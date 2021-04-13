Відкриті медичні дані однаково важливі і для пацієнтів, для лікарів та влади. Завдяки ним громадяни можуть розібратися, як відбувається медреформа, перевірити, які послуги держава оплачує медустановам за пацієнтів та які ліки, закуплені бюджетним коштом, є на балансі лікарень – а відтак все це можна отримати безоплатно.



Лікарі можуть перевіряти надходження бюджетних коштів до лікарень і у разі затримки заробітної плати, обґрунтовано вимагати дій та пояснень.



Публічне звітування органів влади про свою діяльність сприяє прозорості та боротьбі з корупцією у медичній сфері, бо звітувати мають усі – і державні установи, і медичні заклади.



Важливим також є те, що розробники, використовуючи ці дані, створюють сервіси та продукти для того, щоб громадяни могли легко використовувати дані для своїх потреб. Тож про які потреби йде мова?

