Вирішити конфлікт між МОЗом і медвишем Богомольця має Гройсман – комітет Ради

Конфлікт між Національним медичним університетом ім. О.Богомольця та Міністерством охорони здоров'я має вирішити прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Таке звернення до нього направили члени Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров'я.

Текст народні депутати схвалили на засіданні комітету у вівторок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Володимира Гройсмана просять відсторонити Олександра Лінчевського від перевірки

діяльності Катерини Амосової

Згідно з рішенням, комітет Ради просить прем'єра проконтролювати роботу комісії, що наразі перевіряє роботу відстороненого керівництва вишу.



Нагадаємо, 20 лютого ректора медвишу Богомольця Катерину Амосову МОЗ відсторонило від посади на час службової перевірки.

Офіційна причина: зрив ліцензованого тестування "Крок" для студентів-стоматологів через непідписання угоди між університетом та Центром тестування МОЗ.

Катерина Амосова назвала рішення МОЗ незаконним і заявила, що заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський намагався змусити її порушити закон, погрожуючи звільненням.

Під час засідання комітету Лінчевській зазначив, що Амосова уникає участі в роботі комісії і не надає створеної комісії пояснень щодо відмови укласти договір з Центром тестування. Він також зазначив, що конфлікт є суперечкою суб'єктів господарювання – НМУ і Центру тестування.

У свою чергу Амосова заявила, що МОЗ зажадав укласти договір з Центром тестування в обхід тендерних процедур.

Депутати Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров'я у зверненні до Гройсмана також виступають за відсторонення заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського від керівництва комісією, яка перевіряє виш, і скасування наказу МОЗу про відсторонення Катерини Амосової з посади ректора НМУ.



Крім того, депутати просять Гройсмана перевірити законність існування при МОЗі Центру тестування, а також фінансування його діяльності за рахунок оплати вузами його послуг.

З 25 лютого медунівеситет Богомольця оголосив безстроковий страйк на підтримку ректора. Однак, насправді протестують не всі студенти, й деякі відкрито виступають за відновлення навчання.

Депутати комітету Ради підтримали звернення студентів з вимогою якнайшвидшого відновлення навчального процесу в університеті й ініціюють створення міжвідомчої комісії з розслідування конфлікту за участю представників МОЗ, Міносвіти і народних депутатів.