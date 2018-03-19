Онлайн-курси для всіх і кожного: від дитсадка до пенсії

Чого ми тільки не робимо онлайн. Портативні девайси з доступом з до інтернету дозволяють здійснювати покупки, бронювати столики в ресторані, замовляти квитки, читати книги, а ще – вчитися.

Онлайн-освіта в усьому світі набирає обертів. Сьогодні є безліч курсів, навчальних каналів та вебінарів, і кожен може опанувати практично будь-яку навичку: від вишивання хрестиком до програмування.

Переваг в онлайн-освіти багато. Перш за все, отримання знань стало доступнішим. Розмаїття форматів і контенту дозволяє адаптувати процес навчання до свого життєвого ритму, уподобань та здібностей.

Маючи під рукою смартфон або планшет, можна перетворити на корисний урок поїздку в метро, посиденьки з чашкою кави в кав’ярні або "лінивий" вихідний день вдома.

Вчитися стало легше і цікавіше, і це стосується всіх поколінь.

Зараз навчати дитину починають буквально з пелюшок. Фото stockasso/Depositphotos

ДОШКІЛЬНИЙ ВІК

Питання раннього розвитку в кожній родині вирішується по різному: хтось вважає, що поспішати не варто, а хтось починає навчати свою дитину буквально з пелюшок.

Ринок дошкільної освіти зростає як з води, але не всі батьки можуть собі дозволити водити дитину в навчальні центри. До того ж, в провінційних містах їх може бути недостатньо.

Тут і приходять на допомогу численні онлайн-сервіси.

Уроки проходять весело: ігри, пісні та танці допомагають малюкам вивчати назви предметів, цифри, кольори – загалом, поступово пізнавати навколишній світ.

Головне – прищепити дитині інтерес до знань і не дати їй нудьгувати.

Корисні ресурси, що стануть в пригоді: Qша, Чудо-юдо, Ляльки-развивалки, Волшебство ТВ.

Навіть якщо дитина ходить до звичайної школи, онлайн-курси не варто скидати з рахунку.

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ШКОЛЯРІ

Якщо раніше онлайн-освіта сприймалася як додаткова допомога у підготовці до тестування, контрольних та ЗНО, то сьогодні це реальний спосіб здобути середню освіту.

В Україні є школи, в яких можна вчитися дистанційно, і хоумскулінг стає дедалі популярнішим.

Та навіть якщо дитина ходить до звичайної школи, онлайн-курси не варто скидати з рахунку. Такі заняття допоможуть підтягнути знання з різних дисциплін, а також захоплять школяра цікавим хобі.

Приміром, ресурс Shkola.ua допоможе самостійно оволодіти навчальним матеріалом, сайт BrainBasket Foundation містить уроки з веб-програмування.

Учням старших класів будуть цікаві Youtube-канали Лекторий Образовача, Постнаука, Простая наука, котрі подають контент наукової спрямованості.

Khan Academy – англомовний канал випускника Гарварда з уроками на різні теми.

The Metropolitan Museum of Art – занурення у світ мистецтва разом з практикою англійської мови.

За допомогою онлайн-курсів можна доповнювати університетське навчання.

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СТУДЕНТИ ТА ДОРОСЛІ

Освіта для цієї категорії – насамперед професійна.

За допомогою онлайн-курсів студенти можуть як доповнювати університетське навчання, так і повністю перейти на дистанційну освіту.

Доросла ж людина, що вже має диплом, може не тільки вдосконалювати навички, а й отримати нову професію.

Онлайн-навчання вигідне, оскільки не потрібно переїжджати до іншого міста або країни й оплачувати оренду житла.

В обох випадках знання англійської мови – не приємне доповнення, а важливий пункт, що сильно розширює "асортимент" освітніх продуктів.

Так, сайт Academic Earth зібрав лекції найкращих університетів світу: Стенфорд, Єль, Принстон, Гарвард. Тут є курси з історії мистецтва, менеджменту, соціології, бізнесу, хімії.

Аналогічний ресурс edX містить лекції з архітектури, дизайну, етики, музики та інших дисциплін.

А ось для навчання в онлайн-університеті University of the People знадобиться не лише англійська, а й серйозна середня освіта.

Втім, для тих, хто не знає іноземних мов, є український ресурс Prometheus, засновники якого роблять велику справу: адаптують світовий тренд онлайн-освіти для української аудиторії.

Що б не вивчала людина пенсійного віку, це гарний спосіб ступати в ногу з часом.

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ПЕНСІОНЕРИ

Освіта не має вікових обмежень. Люди похилого віку, які вийшли на заслужений відпочинок, можуть опановувати нові професії, кулінарне мистецтво, іноземні мови.

Що б не вивчала людина пенсійного віку, це гарний спосіб ступати в ногу з часом і не відчувати себе ізольованим від сучасності.

До того ж, нові знання стимулюють побудову нових нейронних зв'язків, а це хороша профілактика хвороби Альцгеймера.

Часто представники цієї вікової категорії соромляться йти на очні курси, навіть якщо дуже хочуть. А ще стаціонарне навчання – це часом задорого для людей похилого віку. Онлайн-курси та відеоуроки дозволять займатися у зручному темпі та вивчати новий предмет для заробітку або просто для душі.

Пенсіонери можуть обирати будь-які курси з розділу "Студенти та дорослі".

Звісно, не всі представники старшого покоління вміють користуватися комп'ютером. Але цю проблему можна вирішити. Наприклад, видання "Вечірній Київ" зібрало 17 безкоштовних курсів комп'ютерної грамотності, що проводяться в бібліотеках столиці.

Жителі інших міст можуть стежити за новинами розділу "Комп'ютерна грамотність" на сайті Всеукраїнської асоціації пенсіонерів. На ці заняття доведеться ходити, але потім вам будуть доступні будь-які онлайн-курси та тренінги.

Скепсис з приводу ролі інтернету в освіті не виправданий. Технології розвиваються стрімко, разом з ними поліпшується якість контенту. Сьогодні вчитися чогось може людина абсолютно будь-якого віку, незалежно від часу і місця.

Онлайн-уроки – це крок в напрямку персоналізованого навчання, де немає однієї на всіх методики. Навчання підлаштовується під людину, а не навпаки. Від цього отримання знань перетворюється на чисте задоволення.

Дмитро Волошин, співзасновник та СТО онлайн-маркетплейса для пошуку репетиторів Preply, спеціально для УП.Життя

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