З нового року шоколад в Україні "варитимуть" за нормами ЄС

2857
20 грудня 2017

Уже невдовзі українські ласуни зможуть впевненіше вибирати улюблений шоколад.

З 1 січня 2018 року Україні починають діяти нові вимоги до виробів із какао та шоколаду, які будуть обов'язковими для всіх виробників.

 Фото: Belchonock/Depositphotos

Про це розповіла заступниця міністра аграрної політики з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева, передає прес-служба Мінагрополітики.

Європейські вимоги поширюються на всі види шоколадних виробів.

"Наприклад, в темному шоколаді обов’язково має бути не менше 35% какао-продуктів, в перерахунку на суху речовину.

В молочному – понад 25%, та не менше 14% молочних продуктів.

Білий шоколад має містити не менше 20% какао-масла та понад 14% молочних продуктів. Таким же чином чітко прописані вимоги і до шоколадних цукерок та інших продуктів з використанням шоколаду", – розповіла Трофімцева.

Якщо продукт не відповідатиме вимогами, він не зможе називатися "шоколадом" чи "шоколадним", лише "солодким батончиком" чи "глазурованою цукеркою".
powered by lun.ua
 1760
Суспільство

Продане щастя. Як маркетологи маніпулюють бажаннями людей

Тамара Кіптенко
 11862
КУЛЬТУРА

12 штучних, 6 натуральних. Як виглядають новорічні ялинки у різних регіонах України

Анна Погребна
 9095
Здоров'я

"Це частина мене", або Чому деяких людей дискримінують через зовнішність

Александра Горчинская

Головне на сайті


Суспільство

Продане щастя. Як маркетологи маніпулюють бажаннями людей

Тамара Кіптенко
Лося внесли до Червоної книги України
"Це ж Камасутра!" Московські дизайнери намудрили з лого Чемпіонату світу з шахів
Київрада просить нардепів заборонити пластикові пакети
З нового року шоколад в Україні "варитимуть" за нормами ЄС
Facebook сам впізнаватиме користувачів на фото інших людей і позначатиме їх
КУЛЬТУРА

12 штучних, 6 натуральних. Як виглядають новорічні ялинки у різних регіонах України

Анна Погребна
Здоров'я

"Це частина мене", або Чому деяких людей дискримінують через зовнішність

Александра Горчинская