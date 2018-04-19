Ловити за проїзд на "червоний" та ростити рослини електрикою – три розробки українських учнів

19 квітня зі всієї України до Києва з’їжджаються близько 1500 школярів.

Вони показуватимуть свої наукові розробки під час ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

Серед них – винаходи для людей з вадами зору, керування шкільним дзвінком, система стеження за якістю повітря, дистанційний контроль за ростом сільськогосподарських насаджень і навіть портативний 3D-сканер порожнин.

Малюнок Depositphotos

"Українська правда. Життя" познайомилася з трьома конкурсантами, які представлятимуть свої розробки:

учнем, який сконструював датчик, який ловить водіїв-порушників, що проїхали на червоне світло

ліцеїстом, що зробив органічний миючий засіб, який з часом може замінити звичні нам хімікати

школярем, що створив прилад, який за допомогою електричного струму прискорює ріст рослин.

ДАТЧИК ДЛЯ ЛОВЛІ ВОДІЇВ, ЩО ЇДУТЬ НА "ЧЕРВОНЕ" СВІТЛО

Одинадцятикласник Олексій Заможський створив пристрій, який "ловитиме" недобросовісних водіїв, які проїжджають на червоне світло світлофора.

– З дорослих ніхто не допомагав, читав різні фішки в інтернеті, які ще не знав, – каже учень.

Фото: pbagora.com.br

Наразі це прототип, який за задумом Олексія працює так: датчик встановлюють на перехресті; одна програма ним керує, а друга – розпізнає номер машини, яка проїхала на "червоне".

Хлопець розповідає, що схожі датчики до цього використовували металошукачі.

Над цією розробкою школяр працював близько місяця-півтора.

Олексій Заможський

Він цікавиться електронікою і працює з нею вдома у вільний час уже три роки.

Наразі хлопець закінчує Харківський навчально-виховний комплекс №45 "Академічна гімназія", вчиться у математичному класі.

Хоча хлопцю подобається електроніка, він ще не вирішив, чи пов'язувати з нею життя.

ОРГАНІЧНИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ

Десятикласник Андрій Благиня з Миколаєва створив миючий засіб з органічних речовин.

– Я знайшов історичні відомості, що в Київській області використовували попіл соняшника як миючий засіб. Вирішив це відновити і порівняти з відомими зараз миючими засобами, – розповідає хлопець.

Учень Миколаївського морського ліцею взяв попіл зі стебел соняшника, зварив з нього луг, а потім зробив мило.

Результат був не настільки ефективним, як у звичних нам хімікатів, але цей миючий засіб – органічний і набагато менше шкодить довкіллю.

Фото надане Андрієм Благинею

Андрій успішно випробував це мило вдома для миття рук і посуду, але потенційно його можна використовувати як універсальний засіб для миття підлоги, рук та інших поверхонь.

– Екологія – одне з найважливіших питань у світі. Ми щороку все більше використовуємо планету, – пояснює свою розробку школяр.

Зараз наука – його хобі, він займається нею лише рік і органічний миючий засіб – перша розробка хлопця, на яку він витратив три місяці.

Допомагала в розробці вчителька фізики.

Андрій розповідає, що його робота ще не остаточна, бо треба провести додаткові досліди.

Можливо, ця розробка зможе повністю замінити звичні нам шкідливі миючі засоби.

Фото надане Андрієм Благинею

Андрій прочитав наукові матеріали, які показують, що звичні для нашого дому чистячі засоби залишають на поверхнях отруйні речовини.

Тоді як його розробка – органічна, хоча й потребує додаткових досліджень і доопрацювань, щоб її можна було сміливо і масово використовувати у побуті.

Чи поєднає він своє життя з екологією, школяр ще не знає. Каже лише, що хобі часто переростають у фах.

СТРУМОМ ПРИСКОРИТИ РІСТ РОСЛИН

Дев'ятикласник Андрій Редченко з Краматорська створив прилад, який за допомогою електричного струму покращує ріст рослин і його прискорює.

Приклад, як розповідає сам хлопець, дуже простий: два електроди з двох металів встромляють у землю і підключають до рослини в горщику або над нею, щоб було електричне поле.

Андрій Редченко

– Хімічні реакції, які виникають у землі від електричного поля, добре впливають на ріст і розвиток рослини, – пояснює учень.

Новаторство Андрія у тому, що електричний струм беруть з природного джерела, і його не потрібно підключати до мережі.

Хлопець провів досліди і побачив, що пристрій дійсно працює.

Його дуже просто виготовити – за декілька хвилин, якщо є під рукою потрібні матеріали.

– Я і мій вчитель хімії наштовхнулися на думки, що електричне поле впливає на рослини, бачили дослідження вчених на цю тему і вирішили спробувати.

Це моя перша новаторська розробка, бо раніше ми тільки вдосконалювали готовий прилад і перевіряли його роботу.

Андрій зацікався хімією та фізикою ще у 6 класі, а у 7-му, коли такі предмети з'явилися у його школі №26, почав вивчати їх глибше.

– Я хочу пов'язати своє життя з наукою у напрямах, де фізика та хімія перетинаються. Це цікаво, бо це пізнання світу, відкриття нового, це дуже корисно для суспільства і його розвитку, – розповідає дев'ятикласник.

Ірина Андрейців, УП