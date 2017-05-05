Учасниці Comedy Woman СБУ заборонила в'їзд в Україну

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5 травня 2017

Російській телеведучій та учасниці "Comedy Woman" Катерині Варнаві заборонили в'їзд в Україну на 5 років.

фото: star.korupciya.com

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит "Обозревателя".

"Її дії суперечать інтересам забезпечення безпеки України", - пояснили виданню в СБУ.

 

У мережі є відео, в якому учасниці Comedy Woman співають пісню про президента Росії Володимира Путіна під час концерту в Криму у 2016 році.

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Утім, 30 березня Comedy Woman провели шоу у Києві. 

Прикордонники пояснили це тим, що не мали підстав не впускати гумористок в Україну.

Мовляв, у них не було вагомих доказів того, що гумористки відвідували окупований Крим, порушуючи встановлені українським законодавством правила.

Нагадаємо, з 2014 року Катерина Варнава - співведуча Сергія Притули у програмі "Хто зверху" на Новому каналі. Вона замінила Ольгу Фреймут.
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