Директор Держцирку: "Ми з часом готові відмовитися від тварин"

15 жовтня пройде Всеукраїнський марш за права тварин.
Акції заплановані у Києві, Львові, Одесі, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Ужгороді, Житомирі, Маріуполі, Кривому Розі, Кропивницькому, Миколаєві, Кам'янському, Рівному та Івано-Франківську.
"Ми вийдемо для того, аби покласти край знущанням над тваринами в цирках і сфері розваг, закликати владу впровадити дієві механізми боротьби з живодерами та садистами, звернути увагу українців на гуманне ставлення до тварин", – йдеться в анонсі події.
Напередодні маршу "Українська правда. Життя" вирішила поспілкуватись з іншою стороною конфлікту і поговорила з директором ДП "Державна циркова компанія України" Сергієм Кабаковим.
Підприємству підпорядковуються 7 стаціонарних цирків (ще 3 залишились на окупованих територіях, тварин звідти евакуювали).
|Директор ДП "Державна циркова компанія України" Сергій Кабаков. Фото автора
ВЕТЕРИНАРИ ЦИРКУ ПІДПОРЯДКОВУЮТЬСЯ ВЕТЕРИНАРАМ МІСТА
– Скільки тварин в установах "Держцирку"?
– 134 – державні та 163 – приватні. Ті тварини, які є власністю артистів, поставлені у нас на утримання. Є договори.
– З власниками?
– Так. Тваринам купуємо корми згідно з затвердженими нормами.
– Є різниця у годуванні та утриманні приватної тварини і купленої за державний кошт?
– Немає. Якщо ми укладаємо контракт з артистом, він приходить до нас зі своїми тваринами і готовим номером. Або зі сценічною заявкою і просить дати певний час для постановки.
– А тварини де живуть в цей час?
– У цирку. А якщо є період простою, ми скеровуємо тварин в один з наших стаціонарних цирків.
Вони перебувають у пристосованих місцях. Коні – в конюшнях, є ведмедники, слоновники. Тварини на вулиці чи в машині не живуть.
Ми також оплачуємо артисту готель, комунальні послуги і корм, виплачуємо зарплату робочим, які за тваринами доглядають.
|Працівниця Національного цирку доглядає за кіньми у вольєрах. Фото Ельдара Сарахмана, УП
– Хто контролює, чи вакциновані та здорові всі тварини?
– У кожному цирку є ветеринарні відділи. Вони тварин за потреби лікують, закуповують усі препарати, роблять обов’язкову вакцинацію у потрібні періоди, тварини мають паспорти.
Коли тварина з'являється у цирку, наш ветеринар одразу отримує їй ветеринарний паспорт.
По прибуттю на гастролі в інший цирк тварин також ставлять на облік у міський ветеринарний відділ.
– А ветеринарний відділ цирку хто перевіряє?
– Він підпорядковується міському ветвідділу, де цирк працює. Всі дозволи на переїзд ветеринар цирку бере у міських ветеринарів.
– Тобто ветеринарів цирку контролюють міські ветеринарні лікарні?
– Так.
|Ветеринарний кабінет у Національному цирку. Фото Ельдара Сарахмана, УП
ТВАРИН У ЦИРКАХ НЕ ПЕРЕВІРЯЄ ЖОДЕН ОРГАН ЗЗОВНІ
– В Україні є орган, який може просто так без попередження прийти до цирку і перевірити, чи немає жорстокого поводження з тваринами, чи вони здорові й нагодовані?
– Будь-хто може зайти всередину і подивитися репетицію.
– Але служби, яка могла б приїхати і перевірити…
– Немає. Коли почали кричати про заборону тварин у цирках, я казав, що для початку треба створити контролюючий орган. Він би міг приїхати і перевірити все. А його немає.
Чому ми сьогодні одразу хочемо радикальних кроків?
Чому у нас в країні є жорстоке поводження з тваринами? Бо немає відповідальності.
Хіба це не знущання: носити мавпочку чи іншу тварину в спеку по пляжі під палючим сонцем? Люди падають, а вони тварин тягають. Їх покарайте!
|До Національного цирку приїхали на гастролі морські леви з Данії. Фото Ельдара Сарахмана, УП
– UAnimals говорять про жорстокі умови дресирування тварин. Наприклад, про металеві квітки для слонів, які травмують їм вуха… (Це гострий гак, захований у стеку з квітами. Ним зачіпають вуха слонів, щоб вони виконували команди - УП)
– Того, про що вони говорять, у нас немає. Дресура – це контакт людини і тварини. Коли дресирувальник бачить, що собака не може виконати якийсь трюк, собака пробує зробити інший.
Дресирування іде за принципом підгодовування: зробив трюк – отримав їжу.
У кожної тварини є свої солодощі. Ведмідь любить згущене молоко, шматочок цукру, печиво. Собака любить вирізку.
У нас є спеціальні норми, коли тварина іде на репетиції. Там окреме підгодовування у документах: цукор, згущене молоко і так далі.
СТАРТОВИЙ ПІСТОЛЕТ І БРАНСБОЙТ
– Коли дресирувальник працює з дикою твариною, він має захист на випадок, якщо у звіра прокинуться інстинкти?
– На виступах з дикими тваринами є заходи безпеки.
Є стартовий пістолет – не травмат, просто звук.
Є людина, яка стоїть з брансбойтом, щоб в разі чого відбити напором води. Але вбивати – ні.
Дресирувальник бере тварину малесенькою, годує її з пляшечки. Вона живе і спить з ним у ліжку. У нас дресирувальниця спала разом з тигренятами.
|Дресирувальник бере тварину малесенькою, годує її з пляшечки, а може й спить з нею. Фото: Олег Батрак, bigmir)net
До дорослої тварини інший дресирувальник уже не підійде. Вона уже знає запах, повадки.
Коли дресирувальник бачить прояви агресії, він припиняє роботу.
– Куди тоді тварину здають?
– Або у зоопарк, або просто тримають і годують. Ми можемо списати аркуш паперу, а тварину – ні.
– Для вас особисто це нормально, коли дикі звірі сплять разом з дресирувальником?
– Нормально. Я давно працюю в цирку. Бачив, коли дресирувальник спав у клітці з ведмедем, вдвічі більшим за нього, бо його так любив.
– Є випадки, коли у ваших цирках тварин усипляють?
– Немає.
– Навіть коли вони хворіють?
– Ми до останнього їх лікуємо.
|Виступ тигрів у цирку. Фото: Олег Батрак, bigmir)net
– Що ви робите, коли народжується потомство?
– Власник тварини пише заяву і просить поставити потомство на утримання з перспективою вводу на роботу чи здачі в зоопарк.
– А якщо тварина стара чи травмована і не може більше виконувати трюки?
– Її продовжують утримувати і годувати. От зараз дресирувальник змінював ведмедя. Домовився з зоопарком і віддав тварину. Проблема з цим.
Оці UAnimals кажуть, що притулки є. А дресирувальник півроку не міг нікуди ведмедя здати. Возив його за собою, годував…
На вулицю тварину ніхто не викидає. А домашні тварини – собачки, котики – зазвичай залишаються у дресирувальника вдома.
– Як ви можете продовжувати утримувати тварину, якщо вона вже не виконує номерів? Ви ж укладали договір і платите за певну програму.
– Тварину ми знімаємо з утримання лише тоді, коли дресирувальник приходить і пише заяву: "Прошу зняти тварину з утримання, я здаю її у зоопарк".
|Коні в конюшні Національного цирку України. Фото Ельдара Сарахмана, УП
"Я ГОТОВИЙ ПІДТРИМАТИ ЗАБОРОНУ ПЕРЕСУВНИХ ЦИРКІВ"
– У липні перед тим, як президент підписав закон про жорстоке поводження з тваринами, під АП пройшов мітинг з вимогою ветувати закон. Там були і представники Держцирку.
Ви були проти прийняття цього закону?
– Так.
– Чому?
– Цирк споконвіку був з тваринами. Він привчав їх любити. Ми, як структура, і наш народ ще не готовий до того, щоб припинити цирк з тваринами.
Я згоден, ОК: ми йдемо в Європу. От UAnimals кажуть, що в європейських країнах забороняють цирки з тваринами. Наші артисти їздять гастролювати по всій Європі. Є заборони на тварин з Червоної книги, на окремі види.
|Морські леви приїхали на гастролі з Данії. Репетиція в Національному цирку. Фото Ельдара Сарахмана, УП
Організація вимагає, щоб усіх тварин перестали використовувати в цирках, і свійських в тому числі. То що, коня у сільському господарстві не використовувати? Собак не використовувати в патрулюванні?
От є пересувні цирки, звіринці. Я свого часу багато гастролював, мав свій "Шапіто". Бачив пересувні звіринці, на які було страшно дивитись. Тварин підгодовували люди, які приходили на них подивитись.
Я готовий підтримати заборону пересувних цирків і звіринців, особливо приватних. Там немає умов утримання тварин.
З конем легше – кілок забив у землю, і він собі пасеться. А хижаки в маленьких клітках… Я за те, щоб це заборонили.
А те, що стосується стаціонарних цирків… Ми маємо усі умови утримання. У нас тварини не з’їдають навіть всього, що дали за нормами.
|Собака на репетиції номера в Національному цирку України. Фото Ельдара Сарахмана, УП
Кажуть: різко заборонити цирки з тваринами. Чекайте. Потрібен перехідний період. Що робити з тваринами, які сьогодні є в цирках? На вулицю викинути?
Цією весною ходили на УТ-1. Кажу до активістів: "Ви готові прийняти ведмедів до себе?", "Ні, у нас немає місця". А куди тварин подіти?
Тварина, яка жила в сім'ї, не буде жити в зоопарку. Не один випадок був, коли тварину здавали в зоопарк, а стадо її не приймало, і тварина помирала: закльовували, забивали...
Тварини в цирках – не з природи взяті. Це 5-6 покоління, народжене в зоопарку. Тварина виросла в інших умовах, готова до певного виду життя.
|Тварини в цирках – не з природи взяті. Це 5-6 покоління, народжене в зоопарку. Фото: Олег Батрак, bigmir)net
– Закон про посилення жорстокого поводження з тваринами не передбачає закриття цирків. Він забороняє пересувні звіринці, яких, наскільки я розумію, у "Держцирку" немає…
– Немає.
– Тоді чому ви виходили проти прийняття цього закону?
– Активісти зараз домагаються повної заборони використання цирку з тваринами.
– Я маю на увазі конкретну акцію у липні.
– А, ту… Той закон мав саме заборону пересувних звіринців. Але тоді була акція заборонити повністю цирки з тваринами…
– Але парламент нічого такого не ухвалював.
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– От коли я зайшов в парламент, про це ніхто не знав. Ці законопроекти вносили пакетом, де була повна заборона. І проголосували.
– У тексті закону я такого не бачила.
– Бо ніхто не бачив. Тексту не виклали. Бо той проект, який обговорювали ми, і який підписали – два різних законопроекти. Потім президент відправив на доопрацювання.
Цей рух UAnimals вимагає повної заборони. Ми не готові завтра взяти і забрати усіх тварин з цирків.
– А з часом ви готові відмовитись від тварин у цирках?
– Готові. Я сьогодні проти повної заборони. Але ж є сільськогосподарські тварини: кішки, собаки, кури, коні… Ми готові до діалогу.
Ірина Андрейців, УП