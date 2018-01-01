Як отримати аліменти?

МЮ:

*ПМ- Прожитковий мінімум у 2018 році: на дітей до 6 років: з 01 січня – 1492 грн., з 01 липня – 1559 грн., з 01 грудня – 1626 грн.; віком від 6 до 18 років: з 01 січня – 1860 грн., з 01 липня – 1944 грн., з 01 грудня – 2027 грн.; повнолітніх: з 01 січня – 1762 грн., з 01 липня - 1841 грн., з 01 грудня – 1921 грн.

заявляється вимога про стягнення аліментів у фіксованій сумі у більшому розмірі;

вимога пов'язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб.

За двома процедурами – в порядку наказного та в порядку позовного провадження.є спрощеним і передбачає прискорену процедуру видачі судового наказу у 5-денний строк без виклику учасників в судове засідання. Судовий наказ виступає виконавчим документом та підлягає примусовому виконанню без видачі на нього виконавчого листа.Щоб звернутися в порядку наказного провадження, потрібно подати заяву про видачу судового наказу, яка повинна відповідати вимогам встановленим в Цивільному процесуальному кодексі України (ст. 163).В порядкупровадження розглядаються такі дві вимоги про стягнення аліментів:1) на одну дитину – 1/4, на двох дітей – 1/3, на трьох і більше дітей – 1/2 заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше 10 прожиткових мінімумів (ПМ*) на дитину відповідного віку на кожну дитину;2) у твердій грошовій сумі – 50% ПМ для дитини відповідного віку.В порядкуаліменти стягуються якщо:Із заявою, що відповідає вимогам встановленим в Цивільному процесуальному кодексі України (ст. 175) потрібно звернутися до місцевого загального суду за зареєстрованим місцем проживання стягувача або платника аліментів.Результатом є рішення суду, для виконання якого видається виконавчий лист.У справах про стягнення аліментів судовий збір не сплачується.