Відкриті дані допомагають зрозуміти, як відбувається
реалізація реформи системи охорони здоров'я. Національна служба здоров'я постійно оприлюднює
інформацію
про те, скільки здійснено виплат лікарням та за які послуги, адже тепер медичні заклади
отримують кошти не за кількість ліжок, а за реально надану допомогу пацієнтам – консультації, аналізи,
операції та інше.
Наявність такої інформації у відкритому доступі сприяє підзвітності і
державних органів, і медичних установ, бо звітувати мають усі. Відтак – корупційних ризиків стає
менше.
Завдяки відкритості даних можна перевірити достовірність заявленої інформації
посадовцями щодо результатів реформи, зокрема, про фінансування сфери; розвінчувати міфи щодо медичних
тем, які широко обговорюють у суспільстві, боротися з дезінформацією та маніпуляціями.