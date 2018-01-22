В Україні вперше судяться через лженауку. Чому це важливо і зачіпає усіх

– У нас реальна функція науки – імітація освіти і виготовлення експертних рішень на підтримку різних незрозумілих рішень.

На жаль, навіть в Київському університеті декан факультету – відомий псевдонауковець, пан Тесля, який вчить студентів невідомо чому.

Це уривок виступу українського математика Ірини Єгорченко з трибуни Верховної Ради 16 жовтня 2016 року.

Мова йшла про декана факультету інформаційних технологій КНУ ім. Шевченка Юрія Теслю.

Декан подав до суду "за образу честі, гідності та ділової репутації". За роки незалежності це перший такий випадок.

Він зачіпає усю вищу освіту та науку в Україні.

19 січня відбулося друге судове засідання у справі. За процесом стежить "Українська правда. Життя".

Друге судове засідання у справі, 19 січня. Зліва - Юрій Тесля зі своїм представником. Справа - Ірина Єгорченко зі своїм адвокатом. Фото автора

СМІХ У ЗАЛІ СУДУ

27 жовтня 2017 року. У коридорі Печерського райсуду гамірно. Вчені різних спеціальностей та інститутів прийшли підтримати Ірину Єгорченко.

Науковці навіть зібрали їй кошти на адвоката. Єгорченко є членом "Дисергейту" – спільноти, яка викриває плагіаторів в науці.

У залі суду багато знайомих облич. Наприклад, відомий популяризатор науки в Україні Антон Сененко, засновник порталу "Моя наука" Олексій Болдирєв та доктор філософських наук Олексій Панич.

Загалом Ірину прийшли підтримати більше 20 людей.

Науковці перед судовим засіданням. Ірина Єгорченко - друга зліва. Фото Світлани Вовк

Підтримати Юрія Теслю не прийшов ніхто. Крім дружини.

– Оскільки тут є багато захисників відповідача, я спеціально стримую своїх сторонників, факультет, і так дальше, щоб не було протистояння в залі суду, – пояснює Тесля, чим викликає сміх у присутніх вчених.

Декан просить зробити судове засідання закритим, але суддя його клопотання відхиляє.

Тесля вимагає, щоб суд спростував інформацію Єгорченко про те, що він є псевдонауковцем.

Декан також хоче, щоб математик виплатила йому 50 тисяч гривень моральної компенсації, а Верховна Рада ще й опублікувала це спростування на своєму офіційному сайті та Youtube-каналі.

"Якщо я – псевдонауковець, через 5 років це забудуть, а я без роботи не залишусь", - Юрій Тесля

ЧОМУ ВІДОМІ ВЧЕНІ ВВАЖАЮТЬ ТЕСЛЮ ПСЕВДОНАУКОВЦЕМ

Псевдонауковцем Юрія Теслю називають через його "теорію несилової взаємодії".

Тесля вважає її "універсальною" і переконує, що теорію можна застосовувати у різних сферах, навіть медицині чи обороні.

Декан видав про це науково-популярну книгу "Диалоги с Теслей", написану на основі своїх наукових статей. Ось декілька цитат:

1 Теория строится на предположении, что материальный Мир является продолжением другого мира. Мира функционально и эмоционально более значимого. Как раз в этом мире, мире интроформации, чувственном Мире происходит формирование разных "мнений", разных отношений к действительности. И это отношение к действительности в нашем материальном Мире, в нашей Вселенной проявляется через движение. 2 Все, о чем я говорил выше – это гипотеза. Теория гипотетическая. Конечно, каждую гипотезу необходимо подтвердить. Но до чего же хороша теория, базирующаяся на этих предположениях! Как все складно и красиво в ней получается. Даже математические формулы хороши и красивы. 3 ТНВ – гипотетическая теория. И ее гипотезу нужно либо доказать, либо опровергнуть. Пока ни одного ни другого не сделано. Но я думаю, что такую красивую теорию опровергнуть не удастся никогда. 4 Моя цель, как и любого ученого, – признание. 5 Материя чувственна. Ее поведение (движение) определяется не искривлением пространства, а собственным отношением к действительности (чувственной компонентой нашего мира). Материя рефлекторна. Не законы движения определяют поведение материи, а рефлекторное развитие материи сформировало имеющиеся законы (правила) движения. 6 В природе существует единственная скорость движения – скорость света в вакууме и любые движения определяются не внешним принуждением, а "внутренним" отношением к действительности. Такую гипотезу никто, кроме меня, не выдвигал. 7 Если человек стал победителем олимпиад по программированию и в Украине, и в СССР, и такой талантливый программист 35 лет работает над теорией, то вероятность того, что эта теория верна, очень высокая. Тем более, что этот человек показал себя прекрасным специалистом и в других областях (це пан Тесля про себе – УП) 8 Я всегда видел знак в том, что был рожден на Рождество. Мне кажется, я с рождения был "запрограммирован" на то, чтобы сделать нечто новое, необходимое этому миру. Чтобы сделать теорию несилового взаимодействия. 9 Но если материя научилась вот так реагировать, то я не исключаю, что наступит время, когда люди сумеют переучивать материю и научатся делать так, что материя будет поступать по-другому. Возможно, это будет в маленьких объемах, маленьких количествах, будут создаваться определенные условия, когда материя точно так же, как в опытах Павлова по выработке условных рефлексов у животных, будет учиться реагировать по-другому. Конечно, учителям никто не даст 13 миллиардов лет для того, чтобы они это сделали, но, может быть, найдутся способы интенсификации такого обучения. Я не физик, поэтому не смогу Вам объяснить сегодняшнее понимание этого термина с позиции физической науки.

Експертизу цієї теорії з точки зору фізики провели п’ятеро авторитетних українських науковців.

Вони планують виступити експертами у суді й довести, що Юрій Тесля таки псевдонауковець.

Один із них Сергій Шарапов – український фізик, котрого цитують нобелівські лауреати.

– Чи піде нормальна людина до математика як до фахівця з гінекології? Кожен має певний фах. Пан Тесля – доктор технічних наук, але він не може бути спеціалістом з фізики чи медицини, – розповідає УП Шарапов. –

Людина почала намагатися перевертати основи фізики. Каже, що "материя чувственна". У любові людина чутлива. А коли хтось так говорить про стіл, це не зовсім так. "Материя рефлекторна…". Все це донауковий спосіб мислення, який повертає нас у часи Аристотеля.

З повними аргументами фізиків щодо псевдонауковості теорії несилової взаємодії можна ознайомитись тут.

У відкритому листі Ірину Єгорченко підтримали члени Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

– Наявність численних науковий регалій у Теслі ніяк не виправдовує його псевдонаукову діяльність, а лише знищує престиж наукових ступенів і знань вітчизняних вчених і закладу, де він працює, – йдеться у листі.

Єгорченко підтримали члени Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. Для збільшення натисніть на зображення

У грудні 2017 року громадська ініціатива "Дисергейт" нагородила Теслю званням " Псевдонауковець 2017 року ", а його керівник – ректор КНУ ім. Шевченка Леонід Губерський – отримав відзнаку "Токсичний ректор 2017".

ЯК НА ЗВИЧУВАЧЕННЯ РЕАГУЄ ЮРІЙ ТЕСЛЯ

– Дарма на мене фізики нападають, моя теорія не фізична, а інформаційна. Інформаційні технології управління проектами, – розповів декан УП.

– Гіпотеза така: закони взаємодії всесвіту повинні бути однакові. А якщо є формули, які описують взаємодії фізичної природи, може, їх можна інтерпретувати на описи взаємодії людей, техніки, всього. Інтерпретуємо, представляємо! Оце суть теорії.

Теорія "всього" – одна з ознак псевдонауковості. До того ж, наукова теорія не може бути просто інтерпретацією. Тому перепитуємо декана:

– Тобто вся теорія – питання інтерпретації?

– Звичайно! Я лише використав відомі формули для того, щоб їх інтерпретувати для опису взаємодії людей і технічних систем. Все. Крапка.

Юрій Тесля (зліва) під час судового засідання 19 січня. Фото автора

Хвилинку помовчавши, декан продовжує:

– Ті, хто зараз виступають проти, заздалегідь поставили себе у програшну позицію.

Якщо я – псевдонауковець, через 5 років це забудуть, а я без роботи не залишусь. А якщо суд визнає, що я – псевдонауковець, як я буду працювати в науці?

Це інша проблема, що такий вчений, як я, не буде нікого вчити. Це проблема, швидше, України.

А якщо через 10-15 років з'явиться публікація, яка скаже, що це прорив? Нехай це буде 1/1000 ймовірність чи 1 шанс з мільйона. Якщо я виграю, буде написано: проти цієї людини виступав такий, такий і такий.

Ми не один місяць намагалися знайти авторитетних фахівців з інформаційних технологій, які змогли б дати свою експертну оцінку теорії несилової взаємодії Юрія Теслі.

Жоден з вузькопрофільних спеціалістів не погодився. Мовляв, написане деканом є "поза межами" їхньої компетенції.

"ВИВЧИТИ ВСЮ КНИЖКУ? НЕ ДАЙ БОГ"

27 січня 2018 року. Друге судове засідання. Суддя пропонує сторонам мирову угоду. Вони відмовляються.

Тесля скасовує свої вимоги до Верховної Ради. Де ж публікуватимуть спростування інформації у разі виграшу Теслі? Представник декана відповідає, що питання вирішать "пізніше".

– У Майкла Щура, – жартують у залі в перерві, пригадуючи висміювання декана в програмі #@)₴?$0 на UA:Першому.

Далі суддя розглядає прохання Єгорченко залучити КНУ ім. Шевченка третьою стороною у справі. Тесля проти.

Юрій Тесля – декан університету. Якщо він дійсно лженауковець, під питанням престиж одного з найбільших вишів країни.

– Є дані, що це (теорія несилової взаємодії, – УП) викладається в університеті. Якщо виявиться, що це псевдонаука, виходить, що це зачіпає права університету, бо вийде, що там викладав весь цей час псевдонауковець, – сказав адвокат Бєлкін.

Юрій Тесля заперечує, що викладав теорію студентам, хоча на сайті факультету вона є у списку предметів, а на сторінці факультету у Facebook було запрошення на зустріч щодо теорії декана.

Скрін із офіційного сайту факультету інформаційних технологій

На запитання, що теорія несилової взаємодії робить у списку предметів на сайті факультету, Тесля відповів УП, що, "може, сайт зламали".

Зрештою, суддя не долучає університет – аргументів замало.

Бєлкін також просить долучити третьою стороною авторитетного українського вченого Олександра Габовича.

Причина: етичний кодекс українського вченого. Там сказано, що науковець має протистояти псевдонауці.

– Псевдонаука – не місце для суду, – реагує на Габовича Тесля.

– То що ми тут розглядаємо? – іронізує Бєлкін.

Доктор фізико-математичних наук Олександр Габович вирішив долучитись до процесу не сам. Його делегувала своїм представником активна наукова спільнота.

– Якщо буде рішення суду проти Єгорченко, це означатиме, що ніхто не зможе заперечувати псевдонауку, яка і так уже піднялася так, що в Україні в багатьох університетах навіть осередків науковості немає, – пояснив учений.

Науковці прийшли у суд 19 січня підтримати Ірину Єгорченко

За його словами, процес стосується не тільки освіти і науки, але й безпеки держави.

– Пан Тесля співпрацює з Міністерством оборони. Тобто замість того, щоб ми робили ракети, ми маємо щось собі уявити, і російський літак святим духом впаде, – каже Габович. – Здоровий глузд цьому суперечить.

Суддя відмовляє Габовичу, теж через недостатню аргументацію.

Під час засідання сторони долучають свої докази. Серед них – книжка Теслі з його теорії.

– Хочете, що ми вивчили всю? – перепитує суддя.

– Не дай Бог! – відповідає Тесля під масовий сміх у залі.

Книжку декан долучив у відповідь на експертизу науковців. Представник Теслі спочатку назвав її авторів "серйозними вченими", а пізніше заявив, що не вважає їх експертами, оскільки вони фізики, а "теорія" – у сфері інформаційних технологій.

Те, що теорія охоплює і закони фізики, в яких фізики компетентні – адвокат увагою оминув.

Під час засідання адвокат Єгорченко демонструє звернення Вченої ради радіофізичного факультету від червня 2014 року до ректора Леоніда Губерського.

– При побудові теорії "несилової взаємодії" Тесля демонструє вражаюче невігластво, незнання фізичних законів та ігнорування результатів фізичних експериментів, відомих сотні років...

Ще у 2014 році науковці просили ректора Губерського відреагувати на теорію несилової взаємодії. Марно. Для збільшення натисніть на зображення

Ми поцікавились у Теслі долею листа. За його словами, звернення розглянув ректор, декана з ним ознайомили – і все.

Тесля також уточнює, що саме ректор Леонід Губерський і перший проректор Олег Закусило запросили його на посаду декана новоствореного факультету інформаційних технологій КНУ наприкінці 2013 року.

У 2014 році декан хотів представити свою теорію в Інституті теоретичної фізики, та йому відмовили.

– Хотів показати свій погляд. Це, швидше: "Подивіться, може, це так побудовано і ви собі щось візьмете?". Я ніколи з фізикою не працював, – каже декан.

ЯК НА СУДОВИЙ ПРОЦЕС РЕАГУЄ УНІВЕРСИТЕТ

За словами наближеного до Юрія Теслі Павла Каюка, саме ректор КНУ ім. Шевченка порадив Теслі подати позов.

У дискусії з науковцями пан Каюк написав, що судовий позов - ідея ректора КНУ

Ми надіслали до вишу інформаційний запит з проханням про інтерв'ю Леоніда Губерського.

Хотіли дізнатись, чому залишилось без уваги звернення фізиків та що робитиме університет у разі, якщо Ірина Єгорченко виграє суд.

Ректор відмовився зустрітись. Центр комунікацій вишу відповів, що претензій до Теслі як декана немає.

Офіційна відповідь Центру комунікацій КНУ "УП.Життя"

ЯК НА СУДОВИЙ ПРОЦЕС РЕАГУЄ МІНОСВІТИ

– Я особисто Теслю не знаю, але мені сказали, що це серйозний спеціаліст, доктор технічних наук, професор, обраний декан. Він науковець не через теорію, а в силу того, що формально має статус доктора наук.

Тому тут пані Ірина зробила трішки невдало, – коментує судовий процес заступник міністра освіти з питань вищої освіти Юрій Рашкевич.

Що я би міг радити, щоб дві сторони підійшли, вибачилися і суд не ставав перед…

– Псевдонауковець не обов'язково висуває виключно псевдонаукові теорії, – відповідаємо. – Це вчений, що виходить за межі своєї компетенції. Міністерство контролює, що викладають студентам? Чи це науково?

– Ні, бо законом визначені деякі речі. Уявіть собі: 300 вищих навчальних закладів, Бог знає скільки освітніх програм, і так далі. Це фізично не можна контролювати.

А якби нам ставили таке завдання, то закон "Про вищу освіту" однозначно говорить, що зміст освітньої програми визначає сам університет.

Міністерство може реагувати точково – перевірити чиюсь приватну заяву.

Наводимо слова науковців, які скаржились нам на велику кількість псевдонауковців у тому числі у вишах.

– З інтернету ми знаємо про лептонні речі і про несилову взаємодію. Іншого не чув, щоб говорили про викладання щось явно ненаукове… Я глибоко переконаний, що це одиничні речі, – стверджує заступник міністра.

Тобто жодних механізмів контролю і перевірки "науковості" людей зі ступенями в Україні міністерство робити не планує.

Своїми діями Міносвіти викликає хвилю обурення у науковців, які стверджують, що так відомство"благословляє" процвітання псевдонауки в Україні.

Тим часом Юрій Тесля переконує УП: якщо він програє і суд визнає слова Ірини Єгорченко правдивими, він піде із посади декана факультету.

Якщо її слова визнають оціночними судженнями – залишиться.

Наступне судове засідання у справі – 21 березня. Ймовірно, воно буде останнім.

Ірина Андрейців, УП