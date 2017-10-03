61% українців не хочуть назавжди переїжджати за кордон

35% українців хотіли б переїхати за кордон на постійне місце проживання, 4% – не визначилися, а 61% заявив, що не має бажання переїхати назавжди.

35% українців хотіли б переїхати за кордон на постійне місце проживання. Фото belchonock/Depositphotos

Такі результати опитування, проведеного у вересні 2017 року, оприлюднила Соціологічна група "Рейтинг".

За даними соціологів, у порівнянні із 2016 роком кількість тих, хто хотів би змінити місце проживання на іншу країну зросла зі 30% до 35%.

Найбільше тих, хто бажав би змінити місце проживання серед мешканців заходу України (41%).

На півдні таких 34%, у центрі – 33%, на сході – 33%.

Джерело ratinggroup.ua. Для збільшення натисніть на зображення

Серед молоді (18-35 років) кількість тих, хто має бажання переїхати на постійне місце проживання за кордон, – 54%. Натомість серед старшого покоління таких лише 19%.

Дещо більше тих, хто висловлює бажання емігрувати серед осіб з вищою освітою та більш заможних.

Водночас серед тих, хто працював за кордоном, кількість потенційних мігрантів менша, аніж серед тих, хто тільки бажає знайти за кордоном роботу.

Найчастіше серед причин, які спонукають думати про еміграцію, українці називали надію отримати кращі умови для життя (64%).

Бажання забезпечити краще майбутнє для дітей як причину переїхати в іншу країну називали 34%, відсутність достойної роботи в Україні – 23%, бажання отримати кращу освіту – 12%.

Менше 10% вказали причинами відсутність безпеки в Україні, можливість отримати краще медобслуговування, кращі умови ведення бізнесу, бажання самореалізації, сімейні обставини.

Основною мотивацією у бажанні працювати за кордоном респонденти найчастіше називали вищий рівень зарплати в інших країнах (72%).

Ті, хто лише бажає працювати за кордоном частіше за тих, хто вже там працював, причиною отримати роботу в інших країнах називали рівень зарплати. Натомість ті, хто вже працював за кордоном, частіше вказували на кращі умови праці.

Найчастіше серед країн, в яких би хотіли працювати респонденти, називали Німеччину (37%).

У Польщі хотіли б працювати 26%, США – 22%, Канаді – 21%, Чехії – 16%, Італії – 15%, Великій Британії – 14%, Франції або Швеції – по 12%, Ізраїлі – 11%, Іспанії – 9%, Нідерландах – 7%, Росії – 6%.

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В інших країнах хотіли б працювати менше 5% опитаних. Німеччину, США, Чехію та Велику Британію як бажані країни для роботи частіше за інших обирали мешканці західної частини України, Росію – опитані на сході.

44% опитаних заявили, що не мають жодних шансів поїхати у майбутньому на роботу за кордон. 30% оцінили свої шанси отримати роботу за кордоном як незначні, 17% – як значні.

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65% українців однозначно або скоріше повернулися би в Україну, якби мали постійну роботу за кордоном, не повернулися б – 23%. Найменше тих, хто заявив, що не повернувся б в Україну серед мешканців заходу (17%), найбільше серед жителів сходу та півдня (по 27%). У центрі таких – 23%.

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55% опитаних сказали, що серед їхніх знайомих є ті, чиї діти вчяться за кордоном. 70% українців сказали, що хотіли, аби їхні діти або внуки навчалися за кордоном, 20% мають протилежну думку.

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В опитуванні брали участь українці від 18 років і старші. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%. Терміни проведення: 8-18 вересня 2017 р.