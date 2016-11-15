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Утримання сільського учня коштує до 60 тисяч гривень на рік

Версія для друку Коментарі 1
15.11.2016
Фото gorod.cn.ua
Витрати на одного учня в селі становлять від 20 до 60 тисяч гривень на рік.

Загалом нормативна вартість навчання одного учня щороку становить 9600 гривень.

Таку статистику оприлюднив віце-прем'єр Генадій Зубко під час конференції  "Україна на шляху децентралізації освіти", яка розпочалася 15 листопада.

"Чи дають ці кошти якісну освіту? Якщо чесно я того не бачу. Дітям треба додавати можливості", – вважає Зубко.

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За статистикою, 65% шкіл розташовані саме у сільській місцевості. У них навчаються 32% учнів і працюють 45% вчителів.

42 тисячі учнів щодня самотужки долають до школи понад 3 кілометри.

За словами міністра освіти Лілії Гриневич, цього року було створено 142 опорні школи.

"На жаль, із 142 опорних шкіл, лише 20 були створені за ініціативою знизу – об'єднаних територіальних громад", – сказала Гриневич. 

Раніше повідомлялося, що Кабмін зменшив необхідну кількість учнів з 360 до 200 осіб для відкриття опорного загальноосвітнього навчального закладу, ухваливши постанову №574.

У кожної опорної школи будуть філії – не менше 3 сільських шкіл.

Також документом визначили вимоги до назви такого закладу і видачі документів про освіту його випускникам.


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КОМЕНТАРІ - 1
Олексій Данилов _ 15.11.2016 12:38
Якщо в ХХІ сторіччі школа не має швидкісного інтернету - то не є школа. Це просто будівля, де діти разом з вчителями проводять багато часу... Можливості, про які каже Зубко - це, перш за все, вихід у відкритий світ для учнів та їх вчителів!
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