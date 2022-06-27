Перламутрові хмари: українські полярники показали унікальне природне явище. ФОТО

Над станцією "Академік Вернадський" українські полярники декілька разів спостерігали унікальні "перламутрові хмари".

Це явище науковці називають мрією всіх метеорологів, розповіли на сторінці Faceook Національного антарктичного наукового центру.

"Складно писати про хмари в Антарктиді, коли над нашою країною сьогодні знову стоять хмари від вибухів ракет, якими російські окупанти б'ють по мирному українським містам.

Але мрія, наука, краса, гармонія – це теж ті цінності, які боронять наші воїни зараз", – йдеться в повідомленні.

Фото: Національний арктичний науковий центр

Унікальні хмари" українським полярникам пощастило спостерігати декілька разів. Вони формуються на великій висоті, більше 15-30 км.

"Але як може утворитися хмара на тих висотах атмосфери, де зазвичай зовсім сухо? Коли тут, біля землі, повітряний потік зустрічає перешкоду у вигляді гір, утворюється хвиля, що на підвітряній стороні гори сприяє виносу вологи від землі на більші висоти, аж у позбавлену інших хмар стратосферу", – розповідає метеорологиня Анжеліка Ганчук.

Фото: Національний арктичний науковий центр

Вона додала, що на значній висоті за низьких температур і великих швидкостей вітру волога може існувати лише у вигляді найдрібніших крапельок переохолодженої води та кристаликів льоду.

За словами метеорологині, секрет краси хмар полягає у відбиванні світла від кристаликів в хмарах. Так формується оптичний ефект, який "фарбує" хмари в різні кольори.