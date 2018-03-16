Зі вступом на магістратуру поспішати не треба. Пояснює МОН

Для вступників на магістратуру буде окремий період реєстрації та дати складання тестів.

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Вступникам на магістратуру не потрібно проходити реєстрацію, яка відбувається зараз – з 6 лютого до 19 березня, адже це реєстрація на ЗНО для вступників на перший курс на ступінь бакалавра або магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань, пояснюють у Міністерстві освіти і науки України.

Реєстрація на "ЗНО на магістратуру", тобто єдиний вступний іспит чи випробування, триватиме з 14 травня до 5 червня включно.

Такий іспит чи випробування для вступу на магістратуру потрібно буде складати двом категоріям вступників.

Першій з них для вступу на спеціальності галузей знань "Гуманітарні науки" (крім спеціальності "Філологія"), "Соціальні та поведінкові науки", "Журналістика", "Сфера обслуговування", "Міжнародні відносини" (крім спеціальності "Міжнародне право") за всіма формами навчання необхідно буде пройти єдиний вступний іспит з іноземної мови.

Другій для здобуття ступеня магістра за спеціальностями "Право" та "Міжнародне право" за всіма формами навчання потрібно складати єдиний вступний іспит з іноземної мови та єдине вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей.

Тестування з іноземної мови відбудеться 11 липня, а з права та загальних навчальних правничих компетентностей – 13 липня.

Оголошення про початок реєстрації на єдиний вступний іспит та випробування на магістратуру, а також всю необхідну інформацію незабаром розмістять на сайті МОН та Українського центру оцінювання якості освіти.