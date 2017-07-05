Українські інтерни провалили міжнародний тест лікарської підготовки USMLE

3% інтернів, які складали інтегрований іспит "Крок 3" із додатковим міжнародним субтестом, набрали прохідний бал 70,5.

3% інтернів, які складали інтегрований іспит "Крок 3" із додатковим міжнародним субтестом, набрали прохідний бал 70,5. Фото fotokostic/Depositphotos

Цього року вперше інтерни складали іспит "Крок 3. Загальна лікарська підготовка" із додатковим міжнародним субтестом USMLE (United States Medical Licensing Exam), розповіла на Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун

"З українською частиною переважна більшість впоралась. А ось результати міжнародного тесту підтвердили справжні проблеми нашої медичної освіти. Прохідний бал 70,5 набрали лише 3% інтернів, що складали іспит", – пояснила Супрун.

За словами Супрун, тест USMLE має здати кожен лікар в Сполучених Штатах, аби отримати право займатися лікарською діяльністю.

"Це означає, що сьогодні між рівнем підготовки українських випускників медвишів та випускників закордонних університетів утворилася величезна прірва. Очікувана проблема в галузі, яка не розвивалася 25 років. Якщо ми хочемо, щоб українець лікувався не гірше, ніж американець чи європеєць, ми маємо нарешті прийняти виклик і вирішити ситуацію", – додала Супрун.

На її думку, результати складання іспиту USMLE підтверджують потребу встановлення мінімального прохідного балу в 150 та запуску медичної реформи.

Раніше повідомлялося, що із 2017 року інтерни складають ліцензійний тест "Крок 3. Загальна лікарська підготовка із субтестом щодо надання допомоги при невідкладних станах, який базується на запитаннях іспиту для отримання медичної ліцензії США (USMLE).

Крім того, для студентів 6-го курсу напряму "Медицина" проводитимуть міжнародне порівняльне дослідження на базі тесту "Міжнародні основи медицини" (IFOM), який адмініструє Національна рада медичних екзаменаторів США.

Також ішлося про те, що субтест для перевірки знань на відповідність міжнародним стандартам містить лише ті розділи, де протоколи надання невідкладної допомоги в Україні наближені до міжнародних та не мають розбіжностей.

Також ішлося про те, що МОН і Комітет з питань охорони здоров'я не підтримали ініціативу МОЗ про встановлення прохідного балу сертифікатів ЗНО, які цього року подають абітурієнти на медичні спеціальності до вишів, на рівні 150 балів.

Міністр освіти Лілія Гриневич пообіцяла, що нововведення зі 150 балами для медспеціальностей не скасовують остаточно, його обговорюватимуть після того, як завершиться вступна кампанія 2017 року.

Нагадаємо, на початку червня МОЗ ініціював встановлення прохідного балукожного із сертифікатів ЗНО на рівні 150 для тих абітурієнтів, які вступають на спеціальності "Стоматологія", "Медицина", "Фармація, промислова фармація", "Педіатрія".

Нововведення мало б стосуватиметься усіх абітурієнтів, незалежно від форми навчання (бюджетної чи контрактної) та підпорядкування ВНЗ.

Прохідний бал на рівні, не нижче, ніж 150 балів обґрунтовується дослідженням, проведеним колективом Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, БФ ТІМО і фахівцями провідних ВНЗ України в галузі освітніх вимірювань.

Пізніше група депутатів на чолі з головою Комітету з питань охорони здоров'я Ольгою Богомолець заявила, що ця ініціатива буде скасована.

На їхню думку, якісь майбутнього лікаря визначає те, як він здав державні іспити після завершення навчання в медичному виші, а не вступні бали ЗНО.