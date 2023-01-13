У США хочуть ввести нові обмеження на аборти

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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13 січня 2023

Палата представників США проголосувала за законопроєкт, який зобов’язує лікарів намагатися зберегти життя немовляті, яке вижило після спроби аборту.

Про це пише CNN. 

Законопроєкт передбачає штраф або позбавлення волі на строк до п’яти років медикам, які не дотримуються вимог щодо надання медичної допомоги немовлятам. Йдеться про дітей, які народилися живими під час або після спроби аборту. 

Також він не передбачає покарання для матері й надає їй захист від будь-якого судового переслідування.

Законопроєкт уже розкритикували політики й правозахисники. 

На думку демократа Джеррі Надлер, законопроєкт "диктує медичний стандарт надання допомоги", який може лише зашкодити новонародженій дитині.

Ілюстративне фото / Depositphotos

Міні Тіммаражу, президентка організації NARAL, яка бореться з обмеженнями щодо абортів, зауважила, що таке рішення йде всупереч голосу народу і "дозволить політикам втручатися в особисті сімейні рішення".

"Цей законопроєкт чітко показує, що республіканці Палати представників йдуть наперекір волі переважної більшості американців, які в листопаді проголосували за підтримку легальних абортів", – додала Міні Тіммаражу. 

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