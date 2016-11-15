Утримання сільського учня коштує до 60 тисяч гривень на рік

Загалом нормативна вартість навчання одного учня щороку становить 9600 гривень.
Таку статистику оприлюднив віце-прем'єр Генадій Зубко під час конференції "Україна на шляху децентралізації освіти", яка розпочалася 15 листопада.
"Чи дають ці кошти якісну освіту? Якщо чесно я того не бачу. Дітям треба додавати можливості", – вважає Зубко.
42 тисячі учнів щодня самотужки долають до школи понад 3 кілометри.
За словами міністра освіти Лілії Гриневич, цього року було створено 142 опорні школи.
"На жаль, із 142 опорних шкіл, лише 20 були створені за ініціативою знизу – об'єднаних територіальних громад", – сказала Гриневич.
Раніше повідомлялося, що Кабмін зменшив необхідну кількість учнів з 360 до 200 осіб для відкриття опорного загальноосвітнього навчального закладу, ухваливши постанову №574.
У кожної опорної школи будуть філії – не менше 3 сільських шкіл.
Також документом визначили вимоги до назви такого закладу і видачі документів про освіту його випускникам.
Мої подруги та друзі інколи не розуміють мене і вважають дивною через те, що я не виходжу пізно на вулицю, не палю і не вживаю спиртних напоїв. І скільки б разів мені не пропонували "трохи розслабитися", я ніколи не дозволю собі зруйнувати ту довіру, ту любов, те тепло, яке зараз маю.