка).

Управление науки и образования, которое должно было прислать расходы на одного воспитанника в день, написало, что дети в школах-интернатах "содержатся за счет образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам. Финансовый норматив бюджетной обеспеченности одного ученика общеобразовательного учебного заведения определяется Министерством финансов Украины на бюджетный год согласно формуле…" и добавило лишь стоимость питания одного ученика в день, не указав остальные расходы, предусмотренные в бюджете школ-интернатов.

Березковская школа-интернат (1, 2), Замглайский ДДИ (3), Дарницкий ДДИ (4). Для увеличения нажмите на изображение. Фото "Национальный превентивный механизм"

Существенный разрыв в объемах финансирования наблюдается в домах-интернатах ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Согласно данным департамента соцзащиты местной ОГА, дом-интернат в Нежине получает на содержание одного ребенка в сутки 261,17 гривен, в то время как в Замглае – 195,22 гривны. Около 50% этих сумм уходят на зарплаты.

При этом Замглайский дом-интернат расходует более 20% этих денег на оплату коммунальных услуг (примерно столько же, сколько на питание).

Оба учреждения тратят около 3% на медикаменты. Интернат в Нежине использует более 16% на "другие расходы", в то время как в Замглае на "другие расходы" идет только 6%. Что они предусматривают – департамент не расшифровал.

Похожие суммы область выделяет на содержание ребенка в школах-интернатах. Для общеобразовательных школ в Чернигове предусмотрели 137,8 гривен на ребенка в день, для специализированной – 208,74 гривен. Около 2% этих сумм покрывают благотворители.

При этом в управлении образования и науки не стали расписывать структуру этих расходов, так что проанализировать их невозможно.

На фоне остальных учреждений не выглядит стесненным в финансах дом ребенка "Надия" в Прилуках. На содержание одного младенца здесь расходуется 433 гривны в день. Из них более 70% уходит на оплату труда персонала, более 10% – на оплату коммуналки. Около 7% предусмотрено на питание детей, 1,5% – на лечение.

На фоне остальных учреждений не выглядит стесненным в финансах дом ребенка "Надия" в Прилуках. Фото 31june.com

Непонятная ситуация с детскими домами сложилась в СУМСКОЙ ОБЛАСТИ. Согласно ответам департамента социальной защиты, в области функционируют 2 детских дома-интерната, в которых на содержание одного ребенка используется 196,6 гривен в день.

В то же время данные департамента образования говорят о том, что им также подведомственны некие детские дома, которые получают в полтора раза больше – 299,3 гривны в день.

Анализ расходов в детских домах системы соцзащиты показал, что самая большая статья расходов – оплата коммунальных услуг – 43%. На зарплату персонала предусмотрено 35%, на питание детей – 20%. На медицину предлагают тратить чуть более 2 гривен в день.

Детские дома в системе охраны здоровья больше всего тратят на зарплату персонала – почти 60% от суммы. На питание идет почти 19%, на оплату коммунальных услуг – около 15%, на медицину – менее 1%.

Другие учреждения системы образования получают куда меньше – общеобразовательные школы тратят на одного ребенка 107,5 гривен в день, специальные школы-интернаты – 202,05 гривен в день, санаторная школа-интернат в Конотопе – 156,7 гривен в день.

Структура расходов примерно совпадает по всем типам учреждений: более 50% идет на зарплату и надбавки персонала (в специальных школах-интернатах около 70%), около 20% – на питание детей.

При этом на оплату коммуналки специальные школы-интернаты тратят около 11%, а санаторная школа – более 20%.

Ситуация с медициной качественно отличается только в санаторной школе – там на закупку лекарств используют 1,5%. В остальных типах учреждений менее 1%.

Наибольшее финансирование у дома ребенка, который в области один. Там на одного подопечного предусмотрено 444,58 гривен в день. Из них почти 70% идет на зарплату и надбавки персонала, чуть менее 20% – на оплату коммунальных услуг. На питание предусмотрено всего 5,1%, а на медикаменты – 1,2%. Около 5% всех расходов покрывает спецфонд.

Пугачевский ДДИ (1), Санаторная школа-интернат в Киеве (2), Путивльская общеобразовательная школа-интернат (3), Конотопская санаторная общеобразовательная школа-интернат (4). Для увеличения нажмите на изображение. Фото "Национальный превентивный механизм"

ЮЖНЫЙ РЕГИОН: ОТЧИТЫВАТЬСЯ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО

(Херсонская, Одесская, Запорожская, Николаевская области)

Губернаторы южных регионов наиболее безответственно подошли к ответам на информационные запросы.

Две области – ХЕРСОНСКАЯ И НИКОЛАЕВСКАЯ – вовсе не прислали данные по финансам детских учреждений даже после повторного запроса.

Одесская облгосадминистрация спустя месяц после получения запроса прислала письмо, где сообщила, что берет еще один месяц для его обработки. В финале мы получили лишь таблицу с данными по школам-интернатам.

Согласно полученным данным, в день на одного подопечного в общеобразовательной школе-интернате ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ тратят 144,4 гривны. Из них более 60% идет на зарплату, 32% – на питание, 10% – на коммуналку, 5% – на "другие расходы", 0,2% – на медицину.

Чуть больше используется на воспитанников санаторных школ-интернатов – 145,41 гривен в день. Из них 63% расходуются на зарплату персонала, 23% – на питание, почти 16% – на оплату коммунальных услуг, 4% – идут на "другие расходы" и 0,2% – на лечение.

Департамент науки и образования Одесской ОГА больше всего выделяет на специальные школы-интернаты – 202,3 гривны в день на человека. Из них почти 70% идет на оплату услуг персонала, 20% – на питание, 9% – на оплату коммунальных услуг, 4% – на "другие расходы" и 0,2% – на медикаменты. Во всех случаях деньги благотворителей идут на все статьи расходов, кроме зарплаты.

В специальных школах-интернатах в Одесской области тратят 202,3 гривны в день на человека. Фото school93.od.ua

Наиболее полный ответ во всем регионе дали власти ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ, согласно которому наибольшая сумма средств расходуется на содержание младенцев в единственном в области доме-ребенка "Сонечко" – 441,16 гривен в день.

Из них 78% тратят на зарплату персонала, 8% – на энергоносители, 7% – на продукты питания, 4% – на "товары, услуги и социальное обеспечение" и 1,7% – на медикаменты. Почти вдове меньше выделяют на детей в детских домах-интернатах – 229 гривен в день.

Из них почти половина идет на оплату труда персонала, 19% – на оплату коммунальных услуг, 16% – на питание, 13% – на "другие расходы" (в числе которых предметы, материалы, оборудование и оплата услуг), 3% – на медикаменты.

Намного меньше получают школы-интернаты. Специальная школа-интернат финансируется в размере 216,9 гривен в день на человека, санаторная школа-интернат – 194,16 гривен, общеобразовательная – 151,9 гривен.

При этом в Запорожской ОГА решили не уточнять, как именно эти деньги распределяются между статьями расходов.

Белгород-Днестровский ДДИ (1 – трудотерапия, 2 – реабилитация), Херсонский ДДИ (3 – медчасть, 4). Для увеличения нажмите на изображение. Фото "Национальный превентивный механизм"

ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН: ПОХОРОНИТЬ СМЫСЛ В ЦИФРАХ

(Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Ровненская, Тернопольская, Волынская, Черновицкая области)

Из всех западных областей Украины не прислала данные лишь ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ, хотя ответ на письмо мы получили. В облгосадминистрации сказали, что запрос обрабатывается, но нужную информацию так и не предоставили.

Губернаторы нескольких областей этого региона решили пойти схожим путем: прислать не совсем то, что требовалось – например, расходы на одного ребенка в год или просто смету. Некоторые из этих таблиц выглядят как такие, которые просто скопировали из бухгалтерских документов: разобраться в них без посторонней помощи очень непросто.

Пожалуй, наиболее сложной для понимания оказалась ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ. Проблем не возникло лишь с данными по дому-ребенку, который в области один: облгосадминистрация сама посчитала расходы на одного ребенка в день. Они составляют 279,5 гривен.

Из них 84% идут на зарплату персонала, 7% – на коммуналку, 2% – на медикаменты, беспрецедентные 1,9% идут на питание.

Куда труднее оказалось вычислить траты на ребенка в других типах учреждений. В единственном доме-интернате области – Магальском – 64 подопечных и 7393 койко-дней. Как удалось подсчитать на один койко-день в учреждении предусмотрено 196,2 гривен.

Из них более 60% идет на зарплату, 17% – на оплату коммуналки, 15% – на питание, 5,4% – на медикаменты.

На один койко-день в Магальском доме-интернате предусмотрено 196,2 гривен. Фото "Чернивецкий Проминь"

В Выжницкой школе-интернате на одного воспитанника, судя по подсчетам, расходуют в день 157,6 гривен, в Карпачевской – 192,6 гривен, в Хотынской специальной – 200,8 гривен, в Черновицкой спецшколе-интернате – 178,9 гривен, в Черновицкой специальной – 139,07 гривен, в Черновицкой спецшколе-интернате – 201 гривну.

Воспитанники "Многопрофильного лицея для одаренных детей" получают 193,1 гривны на свое содержание, а Буковинского лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой – 164,7 гривны.

На подопечных Черновицкого реабилитационного центра идет 213,3 гривны в день.

Доля зарплаты колеблется от 45% до 70% этих расходов, медикаментов – в пределах 1%. На питание в среднем по области уходит 14%, на оплату энергоносителей – 9,5%. На предметы и материалы используют 5%, на услуги – 7%. Деньги спецфондов тратятся на предметы и материалы.

Проблемы с подсчетами возникли и во Львовской области – облгосадминистрация прислала количество воспитанников по каждому из учреждений и бюджет на их финансирование на год. Способом простого деления мы выяснили, что на одного ученика санаторных школ-интернатов ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ выделяет 129,4 гривны в день.

Из них половина идет на зарплату персонала, 22% – на питание, 14% – на коммуналку, 4% – на предметы, материалы и инвентарь. Менее 1% идет на медикаменты. "Другие траты" тянут на 5,8%.

Виноградовский ДДИ (1, 2), Тернопольский детский дом (3), Нижньобистривська школа-интернат (4). Для увеличения нажмите на изображение. Фото "Национальный превентивный механизм"

Установить, сколько предусмотрела область на одного воспитанника домов-интернатов, невозможно. Известно только, что таких домов на Львовщине два и их финансирование в год составляет более 10 миллионов гривен.

Из них почти 60% предусмотрены на оплату труда персонала, почти 15% – на питание воспитанников, 13,5% – на оплату энергоносителей, 1,2% – на лекарства. На покупку предметов и материалов планируется потратить 5,5% средств, на оплату услуг – 2,9%.

Данные по дому ребенка область не прислала.

Схожая ситуация и в ТЕРНОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, где, похоже, тоже любят числа с шестью нолями. Управление науки и образования прислало расходы на одного ученика в год, из которых, к счастью, несложно вычислить расходы на ребенка в день.

Они таковы: в общеобразовательной школе-интернате – 115,6 гривен, в санаторной – 156,8 гривен, в специальной – 192,6 гривен.

Установить структуру этих трат куда проблематичнее: облгосадминистрация прислала годовые бюджеты всех учреждений вместе взятых. Из них можно лишь понять, что на зарплату уходит от 66% до 76%, на продукты питания – от 12% до 18%, на оплату коммунальных услуг – от 10% до 12%. На медикаменты идет от 0,5% до 0,6%.

Куда лучше дела обстоят с данными по областному дому ребенка. По данным области, на одного воспитанника расходуется 530 гривен в день.

В Тернопольском областном доме ребенка на одного воспитанника расходуется 530 гривен в день

При этом ясно, что на зарплаты и надбавки используется 69,8%, на оплату коммунальных услуг – 20%, на питание – 2,1%, на медикаменты – 0,9%.

Остальные деньги запланированы на "выплату пенсий и помощи", хотя эти деньги должны быть зачислены в специальный фонд.

В двух детских домах-интернатах области – Мельницко-Подольском и Петриковском – на одного ребенка выделяют 190,64 гривны в день.

Из них почти 61% запланированы на зарплаты, 18,5% – на продукты питания, 8% – на оплату коммуналки, 7% – на хозяйственные расходы, 2% – на медикаменты, 1,2% – на оплату услуг. Чуть меньше 2% предусмотрено на "другие расходы".

В ХМЕЛЬНИЦКОЙ ОБЛАСТИ в системе социальной защиты находится только Меджибизский детский дом-интернат. На него облгосдаминистрация предусмотрела 170,9 гривен на одного воспитанника в день.

Из них 54% расходуются на зарплату, 31% – на питание, 12,5% – на оплату коммунальных услуг. На лекарства предусмотрено 2,2%. При этом, на медикаменты и питание расходуются средства спецфонда в размере 75%, общего фонда – 25%.

В системе охраны здоровья на одного подопечного предусмотрено 316,5 гривен в день. Из них на зарплату уходит 70%, на оплату коммунальных услуг – 18%, на продукты питания – 14,4%, на медикаменты – 5,6%. На текущие расходы запланировано 2,4%.

При этом, как сказано, благотворительная помощь поступает в натуральном виде. Финансовую помощь оказывает также управление труда и социальной защиты населения.

На содержание ученика в специальных школах-интернатах область выделяет 236,9 гривен в день, в общеобразовательных – 200,6 гривен в день, в санаторных – 179 гривен.

Один воспитанник детского дома получает 318,8 гривен в день.

В специальных школах 56% идет на зарплату, 25% – на питание, 7,5% – на оплату коммуналки, 0,7% – на медикаменты.

Распределение в общеобразовательных школах следующее: 40% – зарплата персонала, 35,1% – питание, 10,5% – коммуналка и 1,2% – медикаменты.

Схожая картина и в санаторных школах: 46% предусмотрено на оплату труда, 34,5% – на питание, 11,2% – на оплату энергоносителей, 1,7% – на медикаменты.

Ровненская облгосадминистрация прислала все данные, которые от них требовались. На одного младенца в единственном в РОВНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ доме ребенка расходуют 231,16 гривен в день.

Из них на зарплату идет 74%, на оплату коммуналки – 18%, на питание – 4,6%, на хозяйственные траты – 1,7%, на медикаменты – 1,2%.

В единственном в Ровненской области доме ребенка расходуют 231,16 гривен в день. Фото "ЧаРівне.інфо"

Детский дом-интернат расходует на одного подопечного 289 гривен в день. Зарплата занимает 44,7%, медикаменты – 0,6%, продукты питания – 16,2%, коммуналка– 17%, "другие расходы" – 21,5%.

На одного воспитанника в доме ребенка область выделяет 240 гривен в день. Из них 71,3% идет на зарплату, 1,5% – на лекарства, 5,5% – на продукты питания, 17,6% – на коммуналку, 4% – на "другие расходы".

Рекордно низкие в масштабах Украины расходы показала система образования и науки Ровненской области: на одного ребенка в общеобразовательной школе-интернате расходуют 90 гривен в день. Это даже меньше, чем на одного заключенного.

Из них 51% идет на зарплату, 0,2% – на медикаменты, 20% – на питание, 18% – на коммуналку, 10% – на "другие расходы". На капитальные расходы предусмотрено 0,7%.

Лучше ситуация в санаторной школе-интернате: там на одного ребенка расходуется 135 гривен в день. Из них на зарплату предусмотрено 61%, на медикаменты – 0,8%, на продукты питания – 16%, на энергоносители – 10,8%, на "другие расходы" – 8,3%, на капитальные расходы – 2,9%.

Чуть больше идет на детей в специальных школах-интернатах – 186 гривен в день на человека. Из них 70,7% уходит на зарплату, 0,4% – на лекарства, 12,8% – на продукты питания, 8,7% – на коммуналку, 5% – на текущие расходы и 2,4% – на капитальные расходы.

Специализированные школы-интернаты получают в день 166 гривен на ребенка. Из них 51,7% идет на зарплату, 0,5% – на лекарства, 19,4% – на продукты питания, 13% – на коммуналку, 14,6% – на текущие расходы. На капитальные расходы предусмотрено 0,8%.

Закарпатская область продемонстрировала не только аккуратность в предоставлении данных, но и весьма высокие показатели финансирования.

Так, согласно ответу облгосадминистрации, на одного ребенка в Великоберезянской санаторной школе-интернате используют 302,7 гривен в день. Из них 63% идет на зарплату, 16% – на продукты питания, 14,3% – на коммуналку, 2% – на предметы и материалы.

В Перечинской общеобразовательной школе-интернате на одного ребенка расходуется больше – 478,1 гривну в день. Из них 52% идет на зарплату, 12% – на продукты питания, 13% – на коммуналку, 0,5% – на медикаменты.

Ужгородская общеобразовательная специализированная школа-интернат получает на одного ребенка 288,6 гривен в день. На зарплату предусмотрено 41,7%, 16% – на питание, 7,7% – на коммуналку, 0,1% – на медикаменты.

В специальных школах-интернатах на одного ребенка в день идет 440 гривен. Из них 67% предусмотрено на оплату труда персонала, 12,7% – на продукты питания, почти 11% – на оплату энергоносителей, 2,4% – на предметы и материалы и 0,6% – на лекарства.

В системе охраны здоровья на одного ребенка в день тратят 409,7 гривен. Из них 63% идет на зарплаты, 13% – на продукты питания, 17% – на оплату коммуналки, 2,9% – на инвентарь и материалы, 1,3% – на питание, 1,1% – на лекарства, 0,3% – на текущие расходы.

В специальных школах-интернатах Закарпатья на одного ребенка в день идет 440 гривен

Среди детских домов-интернатов лучше всего финансируется Мукачевский – там на одного ребенка выделяют 204,2 гривны в день. Следом за ним идет Виноградовский – 196 гривен в день, за ним Ольшанский – 169,5 гривен в день.

При этом Ольшанский больше всего из трех интернатов закладывает расходы на медикаменты – 2,2%. В Виноградовском на лекарства идет 0,9%, в Мукачевском – 0,5%.

На питание все три учреждения тратят примерно одинаково – около 20%, а вот ситуация с зарплатами кардинально разная. Если в Виноградовском и Ольшанском интернатах эта статья расходов тянет на 62%, то в Мукачевском – на 37,8%.

В ИВАНО-ФРАНКОВСКОЙ ОБЛАСТИ на одного воспитанника детского дома-интерната на день предусмотрено 134,87 гривны по общему фонду бюджета, из них лишь 4,97 гривен на питание ребенка, или 3,7% от общей суммы расходов, на медикаменты – 1,32 гривен (1%).

На содержание ребенка в доме ребенка предусмотрено 463,28 гривен в день, из них на питание – 2,8%, на медикаменты – 0,8%.

Полученную гуманитарную помощь специалисты Ивано-Франковской ОГА показали в общей сумме, поэтому рассчитать, сколько получил каждый воспитанник продуктов питания, медикаментов, не представляется возможным.

Общие цифры по статьям расходов предоставили и по системе общеобразовательных школ-интернатов.

Снятинский детдом-интернет в Ивано-Франковской области. Тонны гуманитарной помощи не раздаются детям. Для увеличения нажмите на изображение. Фото "Национальный превентивный механизм"

Мукачевский детдом-интернат. Использование собственных средств детей на ремонт и выполнение детьми сельхозработ. Для увеличения нажмите на изображение. Фото "Национальный превентивный механизм"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН: КУДА ДЕЛИСЬ ДЕНЬГИ?

(Винницкая, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Черкасская области)

Арифметический казус имел место не только в Киевской облгосадминистрации, но и в ВИННИЦКОЙ. Причем в куда более впечатляющих масштабах: тут при подсчете расходов на ребенка куда-то пропали целые сотни гривен.

Согласно присланным областью данными, в день на одного подопечного в общеобразовательной школе-интернате тратят 555,5 гривен (план на 2016 год).

При этом при подсчете расписанных статей расходов выходит 466,5 гривен. Из них 73% идут на зарплату, 8,8% – на оплату коммунальных услуг, почти 17% – на питание и 0,8% – на лекарства.

Кстати, на медикаменты в общеобразовательных школах область выделила в два раза больше, чем в прошлом году.

Те же нестыковки прослеживаются и в финансировании санаторных школ-интернатов: область утверждает, что на одного ребенка в день там уходит 313,4 гривны, но калькуляция расходов дает сумму 281,4 гривну. Из них 70% – зарплата, 7,5% – оплата коммунальных услуг, почти 21% – питание, 0,8% – лечение.

На детей в специальных школах-интернатах тратят, как утверждается, 379 гривен в день, но наши подсчеты дали 349 гривен. Из них 77% идет на зарплату, 8% – на коммуналку, 13,6% – на питание, 0,7% – на лечение.

Решили обойтись без расписывания статей расходов в департаменте социальной и молодежной политики. В ответ на наш запрос департамент проинформировал, что на одного ребенка в Ладыжинском детском доме-интернате выделяют 323,9 гривны в день, в Стрижавском – 255,8 гривен в день.

На одного ребенка в Ладыжинском детском доме-интернате выделяют 323,9 гривны в день. Фото " Ликар.инфонд "

Без каких-либо проблем удалось получить данные из департамента охраны здоровья. Согласно ним, на одного младенца в Винницком доме ребенка область тратит 313 гривен в день.

Из них на зарплату идет 68%, на медикаменты – 1,3%, на питание – 10%, на оплату коммуналки – 14,3%, на оплату других услуг – 1,7%, на предметы и материалы – 3,4%.

На одного ребенка в Тульчинском доме ребенка используют чуть меньше – 261,7 гривну в день. Из них 80% идет на зарплаты персонала, 8% – на питание, примерно столько же на коммуналку, 0,7% – на оплату услуг, и столько же на предметы и материалы.

При этом, как подчеркнули в Виннице, в домах ребенка "деньги ходят за ребенком", то есть их пенсии и соцвыплаты оседают на их персональных счетах.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ облгосадминистрация прислала данные только по школам-интернатам и домам-интернатам. Из них ясно, что общеобразовательные школы-интернаты области получают 301,7 гривен на ребенка в день.

Из них на зарплату идет почти 60%, на питание – 15%, столько же на энергоносители, на медикаменты – 0,2%. На "другие расходы" предусмотрено 8%.

Для санаторных школ-интернатов область запланировала 279,7 гривен на ребенка в день. Чуть меньше половины – 45% – уходит на зарплату персонала, 23% – на питание воспитанников, 16% – на оплату коммуналки, 0,5% – на медикаменты, 9% – на "другие расходы".

В специальных школах-интернатах один ребенок обходится бюджету области в 428,2 гривен в день. Из этой суммы на зарплату идет почти 60%, на питание – 15%, на оплату энергоносителей – почти 13%, на медикаменты – 0,3%, на другие расходы – 12%.

Также в Днепре ответили, что на содержание одного ребенка в детских домах-интернатах расходуется "в среднем" 255,2 гривен в день. Из них почти 50% предусмотрено на зарплаты персонала, 16% – на оплату коммуналки, 7% – на питание, 12% – на "другие расходы".

Куда меньше предусмотрено на детей в домах-интернатах КИРОВОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. Например, Знамянский дом-интернат тратит на одного ребенка в день 181,3 гривну.

Из них половина идет на зарплаты персонала, 21% – на продукты питания, 14,5% – на оплату коммуналки, 7,2% – на предметы и материалы, почти 4% – на оплату услуг, 1,8% – на медикаменты, 0,6% – на капитальные расходы.

У Новомиргородского детского дома-интерната есть 181,9 гривна в день на одного воспитанника. Из них 59% идет на зарплату, 21% – на продукты питания, 8% – на оплату коммуналки, 6% – на предметы и материалы, 1,9% – на лечение, столько же – на оплату услуг, 0,1% – на капитальные расходы.

У Новомиргородского детского дома-интерната есть 181,9 гривна в день на одного воспитанника. Фото " Пізнайко "

Почти в два раза больше область выделяет на подопечных Кировоградского областного специализированного дома ребенка нового типа. На содержание одного человека в этом учреждении идет 359,3 гривен в день.

Из них 73% идет на зарплаты, 15% – на оплату коммуналки, 9% – на питание, 0,5% – на медикаменты и 3,5% – на "другие расходы". При этом расходы благотворительных средств составляют чуть меньше 10 гривен в день на ребенка, из которых почти 8 гривен идет по статье "другие расходы".

На воспитанников общеобразовательных школ-интернатов расходуется 93,3 гривны в день.

Из них 53% идет на зарплаты персонала, 19,5% – на питание, 16,5% – на оплату коммуналки, 2,5% – на капитальные расходы, 0,3% – на медикаменты и 7,3% – на другие расходы.

На воспитанников специальных общеобразовательных школ в области расходуется на 100 гривен в день больше – 193,7 гривны в день. Из них на зарплату отведено почти 60%, на питание – 18,6%, на оплату коммунальных услуг – 12,6%, на медицину – 0,5%, на капитальные расходы – 0,4%. На "другие расходы" уходит 8,4%.

Единственная в области санаторная школа-интернат получает на одного ребенка 171,9 гривну в день. Из них половина уходит на зарплаты, 20% – на питание, 19% – на оплату коммунальных услуг, 6% – на 2,7% – на капитальные расходы, 0,6% – на медикаменты, 6% – на другие расходы.

Очень подробный ответ дала ПОЛТАВСКАЯ обгосадминистрация – и по количеству подопечных, и по бюджетам учреждений. Так на воспитанников двух в области детских домов-интернатов – Зинковского и Новосанжарского – расходуется 221,6 гривен в день. Во всяком случае такова стоимость одного койко-дня.

Из этих денег на зарплату предусмотрено почти 49%, на питание – почти 19%, на оплату коммунальных услуг – 33,6%, на социальное обеспечение – 3,7%, на медикаменты – 1,4%, на "другие расходы" – 8%. При этом доля гуманитарной финансовой помощи составляет всего 0,67 гривен в день на ребенка.

В области нет общеобразовательных школ-интернатов, зато есть два учебно-реабилитационных центра. Содержание одного ребенка в санаторной школе обходится области в 280,5 гривен в день.

Из них зарплата тянет на 63%, продукты питания – на 14,5%, оплата коммуналки – на 17,4%, медикаменты – на 0,5%, "другие расходы" – на 4,5%. На ребенка в специальной школе-интернате расходуется 371,7 гривен в день.

В структуре этой суммы 67% занимает оплата труда персонала, 13% – оплата коммуналки, 12% – продукты питания, 1,6% – "другие выплаты населению", 0,3% – медикаменты, 6% – "другие расходы".

На одного воспитанника в доме ребенка предусмотрено 459 гривен в день. Из них 76% уходит на зарплаты, 9,5% – на питание, 11,6% – на оплату коммунальных услуг, 0,5% – на медикаменты, 1,5% – на капитальные расходы, 0,09% – на оплату услуг и 0,06% – на предметы и материалы.

На ребенка в специальной школе-интернате Полтавы расходуется 371,7 гривен в день. Фото pol-int1.at.ua

Примерно столько же используется на одного воспитанника в доме ребенка в ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТИ – 442,8 гривны в день. Из них 65% идет на зарплаты, 25% – на оплату коммунальных услуг, 7% – на питание, 1,4% – на одежду и обувь, 0,6% – на медикаменты.

На детей в домах-интернатах области предусмотрено 155 гривен в день. Из них 48% рассчитано на выплату зарплат, 23% – на оплату коммунальных услуг, 12% – на питание, 3% – на медикаменты, 13% – на другие расходы.

На одного воспитанника санаторных-школ интернатов область предусмотрела 90,8 гривен в день.

На подопечного общеобразовательной школы-интерната чуть больше – 94,7 гривны. На воспитанника специальной школы-интерната – 190,2 гривен в день. Узнать, как распределены эти суммы по статьям расходов, не представляется возможным, поскольку область решила не расшифровывать их структуру.

ВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН: НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ

(Харьковская, Донецкая, Луганская области)

В Восточном регионе остаются детские учреждения, о судьбе которых мало что известно.

Во всяком случае, нет никакой возможности узнать что-либо о финансовом положении Краснодонского областного детского дома-интерната (ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ), который находится на неподконтрольной правительству Украины территории.

При этом у области нет четкой информации о том, сколько денег уходит на одного подопечного в день в других типах учреждений.

Например, в школах-интернатах. Военно-гражданская администрация обозначила лишь, что стоимость питания одного детодня составляет 47,6 гривен в общеобразовательных школах-интернатах, 40,8 гривен в санаторных школах-интернатах.

Стоимость медикаментов для детей-сирот составляет 10,5 гривен в день, а для детей диспансерной группы – 16,5 гривен. Для всех остальных – 5,3 гривен.

Подробную информацию удалось получить лишь по Луганскому дому ребенка №2. Расходы на одного человека в день там составляют 452,2 гривен.

Из них 77% идет на зарплату и начисления, при этом коммуналка тянет на 3,4%, питание – на 5%, предметы и материалы – на 10%, медикаменты – на 1,7%. Оплата услуг составляет 0,4% расходов на ребенка, выплата пенсий и помощи – 1,3%.

При этом область одна из немногих расписала также расходы на командировки – они составляют 0,11% всех расходов на ребенка в день.

В Луганском доме ребенка №2 (сейчас он в Северодонецке) расходы на одного человека в день составляют 452,2 гривен

Ситуация с финансами в ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, судя по всему, одна из наиболее благоприятных. Тут стоимость содержания одного ребенка в Краматорском доме ребенка наивысшая в Украине – 602 гривны в день.

При этом расходы на питание по общему и специальному фонду примерно одинаковы, что встречается нечасто.

Медикаменты же покрываются по специальному фонду почти вдвое больше, чем по общему.

Это может говорить о том, что в учреждение стабильно поступает благотворительная помощь, либо администрация эффективно использует дополнительные доходы от подсобного хозяйства или пенсии воспитанников.

Стоит, правда, отметить, что в структуре расходов питание тянет всего лишь 5,7%, а лекарства – на 1,1%. При этом расходы на зарплату персонала составляют 82,8%, на оплату коммунальных услуг – 7,6%, на закупку предметов, материалов – 2,8%.

Установить расходы на одного ребенка в день в системе образования и науки невозможно – военно-гражданская администрация прислала запланированные расходы на учреждения в период январь-март, но без точного количества воспитанников эти данные не представляют ценности в данном контексте.

Краснолиманская школа-интернат (1, 2), укрытие и игровая в школе-интернате Донецкой области (3, 4). Для увеличения нажмите на изображение. Фото "Национальный превентивный механизм"

Единственное, что понятно – на зарплату персонала область предусмотрела почти 48% расходов, на питание – 25%, на оплату коммунальных услуг – 19,2%, на медикаменты – 0,4%.

На одного воспитанника Дружковского детского дома идет 296,4 гривен в день. Из них 48% уходит на зарплату, 15% – на питание, 15,7% – на оплату коммуналки, 6,6% – на медикаменты. Оплата налогов тянет на 0,01 гривну в день с человека.

Администрация, как видно из документов, тоже активно пользуется спецфондом – он покрывает 88% расходов на медикаменты и почти половину трат на питание (при этом благотворительные деньги составляют примерно треть этих трат).

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ решила прислать не все данные, а лишь те, которые касаются школ-интернатов и детских домов-интернатов.

На одного воспитанника в специализированной школе-интернате область дает 125,8 гривен в день, в специальной – 168,8 гривен в день, а в санаторной – 192 гривны в день.

Как сказано "стоимость содержания одного ученика зависит от многих факторов", но в любом случае зарплата тянет на 49%, питание – на 19%, оплата коммуналки – на 16%, медикаменты – на 0,2%. "Другие расходы" занимают 16%.

Стоимость содержания одного ученика зависит от многих факторов, но во всех учреждениях много средств уходит на зарплаты и комуналку. На фото "Надия" (г. Прилуки)

ВМЕСТО ВЫВОДОВ

Среди домов-интернатов наибольшее финансирование получают учреждения Тернопольской и Донецкой областей (около 300 гривен в день).

У воспитанников Житомирской области наивысшая стоимость питания – 53,5 гривен в день.

Наиболее низкая стоимость содержания детей в домах-интернатах Киевской области – 122,1 гривны. В этой же области наиболее низкая стоимость питания воспитанников– 29,8 гривен в день.

На содержание ребенка в доме ребенка наибольшая сумма средств предусмотрена в Донецкой области (Краматорский дом ребенка) – 601,99 гривен (здесь же один из самых высоких показателей стоимости питания ребенка – 53,74 гривен в день), и наименьшая – в Ровенской области – 239,94 гривен.

Питание воспитанников дома ребенка в Ровенской области самое низкое по Украине – 13,27 гривен, и немногим больше в Черновицкой области – 17,46 гривен.

Самая низкая стоимость содержания детей в общеобразовательных санаторных и специальных общеобразовательных школах-интернатах в Ровенской и Черкасской областях – 90 – 190,8 гривен.

Наименьшая стоимость питания детей, находящихся в школах-интернатах Ровенской области – от 18 до 23,81 гривен.

Несмотря на то, что государство выделяет немалые средства на финансирование детских учреждений, в конечном итоге на персональные потребности воспитанников расходуется незначительная их часть – около 12%.

ЭКСПЕРТНЫЕ КОММЕНТАРИИ

Валерия Татарчук, глава благотворительного фонда "Твоя опора":

– Система кормит сама себя. Государство сначала выделяет деньги, а потом их же и забирает в качестве оплаты за коммунальные услуги, налогов с зарплат. Дети получают крохи.

В интернатах подопечные питаются ужасно. У нас как волонтеров чаще всего запрашивают лекарства. В данных учреждениях нет здоровых детей: кому-то нужно лечение, кому-то нужна реабилитация, кому-то нужна паллиативная помощь.

Те деньги, которые предусмотрены на лечения детей, не составляют даже одного процента от их потребностей. Для лечения и реабилитации детей нужны десятки тысяч гривен.

Например, хорошая инвалидная коляска стоит 28 тысяч гривень. Те, что есть в интернатах, устарели. Дети с них сползают, например, и их необходимо привязывать, что лишь усугубляет состояние ребенка.

Запрашивают также детские смеси, подгузники. Когда мы покрываем эти потребности, можем помочь с закупкой инвентаря и ремонтом.

Если мы будем рассуждать как здравомыслящие люди, мы поймем, что тех денег, которые реально идут на ребенка, недостаточно.

Екатерина Чумак, руководитель департамента Национального превентивного механизма в офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека:

– Сравнивать воспитанников разных типов учреждений не совсем уместно. Учитывая, что интернаты системы образования, полупустые, затраты несоизмеримы.

Чем меньше детей в интернате, тем больше затраченная сумма на одного ребенка, хотя сам ребенок – получает мизер.

Проблема всех интернатов системы образования состоит в том, чтобы набрать достаточное количество детей, и в специальные школы часто попадают дети, у которых нет показаний для нахождения там.

Формально при формировании бюджета в фокусе находится ребенок, потому что штатное расписание формируется, исходя из того, какие услуги он должен получить.

Но по факту оказывается, что, например, логопеду, которого взяли, не с кем работать, потому что есть только один ребенок на весь интернат. Или наоборот: штатное расписание сформировано так, что двенадцать детей должна накормить, перепеленать, вывести на прогулку одна нянечка, поэтому на прогулку они, естественно, не выходят.

Эта система абсолютно неэффективна, поэтому уже десятый год говорят об деинституализации.

Нужно развивать альтернативные формы воспитания детей, чтобы, например, детский дом семейного типа брал бы десять детей, и получал бы те же 400 гривен в день на каждого ребенка и тратил бы их исключительно на ребенка.

Можно назначить ребенку фостерных родителей, у которых будет работа: принять ребенка, воспитать и выпустить, взять следующего и так далее.

Светлана Ильяшова, специалист в сфере финансового контроля:

– На содержание ребенка в интернатных учреждениях и учреждениях социальной защиты государство выделяет от 2,7 до 18,3 тысяч гривен в месяц. Казалось бы, средства не маленькие, а реально на питание, лечение, предметы гигиены расходуется на одного ребенка в день в среднем по стране около 30 гривен, большая часть из которых финансируется за счет его же пенсии или социальной помощи.

Причина не только в недостаточном финансировании, но и в том, что нормативы финансового обеспечения воспитанников в отдельных случаях не соответствуют уровню существующих цен (например, стоимость одежды, обуви, белья для одного ребенка определена на уровне 276 – 386 гривен на год).

К тому же, формирование бюджетов интернатными учреждениями проводится не на основе реальной потребности, а по лимитам, доведенным департаментами местных госадминистраций.

СПРАВКА

Дом ребенка – коммунальное учреждение охраны здоровья для медико-социальной защиты детей-сирот, детей, которые остались без опеки родителей, а также для детей с нарушениями физического или умственного развития. Предназначен для детей 0–3 (иногда 0–4) лет. В Украине действует 38 домов ребенка, в которых находится около 3 тысяч подопечных. Находятся в системе охраны здоровья.

Детский дом-интернат – социально-медицинское учреждение для постоянного проживания детей в возрасте от 4 до 18 лет с нарушениями физического или умственного развития, которые требуют посторонней помощи, бытового и медицинского обслуживания. В Украине действует 49 домов-интернатов, в которых живут примерно 6 тысяч детей. Находятся в системе социальной защиты.

Школа-интернат – это общеобразовательное учебное учреждение, которое реализовывает право детей, нуждающихся в социальной помощи, на среднее образование. Санаторная школа-интернат – это школа-интернат с медицинским профилем для детей, нуждающихся в длительном лечении. В Украине действуют 103 общеобразовательных школы-интерната и 57 санаторных школ интернатов, в которых учатся более 10 тысяч детей. Находятся в системе образования и науки.

Общий фонд – средства, предназначенные для реализации общих функций, то есть деньги, необходимые учреждению для того, чтобы функционировать.

Специальный фонд – фонд, который состоит из поступлений на конкретную цель (гранты, подарки, пенсии, благотворительная помощь и т.д.). Сюда также относятся доходы учреждения от предоставления платных услуг или от подсобного хозяйства.

Маргарита Тарасова, Надежда Колесникова, Центр информации о правах человека

