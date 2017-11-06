Тиражі книг російською мовою впали на 54%, українською – 70% від загальної кількості назв

Впродовж останніх 5 років наклади книг російською мовою зменшилися на 54%, а назв книг вийшло на 48 % менше.

В той же час наклади україномовної літератури збільшились на 7,7%, хоча назв книг вийшло на 8,8% менше.

Такі дані надала Книжкова палата України у відповідь на запит "Читомо".

У 2016 році майже 70% від загальної кількості назв випустили українською мовою – 14900 примірників, це 69,4% загального тиражу книг.

Такі ж дані показує перше півріччя 2017 року: україномовних книг випустили більше, а російськомовні наклади продовжують скорочуватися.

Найбільше за минулий рік іноземною мовою випустили:

Англійською – 514 назв накладом 1 193,8 тисяч примірників;

Німецькою – 70 назв накладом 329,2 тисяч примірників;

Румунською – 65 назв накладом 92,9 тисяч примірників;

Угорською – 36 назв накладом 16,8 тисяч примірників;

Польською – 30 назв накладом 23,1 тисяч примірників

Французькою – 26 назв 57,6 тисяч примірників, тощо.

Першість за англійською та німецькою мовами є і в першому півріччі 2017 року.

Серед видавництв першість – у "Клубу сімейного дозвілля".

За ними – видавництва "Генеза", "Ранок" та "Віват".

Порівнюючи з даними 2015 року, у 2016 році було незначне зростання (за назвами – на 7%, за тиражами – на 34%), проте українському книговидавництву не вдалося досягнути докризових показників.