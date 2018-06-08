У Києві затримали догхантера Олексія Святогора – UAnimals

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8 червня 2018

У Києві поліція затримала догхантера Олексія Святогора.

Про це у Facebook повідомила правозахисна організація UAnimals.

Його доправлять до Дніпровського відділення поліції, де він очікуватиме ухвалення судом запобіжного заходу.

"Затриманого живодера Олексія Святогора везуть у Дніпровське відділення поліції на вул. Красноткацькій, 2.

Там він буде до прийняття судом запобіжної міри. Не дамо відпустити вбивцю тисяч собак!", – йдеться у повідомленні зоозахисників.

У цьому відео активісти-зоозахисниці супроводжують машину поліції з затриманим Святогором до відділення поліції.

Наразі УП.Життя намагається отримати підтвердження у поліції Києва.

Святогор є у базі МВС серед осіб, які переховуються від органів досудового розслідування.

Його розшукують за частинами 2 та 3 статті 300 Кримінального кодексу України "Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості".

Святогор не раз відкрито заявляв про те, що вбиває бездомних собак.

На цьому відео видно, як Святогор стоїть разом з поліцією на вулиці. 
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