Утримання сільського учня коштує до 60 тисяч гривень на рік

15.11.2016

Фото gorod.cn.ua

Витрати на одного учня в селі становлять від 20 до 60 тисяч гривень на рік.

Загалом нормативна вартість навчання одного учня щороку становить 9600 гривень.

Таку статистику оприлюднив віце-прем'єр Генадій Зубко під час конференції "Україна на шляху децентралізації освіти", яка розпочалася 15 листопада.

"Чи дають ці кошти якісну освіту? Якщо чесно я того не бачу. Дітям треба додавати можливості", – вважає Зубко.

За статистикою,. У них навчаються 32% учнів і працюють 45% вчителів.

42 тисячі учнів щодня самотужки долають до школи понад 3 кілометри.

За словами міністра освіти Лілії Гриневич, цього року було створено 142 опорні школи.

"На жаль, із 142 опорних шкіл, лише 20 були створені за ініціативою знизу – об'єднаних територіальних громад", – сказала Гриневич.

Раніше повідомлялося, що Кабмін зменшив необхідну кількість учнів з 360 до 200 осіб для відкриття опорного загальноосвітнього навчального закладу, ухваливши постанову №574.

У кожної опорної школи будуть філії – не менше 3 сільських шкіл.

Також документом визначили вимоги до назви такого закладу і видачі документів про освіту його випускникам.