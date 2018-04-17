В Чернівцях студентів "змушують" підписати декларацію з лікарем студполіклініки

В Чернівецькому національному університеті з'явилось оголошення:

"Шановні студенти! У зв'язку з медичною реформою вам необхідно прийти у медичний пункт студентів ЧНУ вул. Небесної Сотні 2А з копією паспорта та ідентифікаційним кодом до лікаря Заплітної Людмили Михайлівни".

Про це пише "Буковинська правда", розмістивши відповідне фото оголошення, які "з’явилися на різних факультетах".

Фото: "Буковинська правда"

Виш наполегливо рекомендує студентам укладати угоди з лікарями місцевої студентської поліклініки.

Студентів попередили: якщо вони не підпишуть угоду з лікарями студентської поліклініки, лікарняні студентів не будуть прийматися і вважатимуться недійсними, пише "Буковинська правда".

Ми зателефонували за вказаним в оголошенні телефоном.

У реєстратурі "УП.Життя" нам підтвердили, що паспорт та ідентифікаційний код студентів потрібен, щоб укласти лікарем декларацію.

На запитання "Чи усім студентами приходити обов'язково", нам відповіли, що ні.

"Це за бажанням", – сказали в реєстратурі.

Нагадаємо, що за законом, з 2 квітня 2018 року пацієнти можуть обирати будь-якого сімейного лікаря, педіатра чи терапевта та підписувати з ним договір.

Це стосується також студентів: вони не зобов'язані підписувати декларацію з лікарями студентської поліклініки, тому примушування до цього є протизаконним.

У прес-службі університету "Українській правді" пообіцяли дати відповідь, але наразі їхній телефон не відповідає.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО У МЕДЗАКЛАДІ ВІДМОВИЛИ ВАМ У ПІДПИСАННІ ДЕКЛАРАЦІЇ

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