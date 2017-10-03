Нобелівську премію з фізики присудили за спостереження гравітаційних хвиль

1124
3 жовтня 2017

Третього жовтня у Стокгольмі оголосили номінантів Нобелівської премії з фізики у 2017 році.

Науковців Райнера Вайса, Беррі Сі Берріша та Кіпа Ес Торна відзначили за "вирішальний внесок у розробку LIGO детектора та спостереження гравітаційних хвиль".

LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) – лазерно-інтерферометрична гравітаційно-хвильова обсерваторія, у розробці якої брали участь дослідники із понад 20 країн, йдеться в офіційному релізі Нобелівського комітету.

Нобелівські лауреати Райнер Вайс, Беррі Берріш та Кіп Торн довели, що за 40 років досліджень гравітаційних хвиль завдяки LIGO, їх усе-таки вдалося спостерігти.

Ще у 1970-ті Райнер Вайс винайшов детектор, лазерний інтерферометр, який міг подолати фоновий шум, який увесь час заважав дослідженню гравітаційних хвиль.

Гравітаційні хвилі розповісюджуються зі швидкістю світла, заповнюючи всесвіт, йшлося у розробках загальної теорії відносності Альберта Ейнштейна.

Ейнштейн був переконаний, що виміряти їх не вдясться нікому й ніколи. Однак проекту LIGO вдалося застосувати пару гігантських лазерних інтерферометрів для вимірювання змін, в тисячі разів менших за атомне ядро, які відбуваються коли гравітаційна хвиля проходить Землю.

Дотепер для дослідження всесвіту застосовували переважно поняття електромагнітного випромінювання, однак гравітаційні хвилі – це щось абсолютно нове й мало вивчене.

Відомо, що американськи винахідник Джон Бардін – єдиний, кому вдалося стати лауреатом Нобелівської премії з фізики двічі.

У 1956 році він отримав наукову відзнаку за винахід транзистора, а в 1972 – за розробку мікроскопічної теорії надпровідності.

 

Крім того, у Нобелівському комітеті підрахували, що 55 років – середній вік лауреатів Нобеля з фізики.
powered by lun.ua
 179
КУЛЬТУРА

Нейрохірург Генрі Марш: Лікар більше не є священиком з Біблією, яку вміє читати тільки він

Марта Кобринович
 942
Здоров'я

Хоспіс: ліки від смерті чи панацея для душі?

Яна Дирявська
 3082
КУЛЬТУРА

6 фильмов октября: "Иней", "Кроткая" и "Леди Макбет"

Александр Гусев

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Нейрохірург Генрі Марш: Лікар більше не є священиком з Біблією, яку вміє читати тільки він

Марта Кобринович
Нобелівську премію з фізики присудили за спостереження гравітаційних хвиль
61% українців не хочуть назавжди переїжджати за кордон  
В Україні дозволили полювати на лосів – міністр екології
Пропускаєте сніданок – удвічі більше ризикуєте пошкодити артерії, вважають дослідники
"Це було тимчасове явище": за породіль у коридорі оголосили догану
Здоров'я

Хоспіс: ліки від смерті чи панацея для душі?

Яна Дирявська
КУЛЬТУРА

6 фильмов октября: "Иней", "Кроткая" и "Леди Макбет"

Александр Гусев