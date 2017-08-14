Якщо Рада не прийме закон "Про освіту", зміни у початковій школі фінансуватимуть все одно – Гриневич

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14 серпня 2017

МОН вдалося домовитися з Мінфіном щодо передбачення фінансування нового стандарту початкової освіти незалежно від того, чи Верховна Рада прийме закон "Про освіту".

МОН вдалося домовитися з Мінфіном щодо передбачення фінансування нового стандарту початкової освіти. Фото alebloshka/Depositphotos

"Стандарт початкової освіти приймає уряд, а не парламент, оскільки там не змінюється тривалість навчання в школі – для цього не потрібно прийняття закону", – уточнила міністр освіти Лілія Гриневич в інтерв'ю інформагентству Інтерфакс.

"Мене дуже турбує доля цього законопроекту. Після того, як законопроект був проголосований за основу в першому читанні, ми отримали більше 1,2 тис. поправок від народних депутатів, комітет з питань освіти і науки парламенту розглянув поправки і виробив фінальний текст, який готовий до розгляду і голосування. Ухвалення законопроекту в нинішньому вигляді зробить набагато більше, ніж його неприйняття", – розповіла Гриневич.

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За словами Гриневич, спікер Верховної Ради Андрій Парубій запевняв, що парламент розгляне цей законопроект, щойно почнеться робота Ради у вересні.

"Дуже важливо, щоб він був прийнятий на осінній сесії парламенту, щоб ми змогли його положення закласти в проект державного бюджету на 2018 рік. З 2018-2019 навчального року в країні починається навчання в молодших класах за стандартами нової школи. Для цього необхідно підготувати 20 тисяч вчителів. Також реформа передбачає запуск добровільної сертифікації вчителів", – додала Гриневич.

Міністр розповіла, що на втілення реформи закладається 1 847 941 300 грн за попередніми підрахунками.

"Це ті суми, які ми подаємо Мінфіну на розгляд. 373 341 300 грн повинні піти на підручники, близько 600 млн грн – на оснащення класів і матеріали для роботи учнів, приблизно 520 млн грн – на перенавчання вчителів, 54,6 млн грн – на створення національної електронної платформи Нової української школи, де будуть розміщуватися освітні матеріали для учнів і вчителів", – пояснила Гриневич.

Ще 300 млн грн пропонується передбачити на розширення мережі інклюзивних класів.
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