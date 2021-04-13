9 речей, які варто знати кожному
про відкриті дані у медицині
ЗА ПІДТРИМКИ EURASIA FOUNDATION
13 квітня 2021
Що таке відкриті медичні дані?
Чому відкриті дані у медичній сфері важливі і як можуть допомогти кожному?
Як обрати лікаря для підписання декларації?
Як відкриті дані допоможуть у комунікації з лікарями та медзакладами?
Як отримати ліки безоплатно?
Як знайти аналоги препаратів та доступніші за ціною ліки?
Як перевірити справжність ліків?
Як перевірити чи медична послуга гарантована державою і має бути безоплатною для пацієнта?
Що відкриті дані розкажуть про медреформу?
Відкриті медичні дані не лише роблять сферу охорони здоров'я прозорішою та підзвітною. Дані роблять медицину зручнішою для пацієнтів – тепер кожен може знайти безоплатні препарати у своїх лікарнях, проаналізувати завантаженість лікарів та обрати, з ким підписати декларацію.
Також відкриті дані розкажуть, вартість яких медичних послуг держава відшкодувала медичним установам, а відповідно пацієнту не треба за них сплачувати з власної кишені.

Як відкриті дані змінюють сферу охорони здоров'я – читайте у матеріалі.
Що таке відкриті медичні дані?
Відкриті медичні дані – це публічна інформація про сферу охорони здоров'я. Таку інформацію оприлюднюють у відкритому для усіх доступі, її можна вільно використовувати та поширювати. Ці дані не містять інформації з обмеженим доступом та не розголошують персональних даних.

Відкриті медичні дані розкажуть про фінансування медзакладів, на що лікарні витрачають бюджетні кошти, які медичні закупівлі здійснює держава, про наявність безоплатних препаратів у лікарнях, скільки декларацій підписано з лікарями або інформацію щодо COVID-19 тощо.
На Єдиному державному порталі відкритих даних містяться набори даних Міністерства охорони здоров'я України та Національної служби здоров'я України у відкритому для усіх доступі. НСЗУ, яка здійснює державне фінансування лікарень, тобто платить медустановам за тих пацієнтів, що звертаються за медичною допомогою, публікує інформацію щодо цієї діяльності також на своєму сайті у вигляді дашбордів – аналітичних модулів та графіків, які візуалізують дані у легкому зрозумілому форматі для користувача.

Про ці дашборди та інші сервіси на основі відкритих медичних даних ми розкажемо далі.
Чому відкриті дані у медичній сфері важливі і як можуть допомогти кожному?
Відкриті медичні дані однаково важливі і для пацієнтів, для лікарів та влади. Завдяки ним громадяни можуть розібратися, як відбувається медреформа, перевірити, які послуги держава оплачує медустановам за пацієнтів та які ліки, закуплені бюджетним коштом, є на балансі лікарень – а відтак все це можна отримати безоплатно.

Лікарі можуть перевіряти надходження бюджетних коштів до лікарень і у разі затримки заробітної плати, обґрунтовано вимагати дій та пояснень.

Публічне звітування органів влади про свою діяльність сприяє прозорості та боротьбі з корупцією у медичній сфері, бо звітувати мають усі – і державні установи, і медичні заклади.

Важливим також є те, що розробники, використовуючи ці дані, створюють сервіси та продукти для того, щоб громадяни могли легко використовувати дані для своїх потреб. Тож про які потреби йде мова?
Як обрати лікаря для підписання декларації?
Підписавши декларацію з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром, ви маєте змогу отримувати безоплатну медичну допомогу. Якщо ви ще не маєте декларації або з певних причини хочете змінити свого лікаря, можете скористатися дашбордом НСЗУ «Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги» або сервісом «Відкрита медреформа».
Завдяки цим інструментам, створеним на основі відкритих даних НСЗУ, ви можете знайти лікарів, які працюють у вашому населеному пункті, переглянути спеціалізацію лікаря (сімейний, терапевт чи педіатр) та хто з них ще підписує декларації з пацієнтами, адже кожен лікар має певний ліміт.
Як відкриті дані допоможуть у комунікації з лікарями та медзакладами?
Завдяки даним, що оприлюднює НСЗУ, для мешканців Маріуполя створили чат-бота «Марту» та медичний портал «MedKontrol».

Чат-бот «Марта» забезпечує оперативний зв'язок пацієнта з медзакладом. Він працює через Viber та Telegram. Пацієнтам нагадує про запис до лікаря та пропонує оцінити медичний сервіс після відвідування медзакладу, надає інформацію про права пацієнтів, перебіг медичної реформи та про перелік безкоштовних медичних послуг. Інформує користувачів щодо вакцинації та інших планових обстежень тощо.
А через портал MedKontrol можна знайти інформацію про медичні установи Маріуполя, записатися на прийом до лікаря онлайн та дізнатися інформацію про цього спеціаліста – стаж, освіту та кваліфікацію. Також є змога переглянути та обрати лікарів у місті для підписання декларації.
Як отримати ліки безоплатно?
Щороку держава виділяє кошти на закупівлю лікарських засобів. На жаль, пацієнти не завжди знають про наявність ліків у їхніх лікарнях, які можна отримати безоплатно. Відтак буває, що вони купують ті ліки, за які вже заплатила держава з коштів платників податків.

Завдяки відкритим медичним даним і проєкту «Є ліки» кожен українець може перевірити, які саме лікарські засоби є у його лікарні і відповідно які він має право отримати безоплатно під час перебування у стаціонарі. Сайт надає інформацію щодо усіх областей України.
Також пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою та діабетом ІІ типу можуть отримати лікарські засоби безоплатно чи невеликою доплатою завдяки державній програмі «Доступні ліки».
А через дашборд «Електронна карта аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів («Доступні ліки»)» можна знайти найближчу аптеку, яка видасть такі ліки за електронним рецептом. Варто звернути увагу, що не усі аптеки беруть участь у держпрограмі, тому дашборд допоможе вам знайти аптечні заклади, що підключені до програми «Доступні ліки».
Як знайти аналоги препаратів та доступніші за ціною ліки?
Кожен з нас стикався із ситуацією, коли призначеного лікарського засобу не було в аптеці або ж він дорого коштував. Завдяки сервісу «Ліки контроль» можна знайти аналоги препаратів (мають однакову діючу речовину) за доступною ціною.

Ліки та їхні аналоги можна шукати як за назвою, так і за активною речовиною у кілька кліків. Сервіс використовує відкриті державні дані та містить усі зареєстровані в Україні лікарські засоби з офіційними інструкціями до них. Розробники відслідковують нормативні документи та оновлюють базу даних двічі на добу.
Також «Ліки Контроль» підкаже, як отримати ліки у стаціонарі безплатно – у розділі «Перегляд інструкцій» знайдіть призначений препарат. Якщо він має позначку «Нацперелік», лікарня має надати ці ліки безоплатно за наявності. Якщо препарат має позначку «Доступні ліки» – їх безоплатно чи з невеликою доплатою можна отримати в аптеці за електронним рецептом.
Як перевірити справжність ліків?
Сервіс «Ліки контроль» допомагає перевірити лікарський засіб на фальсифікат.

Для цього необхідно у додатку «Ліки контроль» на своєму смартфоні чи планшеті внести реєстраційний номер препарату. Якщо на упаковці чи у базі даних такого номеру немає – значить пацієнту трапилася підробка.

Якщо препарат належить до «забороненої серії», у додатку з'явиться відповідне розпорядження Держлікслужби і такий лікарський засіб підлягає поверненню в аптеці.
Як перевірити чи медична послуга гарантована державою і має бути безоплатною для пацієнта?
Завдяки публічному звітуванню Національної служби здоров'я про рух бюджетних коштів у сфері охорони здоров'я можна контролювати на що іде державний бюджет та, зокрема, скільки коштів отримала лікарня і за які послуги. Адже впровадження реформи змінює принцип фінансування медсфери.

Медзаклад отримує кошти не за кількість ліжок, а за реально надані послуги пацієнтам, які звернулися у лікарню за допомогою. Національна служба здоров'я покриває витрати лікарень за надання таких послуг пацієнтам. З переліком безоплатних послуг можна ознайомитися на сайті НСЗУ.
Приміром, завдяки дашборду «Оплати надавачам послуг медичної допомоги за програмою медичних гарантій» можна дізнатися скільки коштів держава перераховує медзакладам, які надають первинну, спеціалізовану та екстрену медичну допомогу.

Це допоможе зрозуміти, чи справді у медзакладу не вистачає коштів на проведення ремонту, закупівлю обладнання чи виплату зарплат працівникам. Або ж дізнатися чи маєте ви платити за консультацію у лікаря, аналіз, рентген, операцію тощо. І у разі невідповідності ви можете обґрунтовано вимагати пояснень у медичних закладів або ж поскаржитися до Національної служби здоров'я.
Що відкриті дані розкажуть про медреформу?
Відкриті дані допомагають зрозуміти, як відбувається реалізація реформи системи охорони здоров'я. Національна служба здоров'я постійно оприлюднює інформацію про те, скільки здійснено виплат лікарням та за які послуги, адже тепер медичні заклади отримують кошти не за кількість ліжок, а за реально надану допомогу пацієнтам – консультації, аналізи, операції та інше.

Наявність такої інформації у відкритому доступі сприяє підзвітності і державних органів, і медичних установ, бо звітувати мають усі. Відтак – корупційних ризиків стає менше.

Завдяки відкритості даних можна перевірити достовірність заявленої інформації посадовцями щодо результатів реформи, зокрема, про фінансування сфери; розвінчувати міфи щодо медичних тем, які широко обговорюють у суспільстві, боротися з дезінформацією та маніпуляціями.
Приміром, візуалізація «Відкрита медреформа» покаже, які зміни відбулися у медичній сфері за період впровадження реформи, містить дані про кількість підписаних декларацій з лікарями, аптеки, що підключені до держпрограми «Доступні ліки», допомагає аналізувати закупівлі лікарень, зокрема перевірити, яке устаткування закуповувала лікарня і на що іще витрачала бюджетні кошті.

А дашборд «Звіт про доходи та витрати надавачів медичних послуг (окремі показники)» покаже скільки коштів та ресурсів від держави отримали медзаклади, що уклали договори з Національною службою здоров'я. Інструмент, зокрема, містить дані про витрати на оплату праці співробітникам, про закупівлі лікарень, наприклад, устаткування, проведення ремонтів та інших робіт і послуг.
Матеріал підготовлений на основі дослідження «Антикорупційний та соціальний вплив відкритих даних Національної служби здоров'я України та Міністерства охорони здоров'я України», яке провели у межах проєкту USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS» за підтримки Міністерства цифрової трансформації.
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