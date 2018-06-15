Мер Івано-Франківська доручив освятити Палац Потоцьких після виступу "Хамерман Знищує Віруси"

Український гурт "Хамерман Знищує Віруси" виступив у дворі Палацу Потоцьких в Івано-Франківську 14 червня.

Музиканти виступали на сцені фактично оголеними – прикрили лише статеві органи.

Фото зі сторінки мера Франківська у Facebook

Виступ відбувся у рамках фестивалю Porto Franko.

А вже у п'ятницю, на наступний день після виступу, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків обурився перформансом гурту та доручив освятити місце, де вони виступали.

"Після вчорашнього виступу в палаці Потоцького доручив Гайдару освятити місце проведення заходів! Організатори, а це благодійний фонд Шевченка (скоріш за все, мова про фонд нардепа Олександра Шевченка – УП) гарантували дотримання моральних норм і християнських цінностей!

Ми, звісно, за проведення заходів, але не таких! Порадьте, як діяти в таких обставинах, зважаючи на звинуваченні в політичному переслідуванні організаторів???", – написав Марцінків у Facebook .

На таку заяву мера уже зреагував арт-директор фестивалю Ілля Разумейко (у Facebook - Elias Spricht).

"Нагадаю, що організатором фестивалю PORTO FRANKO є оргкомітет фестивалю, а не фонд Шевченка (він є одним із (найбільшим, але не єдиним) партнерів, разом з облдержадміністрацією та міською радою, австрійським культурним інститутом, литовським посольством, і ще багатьма інституціями).

Тому по всім питанням програми, заходів, естетики тощо, будь ласка, звертайтеся до оргкомітету фестивалю, він несе за це 100% відповідальність.

У нас на фестивалі все прекрасно і з християнськими цінностями, і з ісламськими, і з буддистськими. А те, шо ми не погодили нашу програму з інквізиторським відділом міської ради — то проблеми комунікації, довго шукали кабінет інквізиції і не знайшли.

Якщо ви хочете цензурувати мистецтво і притягувати митців до відповідальності за те, шо вони роблять на сцені: пропоную Вам направити своїх представників до слєдсвенного комітєту россійської федерації: у них на цій ниві прекрасний досвід, вони з вами поділяться своїми методами".

Прес-секретар фестивалю Porto Franko запевнила "УП.Життя", що офіційна позиція організаторів з'явиться "найближчим часом".