МОН скасує оцінки для школярів 1-2 класів

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19 червня 2017

У 1-2 класах початкової школи учням не ставитимуть оцінок, а у 3-4 класах привчатимуть до системи балів.

У 1-2 класах початкової школи учням не ставитимуть оцінок. Фото Madhourses/Depositphotos

Про це розповіла міністр освіти Лілія Гриневич під час спілкування з освітянами у Шабській НВК, яка розглядається як одна зі шкіл, що пілотуватиме новий стандарт початкової школи у 2017-2018 навчальному році, повідомляє МОН.

За її словами, у Новій українській школі відійдуть від карального оцінювання.

"Сьогодні Україна має великі проблеми саме з ідеологією оцінювання – воно каральне. В Новій українській школі буде створено стимулювальну систему – де досягнення підкреслюватимуться на рівні з помилками", – зазначила Гриневич.

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Щоб засвоїти нові методики викладання, підходи до оцінювання та інші елементи нової школи, напередодні старту реформи 22 тисяч учителів, що братимуть перші класи, пройдуть комплексне перенавчання.

"Ми маємо оцінювати дітей на основі компетентнісних завдань. Погодьтеся, що наша профільна школа зараз орієнтована саме на складання оцінювання. Без переорієнтації завдань від чинної моделі ми відійти не зможемо", – пояснила міністр.

У створенні компетентнісних завдань має допомогти проведення міжнародного дослідження PISA, що проходитиме в Україні у 2018 році.

"PISA спеціалізована саме на перевірці розвитку компетентностей. Це дослідження не лише зробить хороший зріз розвитку українських підлітків, а є й взірцем для авторів тестів, що наповнюють тестові зошити ЗНО завданнями", – розповіла Гриневич.

Нагадуємо, що у навчальних закладах закінчилося пілотування міжнародного дослідження якості освіти PISA.

Учасниками пілотування стали 1 670 учнів та студентів з 41 навчального закладу.
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