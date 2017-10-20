15 сніданків для добрих ранків: Як фотограф перевірила на собі рецепти та місця для пікніків

Страв, які можна приготувати на сніданок, – дуже мало.

Тим, хто подумки погодився із цими словами, легко заперечить фотограф Дарина Миронець, яка 4 місяці збирала рецепти ранкових страв, що готують у Мексиці, Італії, Франції та Україні.

Разом із чоловіком Романом вони готували їх та йшли на пікнік, заразом перевіряючи Київ на місця для посиденьок на пледі.

Усім, що скуштували, побачили й сфотографували, дівчина 4 місяці ділилася на Facebook із хештегами #фоторанки та #фотосніданки.

А коли 15 пікніків відбулися, Дарина розповіла "Українській правді. Життя", якими мають бути сніданки для дійсно добрих ранків.

ГОТУВАТИ МОЖЕ КОЖЕН

Дарина й Роман

"Якось із чоловіком Ромою ми розмовляли, і я подумала, що було б добре сходити разом на пікнік. Так усе і закрутилося", – розповідає Дарина.

У червні вони вибралися на перший сніданок у Ботанічному саду імені Миколи Гришка, взявши сендвічі з сирним соусом і салатом лолло.

"Давно думала про те, що можна було б зробити якийсь фотопроект, і він так природньо виник.

У першому пості на Facebook я просто виклала фото, не анонсуючи, що запланувала серію.

Написала до них всього кілька речень, а люди так добре відреагували. Стало зрозуміло, що із цього треба робити щось більше", – пригадує дівчина.

На перший сніданок у Ботанічному саду імені Миколи Гришка пара взяла сендвічі із салямі та салатом лолло

Готувати для пари – спільне захоплення. Мандруючи десь в Україні, Дарина з Романом у першу чергу цікавляться всілякими ресторанчиками, кав’ярнями або обирають країну, де їм була б цікава їжа.

"Кулінарією я особливо не захоплювалася, доки не переїхала 7 років тому у Київ, і не довелося самій собі готувати, – усміхаючись пояснює дівчина.

Моя мама добре куховарить, бабуся випікає. В якийсь момент почала помічати, що я теж отримую від цього задоволення".

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Так фотограф вирішила, що потрібно започаткувати традицію – провести 15 сніданків на природі.

І водночас – перевірити на собі рецепти страв для ранкового перекусу, сходити на пікнік у різні місця Києва та пересвідчитися, які з них придатні, а які – ні.

"Це був виклик ще й тому, що мені дуже важко доводити довгострокові справи до кінця. Я із тих людей, які загорілися – тож треба швидко все зробити.

Цей проект зі сніданками фактично більш ніж на чотири місяці розтягнувся, – ділиться Дарина.

Щотижня викладати по одному фотосніданку не завжди вдавалося, тому що припадала літня відпустка, іноді ми приходили у місця зовсім не придатні для пікніків.

Але я запланувала собі 15 сніданків – зробила всі. Хоча спочатку не дуже була впевнена, що зможу".

У меню фотосніданку Дарини зазвичай є щось солоне та солодке і, звісно, напій до них. Усе ретельно сплановано й продумано.

"Я не професійний кухар, це лише захоплення. Для мене дуже важливо надихнути людей цим фотопроектом, підкинути ідеї, що можна готувати для себе, – додає вона.

В Україні ж немає чітко визначеного сніданку, як англійський, наприклад. У нас люди можуть і борщ їсти вранці".

Пікнік на Трухановому острові

Перші ранкові пікніки не були тематичними, пізніше у Дарини з Романом з’явилися ідеї зробити мексиканський, французький, італійський та іспанський сніданки, український також.

Страви подружжя готувало за своїми рецептами, знаходило у мережі або у власній колекції кулінарних книжок, які купували в Україні і за кордоном.

Емпанади з персиками

Для пікніків Дарина і Роман обирали страви, які може приготувати кожен.

Наприклад, кесаділью з куркою та грибами й емпанади з персиками з мексиканської кухні смажив та пік саме чоловік.

"Крім того, це страви, які зручно брати із собою на пікнік. Тобто їх можна легко покласти в якусь форму чи банку, як наприклад, гранолу або салат, – розповідає фотограф.

Рецепти я завжди викладаю, вони не секретні, ми дійсно перевірили їх.

Знаю, після мене люди їх теж готували. Бачила, що після того, як я викладала фото зі сніданків на Facebook, знайомі приходили на ті місця з тими ж продуктами.

Тому все це насправді просто – ті, хто захочуть, приготують".

ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ

Вівсяна каша з малиновим кулі та свіжими ягодами, лимонно-фісташкове печиво, апельсиновий сік

"Місця, куди ми йшли на пікнік, – це теж дуже важлива складова. Вони призначені не обов’язково для сніданків, там просто виходило гарно відпочити, – веде далі Дарина.

У нас не дуже популярно просто прийти в парк, розстелити плед і не смажити шашлики десь на березі Дніпра, а взяти із собою їжу. Це насправді хороший спосіб відпочинку. Я чула, мовляв "от, ти робиш це винятково заради фото".

Та ні, ми беремо з собою усе необхідне для пікніка, їмо, відпочиваємо.

Цим проектом я намагаюся трохи популяризувати такий спосіб проведення часу. Бо це класно, на мою думку. До того ж, красиво".

Формула вдалої локації, у баченні дівчини, проста: гарний ландшафт + придатне саме для пікніка місце + вільний доступ для всіх.

За 4 місяці втілення фотопроекту Дарині й Роману вдалося провести пікніки на Трухановому острові, галявині поблизу Музею історії України, на озері Тельбин, у парку "Феофанія", на Арт-причалі.

Пікнік на озері Тельбин

Перші та заключні ранкові посиденьки Дарина вирішила влаштувати у тому самому місці – Ботанічному саду на Печерську.

Між тим, їм із чоловіком та друзями вдалося побувати із пікніком на ВДНГ, у Пирогово та Парку КПІ.

Пара також натрапила на 6 місць, де їм не вдалося поснідати.

"Ми з Ромою не ліниві, приходили туди і вдруге, і втретє, або доводилося шукати інші локації, якщо було негарне світло або багато людей, – говорить Дарина.

Критерії, які для мене дуже вагомі – там мають бути зони, де можна сидіти, розкласти плед. Наприклад, у великому Маріїнському парку можна посидіти на лавці, але десь спокійно на траві – не вдасться.

Ще один важливий для мене момент – панорама, яка відкриватиметься. Я часто обираю місця, де є гарні краєвиди".

(Для перегляду світлин скористайтеся стрілочками)

Піти деінде Дарині з Романом довелося з Арки дружби народів та Київської фортеці.

"Мені також важливо, щоб до місця був вільний доступ.

Вхід може бути платний, я не заперечую. Коли за парком доглядають – за це можна заплатити.

Але у деяких місцях не можна сидіти на газонах, просять плату за те, що на цій території фотографуватимуть, – аналізує дівчина.

Фріттата з цукіні на сніданок

Для мене це дуже дивно. Зараз майже у кожного є смартфон, а через те, що бачать велику камеру в мене на плечі, просять додаткової оплати.

Мій пост у Facebook, в Instagram, де ставлю геолокацію, все-таки трохи рекламує місце. Я не хочу, щоб за моєю порадою люди йшли, а потім у них виникали проблеми, якщо вони захочуть посидіти на газоні або зазнімкувати щось".

Багато часу у подружжя йде, аби все добре продумати. Та зусилля варті результату. Дарина розповідає, що кілька разів бачила, як її друзі після постів #фоторанків йшли на ті самі місця й самі ділилися світлинами звідти.

Окрім фото, у соцмережах дівчина отримує відгуки про свою справу й дуже тішиться цьому.

ЗНАЙТИ ГАРМОНІЮ У КАДРІ

Український сніданок із дерунами і гречаниками

"У проекті фотосніданків поєдналося все, що я люблю – фотографування, приготування страв, відвідини різних місць у Києві. Плюс ми ще багато часу проводили разом із чоловіком.

Ми взагалі ліниві до того, аби постійно ходити кудись гуляти, а тут щотижня вибиралися.

Я не знаю, як проект ще відгукнеться після завершення, але дуже щаслива, що він був у моєму житті", – з усмішкою говорить Дарина.

(Для перегляду світлин скористайтеся стрілочками)

"Коли переїхала у Київ, тато віддав мені плівкову – знімала на неї. А потім заробила на першу неповноформатну камеру, фотографувала друзів і взагалі усе, що траплялося під руки. Пізніше почалися і платні зйомки", – розповідає вона.

Тепер охоче фотографує людей, особливо отримуючи задоволення від портретних та сімейних зйомок.

"Мені дуже важко вдавалася предметні знімки – довго мучилася, як усе виставити, нервувала. Особливо коли робила фото 2 секунди, а перед тим півгодини-годину ламала собі голову, як усе виставити.

Та ще й зазнімкувала бувало – а світлина не подобається. Тоді я вирішила розвиватися ще і як предметний фотограф. Зараз уже швидше знаходжу гармонію в кадрі", – ділиться Дарина.

Крім того, завдяки ідеї з пікніками дівчина постійно шукала нові страви для ранкових трапез, а не піддавалася спокусі просто закинути у воду пасту чи посмажити омлет.

Жоден з її сніданків не повторився, а за увесь час вдалося випробувати на собі понад 30 варіантів того, що можна скуштувати ранком.

Англійський сніданок

"Ми довго думали, що приготувати на український сніданок. Страви нашої кухні доволі ситні. Ламали голову кілька днів, але врешті зійшлися на дерунах, гречаниках, і сирниках, бо їх можна зробити у духовці, щоб було більш дієтично", – говорить Дарина.

За 4 місяці #фоторанків улюбленим місцем подружжя стала галявина біля Музею історії України.

"Ми взагалі-то збиралися влаштувати пікнік неподалік Пейзажної алеї, але не змогли зручно розташуватися й повернулися тоді до Музею історії.

Там дуже добре доглянутий газон, відкривається гарний краєвид на Поділ. Затрималися ми надовго – прийшли десь о 8 ранку і змогли піти вже біля 2 дня", – пригадує дівчина.

За підсумками проекту Дарина планує створити мапу "пікнікових місць" Києва й опублікувати її.

"Київ для себе я відкрила інакшим – це теж важливо. Я дізнавалася не менше нового, виїжджаючи на пікнік, ніж та людина, яка потім переглядала мої дописи.

Єдине що, я звісно, трохи не висипалася, але проект не безкінечний – висплюся трошечки пізніше", – жартома підсумовує дівчина.

Заключний сніданок із ванільними мафінами, вівсяним печивом з курагою і гарбузовий пиріг на додачу

Наталія Вуйтік, УП

Усі фотографії – Дарини Миронець.