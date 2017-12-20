З нового року шоколад в Україні "варитимуть" за нормами ЄС

Уже невдовзі українські ласуни зможуть впевненіше вибирати улюблений шоколад.

З 1 січня 2018 року Україні починають діяти нові вимоги до виробів із какао та шоколаду, які будуть обов'язковими для всіх виробників.

Про це розповіла заступниця міністра аграрної політики з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева, передає прес-служба Мінагрополітики.

Європейські вимоги поширюються на всі види шоколадних виробів.

"Наприклад, в темному шоколаді обов’язково має бути не менше 35% какао-продуктів, в перерахунку на суху речовину.

В молочному – понад 25%, та не менше 14% молочних продуктів.

Білий шоколад має містити не менше 20% какао-масла та понад 14% молочних продуктів. Таким же чином чітко прописані вимоги і до шоколадних цукерок та інших продуктів з використанням шоколаду", – розповіла Трофімцева.

Якщо продукт не відповідатиме вимогами, він не зможе називатися "шоколадом" чи "шоколадним", лише "солодким батончиком" чи "глазурованою цукеркою".