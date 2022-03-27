Луганський медуніверситет через агресію РФ переїхав на Рівненщину

Луганський медичний університет, раніше розташований в Рубіжному, через бойові дії переїхав у Рівненську область.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Для університету вже знайшли приміщення. Викладацький склад та керівництво закладу знаходиться в Рівному, також влада області почала приймати перших студентів.

"Відкриття вищого навчального закладу на Рівненщині дасть можливість впроваджувати сучасні методи діагностики та лікування на базі практичних закладів охорони здоров'я області.

А також практикувати сучасні досягнення медицини: приймати безпосередню участь в розробці, патентуванні та впровадженні досягнень лікарів області в роботу практичної медицини", – каже Віталій Коваль.

Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos

Наразі триває перевезення науково-технічної бази, навчання планують проводити дистанційно, а практичні заняття відбуватимуться на базі медичних університетів Рівненщини.

У Рубіжному, що на Луганщині, зараз тривають бої. За останнім даними, російські окупанти просунулись вглиб населеного пункту, однак українські військові все ще тримаються в місті.

Луганський медуніверситет вже вдруге вимушено передислоковують через агресію РФ, у 2014 році його перевезли з окупованого Луганська до Рубіжного.

Нагадаємо, студенти, які вимушено переїхали до інших міст або в іншу країну, зможуть навчатися онлайн в інших університетах.

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