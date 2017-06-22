Арешт до 8 років за жорстокість – Рада прийняла закон про ставлення до тварин

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22 червня 2017

22 червня Верховна Рада внесла зміни до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження гуманного ставлення до тварин).

Рада прийняла закон про ставлення до тварин. Фото belchonock/Depositphotos

За законопроект №5119-1 у другому читанні та в цілому із технічними та юридичними правками проголосували 257 депутатів.

За знущання над тваринами з особливою жорстокістю, якщо вони призвели до каліцтва чи загибелі або вчинені групою осіб, передбачене покарання позбавленням волі від п'яти до восьми років.

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В цілому, законопроект визначає, що жорстоке поводження з тваринами – це знущання над ними, що завдало каліцтва або призвело до загибелі, вчинене із застосуванням  жорстоких  методів  або  з  хуліганських мотивів,  а  також нацьковування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів.

Якщо воно призвело до мук тварини чи каліцтва, кривдника можуть покарати штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Знущання над хребетними тваринами із застосуванням жорстоких методів, а також нацьковування тварин одна на одну каратимуться арештом до шести місяців або обмеженням волі на терміном до трьох років.

Ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього, караються обмеженням волі від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий термін.
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