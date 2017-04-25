Тисячі павуків покрили поле гігантською павутиною. ВІДЕО

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25 квітня 2017

Трейсі Маріс та її родина поїхали у заповідник Гордон Спрат, що на східному узбережжі Нової Зеландії.

Там вони помітили щось блискуче, що розвівалось в повітрі.

Виявилось, це ряди павутини, яку, ймовірно, скрутили тисячі павуків, передає The Huffington Post.

"Павутина починалася з вершини насипу, який є над футбольними полями. Ми думали, що там немає павуків. Пішли далі. Наші ноги почали застрягати у павутині. Потім ми помітили маленькі чорні цятки – павуків. Гучно закричали. Вони були всюли. Тисячі", - розповіла жінка.

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Коли павуки поповзли по ногах її сина, Маріс почала знімати це на телефон.

"Це було так захопливо – ніколи не бачила нічого подібного", - каже жінка.

Експерт з павуків Кор Вікн розповів, що така павутина тут нормальна, оскільки павуки шукають вищу землю після паводків в цьому районі.

"Багато людей не розуміє, що пасовища наповнені павуками. Зазвичай вони пересуваються, випускаючи лінію шовку, яка допоможе їм на випадок, якщо вони впадуть", - додає експерт.
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