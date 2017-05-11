Російського блогера таки засудили за ловлю покемонів у церкві

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11 травня 2017

Російський блогер Руслан Соколовський визнаний винним у розпалюванні та образі почуттів вірян.

Суддя Верх-Ісетського суду Єкатеринбурга Катерина Шопоняк засудила блогера Руслана Соколовського до трьох з половиною років умовно, повідомляє Meduza.

Його визнали винним в образі почуттів вірян, розплювання ненависті й ворожнечі і незаконному обороті пристроїв для прихованого запису.

У серпні минулого року Соколовський розмістив на своєму каналі в YouTube відео, де він грає в додаток Pokemon GO під час служби в Храмі-на-Крові в Єкатеринбурзі.

Ролик супроводжувався нецензурною лексикою, стилізованої під церковні співи, а в кінці запису блогер висміяв основи християнства.

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Згідно з рішенням суду, блогер в своїх відеороликах образив релігійні почуття як християн, так і мусульман, а також пропагував ненависть до Російської православної церкви, в цілому, і особисто до патріарха Кирила.

Держобвинувач раніше попросив суд посадити Соколовського на 3,5 роки.

У своєму останньому слові блогер заявив, що він у шоці від звинувачень на свою адресу.

В СІЗО блогер відсидів три місяці, згодом суд перевів його під домашній арешт.
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