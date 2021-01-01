Креативна революція зумерів. Як підтримати талановитих?

Наріман Алієв

Я досить спокійно ставлюсь до терміна «талант», бо це більше про потенціал, який ти маєш на початку, який складається з загальної освіти, навичок, психологічних особливостей. Я ніколи чимось особливим не вирізнявся. Під час навчання в школі мені легше давались точні науки, а з гуманітарними завжди були проблеми.



Навчатися на режисера я вирішив випадково, не розуміючи, що це за професія. Звісно, коли ти в 16 років приїздиш із села до столиці підкорювати український кінематограф, якого на той час навіть не існує, тобі здається, що ти вже все знаєш, все вмієш та легко всього досягнеш.



Однак тільки після прем'єри мого дебютного повнометражного кінофільму на Каннському кінофестивалі я дозволив собі зватися режисером.

