61% українців не хочуть назавжди переїжджати за кордон  

35% українців хотіли б переїхати за кордон на постійне місце проживання, 4% – не визначилися, а 61% заявив, що не має бажання переїхати назавжди.
|35% українців хотіли б переїхати за кордон на постійне місце проживання. Фото belchonock/Depositphotos
Такі результати опитування, проведеного у вересні 2017 року, оприлюднила Соціологічна група "Рейтинг".
За даними соціологів, у порівнянні із 2016 роком кількість тих, хто хотів би змінити місце проживання на іншу країну зросла зі 30% до 35%.
Найбільше тих, хто бажав би змінити місце проживання серед мешканців заходу України (41%).
На півдні таких 34%, у центрі – 33%, на сході – 33%.
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Серед молоді (18-35 років) кількість тих, хто має бажання переїхати на постійне місце проживання за кордон, – 54%. Натомість серед старшого покоління таких лише 19%.
Дещо більше тих, хто висловлює бажання емігрувати серед осіб з вищою освітою та більш заможних.
Водночас серед тих, хто працював за кордоном, кількість потенційних мігрантів менша, аніж серед тих, хто тільки бажає знайти за кордоном роботу.
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Найчастіше серед причин, які спонукають думати про еміграцію, українці називали надію отримати кращі умови для життя (64%).
Бажання забезпечити краще майбутнє для дітей як причину переїхати в іншу країну називали 34%, відсутність достойної роботи в Україні – 23%, бажання отримати кращу освіту – 12%.
Менше 10% вказали причинами відсутність безпеки в Україні, можливість отримати краще медобслуговування, кращі умови ведення бізнесу, бажання самореалізації, сімейні обставини.
Основною мотивацією у бажанні працювати за кордоном респонденти найчастіше називали вищий рівень зарплати в інших країнах (72%).
Ті, хто лише бажає працювати за кордоном частіше за тих, хто вже там працював, причиною отримати роботу в інших країнах називали рівень зарплати. Натомість ті, хто вже працював за кордоном, частіше вказували на кращі умови праці.
Найчастіше серед країн, в яких би хотіли працювати респонденти, називали Німеччину (37%).
У Польщі хотіли б працювати 26%, США – 22%, Канаді – 21%, Чехії – 16%, Італії – 15%, Великій Британії – 14%, Франції або Швеції – по 12%, Ізраїлі – 11%, Іспанії – 9%, Нідерландах – 7%, Росії – 6%.
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В інших країнах хотіли б працювати менше 5% опитаних. Німеччину, США, Чехію та Велику Британію як бажані країни для роботи частіше за інших обирали мешканці західної частини України, Росію – опитані на сході.
44% опитаних заявили, що не мають жодних шансів поїхати у майбутньому на роботу за кордон. 30% оцінили свої шанси отримати роботу за кордоном як незначні, 17% – як значні.
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65% українців однозначно або скоріше повернулися би в Україну, якби мали постійну роботу за кордоном, не повернулися б – 23%. Найменше тих, хто заявив, що не повернувся б в Україну серед мешканців заходу (17%), найбільше серед жителів сходу та півдня (по 27%). У центрі таких – 23%.
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55% опитаних сказали, що серед їхніх знайомих є ті, чиї діти вчяться за кордоном. 70% українців сказали, що хотіли, аби їхні діти або внуки навчалися за кордоном, 20% мають протилежну думку.
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В опитуванні брали участь українці від 18 років і старші. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%. Терміни проведення: 8-18 вересня 2017 р.