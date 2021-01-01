Креативна революція зумерів. Як підтримати талановитих?
Відповідають психологи та
представники творчих професій
27 грудня 2021
Сьогодні їм від 10 до 25 років, вони мають найшвидший темп росту доходів, який протягом наступного десятиліття може збільшитися вчетверо.

За даними Euromonitor International, їхнє покоління складає третину населення людства та вважається найбільшою генерацією у світі. Вони не знають життя без Google та соцмереж, цінують сталість та екологічний підхід, занепокоєні кліматичними змінами та, найімовірніше, стануть фахівцями з кібербезпеки, менеджерами зі сталого розвитку або блогерами.

Зумери вважають себе креативнішими за інші покоління. В Україні кожен третій підліток хоче здобути творчу професію, але більшість не розуміє, як віднайти свій талант та реалізувати його.

Сучасна молодь складатиме основну частину працездатного населення у 2030 році, та фундаментальні зміни відбуваються вже сьогодні. Сталість переважає над консьюмеризмом, а гнучкість, креативність та допитливість стають основами вибору професії, а згодом і місця роботи.

Про талант, як його віднайти та перетворити на професію, розповідаємо у тексті для "Української правди. Життя".
Талант: природні здібності чи риса особливих?
74% населення і 62% підлітків впевнені, що талант є у кожного, його тільки треба віднайти. 73% дорослих вважають своїх дітей талановитими й 78% хотіли б, щоб вони реалізували себе у творчій професії.

Однак п'ята частина підлітків ні від кого не чує про свій талант, а понад 50% не вважають себе талановитими. З них майже половина впевнена, що лише особливі люди можуть бути наділені талантом. Такі результати дослідження Kantar Україна, проведеного за ініціативи Фундації Дарини Жолдак.
Кембридзький словник визначає талант як природні здібності чи хист до певного виду діяльності, який вдається людині без спеціалізованого навчання.

Психологи також схильні вважати, що талантом наділений кожен, а підхід, коли дітей у школах ділили на класи для здібних та не дуже, вже вельми застарів.

«Раніше й справді високий рівень певних здібностей визначали як талант, після нього слідом йшла геніальність. Навіть у школі нас розділяли за здібностями: в одних – до математики, в інших – до співів, ще у когось – до малювання. Сьогодні ж у контексті феноменологічного підходу, де кожен із нас унікальний, можна сказати, що нездібних немає. Унікальність кожного, власне, і визначається певними здібностями», – коментує психологиня та психотерапевтка Юлія Полівода.

Під час виступу на TEDxTucson у 2011 році Джордж Ленд оприлюднив результати тесту на творчість та креативне мислення, проведеного NASA. Тестування мало на меті виявити природу творчого потенціалу талановитих учених, винахідників та інженерів. У результаті опитування дослідники дійшли висновку, що нездатність творчо мислити – риса набута, а не вроджена. Серед 1600 дітей, які взяли участь у тестуванні, 98% продемонстрували вміння мислити креативно, тоді як серед дорослих цей показник склав лише 2%.
Перепони на шляху таланту
Українські підлітки основними перепонами для розвитку таланту вважають фінансові труднощі, невпевненість у собі та своїх силах, небажання або ж невдалі попередні спроби та нерозуміння, як варто рухатися до мети.

Водночас 70% молоді не відчувають, що можуть реалізувати власний талант саме в Україні. На їхню думку, талановиті творчі люди виїжджають розвиватися за кордон. Крім того, підлітки не розуміють рольових моделей, зокрема в креативних індустріях. Так, 40% опитаних не можуть визначити особу, яку вважають талановитою.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у результаті дослідження виявила зв'язок між рівнем розвитку країни та сприйняттям професії. У бідніших країнах молодь сприймає професії більш стандартно, ніж у розвинених державах, де на питання щодо вибору майбутнього фаху відповідають більш творчо.
«На жаль, в Україні досі можливий сценарій, коли талановиті діти кажуть, що мають хист до творчості, а у відповідь чують про несерйозність майбутньої професії. Насправді щодо креативних індустрій існує безліч хибних уявлень і навіть стереотипів. А нехай і умовний поділ фахів на серйозні та не дуже підсвідомо штовхає підлітків обирати чужий для них шлях і як наслідок – зраджувати своєму талантові», – коментує Андрій Федорів, підприємець, експерт із маркетингу та інвестор.


Як відчути талант?
Звісно, прокинутись і усвідомити, що маєш суперсилу чи унікальне вміння, неможливо. Також не існує єдиної правильної відповіді або чітких інструкцій, як розпізнати свій талант.

Проте чи не кожен змалечку має певні інтереси та захоплення: хтось обмальовує шпалери вдома, хтось пише твори з української літератури для всього класу, хтось після уроків біжить грати в Dota чи CS:GO. Захоплення, на якому зосереджуєш усю увагу і втрачаєш лік часу, може стати фундаментом для визначення здібностей, які цілком реально перетворити на справу всього життя.
«Суть у тому, що там, де наш інтерес, зацікавлення, хобі, улюблене заняття, там і наша суперсила. Там наша концентрація, залучення, увага, легкість, кайф, задоволення, зростаннясписок можна продовжувати до нескінченності.

Кожен із нас має такі справи, займаючись якими, ми ніби губимося в часі. Звідси й прості запитання, які можна поставити кожному, хто шукає себе», –

пояснює профорієнтолог підлітків та дорослих, коуч з реалізації потенціалу особистості Христина Классен.
Наріман Алієв
український режисер та сценарист кримськотатарського походження
Я досить спокійно ставлюсь до терміна «талант», бо це більше про потенціал, який ти маєш на початку, який складається з загальної освіти, навичок, психологічних особливостей. Я ніколи чимось особливим не вирізнявся. Під час навчання в школі мені легше давались точні науки, а з гуманітарними завжди були проблеми.

Навчатися на режисера я вирішив випадково, не розуміючи, що це за професія. Звісно, коли ти в 16 років приїздиш із села до столиці підкорювати український кінематограф, якого на той час навіть не існує, тобі здається, що ти вже все знаєш, все вмієш та легко всього досягнеш.

Однак тільки після прем'єри мого дебютного повнометражного кінофільму на Каннському кінофестивалі я дозволив собі зватися режисером.
Юлія Магдич
українська дизайнерка, одяг її бренду продається у п'ятдесяти країнах
Я радше усвідомила не свій талант, а саме потяг до професії. Ще у ранньому дитинстві, десь у 3-4 роки. Одні з перших моїх спогадів: як я годинами роздивляюся костюми народів світу в радянській енциклопедії.

Тож у кожного з нас десь глибоко в серці викарбувана наша «сродна праця». Залишається наважитись піти за його покликом.

Власне, віри в себе, впевненості мені надають відгуки, реакція людей на те, що я створюю. Та, звичайно, любов.
Гаррі Єфімов
український фотограф, фіналіст фестивалю London Street Photography Festival 2020
У ранньому дитинстві я мріяв бути археологом чи палеонтологом. Словом, мене цікавили динозаври. Після школи та в університеті я досить довго шукав себе і взагалі не знав, ким хочу бути.

До фотографії прийшов тоді, коли мені подарували камеру. Я почав негайно знімати, здебільшого документальні та вуличні проєкти. Вважаю, що в творчості немає якогось алгоритму і правила успіху: це ж не математика.

Комусь, як у моєму випадку, допомагає надивленість, аналіз роботи й результатів інших. А є люди, які керуються лише власним баченням, – і вони чудові професіонали своєї справи.
Блок для батьків


Як допомогти дітям віднайти талант
За словами психологині Юлії Поліводи, щоб визначити здібності підлітків, а згодом і їхні таланти, варто змалечку розвивати в дітях п'ять основних навичок: комунікацію, кооперацію, креативність, критичне мислення та прогнозування. Саме вони допоможуть з'ясувати інтереси, захоплення та здібності дитини.
Комунікація
Важливо змалку вміти доносити свою думку та чути того, хто навпроти. Ця навичка допоможе налагоджувати зв'язки, які знадобляться в майбутньому. Так, наприклад, постійно спілкуючись з різними людьми, дитина врешті зустріне того, хто допоможе виявити її здібності. Адже часом нам дають якісний та потрібний зворотний зв'язок незнайомі люди, а не лише рідні чи, скажімо, викладачі.
Кооперація
Раніше вважалося, що людина сама може розкрити свій талант, бо знає свої індивідуальні особливості. Сьогодні підхід змінився: саме взаємодія з однолітками на різних життєвих етапах – дитсадок, школа, університет – стає тригером для розвитку здібностей, які раніше були непомітні та невизнані як особою, так і оточенням. І тут у жодному разі не йдеться про конкуренцію.
Креативність
Згідно з дослідженням Deloitte, покоління Z вважає креативність надзвичайно важливою характеристикою, зокрема у виборі потенційного роботодавця. Щоб розвинути творче мислення у дитини, важливо мотивувати її спробувати себе у різних видах діяльності, а не зосереджуватись на якому одному занятті, навіть якщо воно вдається найкраще.
Критичне мислення
Вміння ставити кожен факт під сумнів, відкинути неважливе та зосередитися на справді вагомих, обов'язкових речах. З дитинства важливо чітко усвідомлювати, що важливо на цей момент, що знадобиться в майбутньому, а що можна зовсім залишити.
Прогнозування
Ця навичка складається з чотирьох компонентів: думки, наміру, плану та дії. Вони необхідні для формування майбутнього: як свого завтра, так і далекого. Аби дитина набула цього вміння, треба дозволяти їй мріяти, фантазувати та вигадувати скільки заманеться. Під час вибору професії прогнозування стане в пригоді, адже саме воно допоможе визначити відправну точку і мету, якої дитина хоче досягти.
Креативні професії: підлітки vs дорослі
За дослідженням Фундації Дарини Жолдак, кожен третій підліток хоче обрати творчий фах. Більш того, діти, які вважають креативну професію ідеальною, вже навчаються і планують розвиватися в цьому напрямку.
З дорослими ситуація інакша. Попри те, що більшість батьків вважають своїх дітей талановитими та хочуть, аби вони розвивали творчі здібності, близько 60% все ж бачать їхнє професійне майбутнє у некреативних галузях.
«На відміну від традиційних професій, креативні не мають простих універсальних сценаріїв, як діяти та розвиватись. Через певні упередження суспільства та недостатню підтримку оточення підлітки не розуміють, куди рухатись, які рольові моделі та які перспективи перед ними відкриває талант. Ми прагнемо це змінити та виховати українську молодь так, аби про неї почув весь світ»,
зазначає громадська діячка Марія Артеменко.
Як підтримати підлітка, навіть якщо не розумієте його захоплень
Цілком нормально час від часу не розуміти інтересів підлітків, тим паче, що представники покоління Z ні на кого не схожі: потреба бути онлайн, нові соцмережі, кіберспорт, створення авторського контенту це лише мала частина інтересів сучасної молоді. Аби бути ближче до підлітків та підтримувати їх у найнезвичніших захопленнях, ми взяли до уваги кілька порад гештальт-терапевтки та експертки з профорієнтації Марії Макухи.
Не підрізати крила. Слідування за своєю пристрастю та талантом може допомогти у створенні унікальної професійної ніші в майбутньому.

Довіряти дитячим захопленням. Разом почитати та розібратися в тому, що цікавить підлітка, попросити розповісти про відомих людей, які мають подібне захоплення та досягли успіху в цій сфері.

Проявляти інтерес, але без фанатизму. Адже надмірну увагу підліток може сприйняти як тиск.
«Талантце те, що йде зсередини, те, що тобі подобається, а не те, що тебе змушують робити», – підтверджує слова фахівця 16-річна Яна, учасниця фокус-групи в межах дослідження Kantar Україна щодо ставлення підлітків до таланту та креативних індустрій.
Обмінятися ролями. Стати не лектором, а вдячним слухачем, який ставить питання та аналізує, адже дітям точно є що нам розповісти, особливо про свої захоплення.
Наріман Алієв
Якщо говорити глобально, то я всім завдячую батькам та сім'ї. Вони зробили все зі свого боку, щоб опинився там де я є. Вони інвестували в мене всіма можливими ресурсами. Батьки навіть були продюсерами всіх моїх короткометражних робіт, допомагаючи не лише фінансово, але і беручи на себе основну організаційну роботу.

Багато родичів знімались як актори, інші записували звук, готували їжу, були водіями та знаходили реквізит. Навіть у фільмі «Додому» одну з головних ролей виконав мій двоюрідний брат Ремзі Білялов. Моя сім'я зробила все, щоб в мене вийшло і я їм всім за це щиро вдячний.
Юлія Магдич
Ніщо так гарно не підтримує на шляху, як самомотивація. У творчих людей часто трапляється в житті так, що їх доповнює такий собі упорядник їх таланту: мотивує, надихає, вирішує всі побутові питання.

Дуже часто такими «сірими кардиналами» виступають батьки. Проте, на мою думку, дитина повинна вміти самостійно рухатися до своїх цілей, адже це робить її незалежною та вольовою особистістю.
Що ж із вибором професії?
61% підлітків самостійно обирає майбутній фах, трохи більш ніж половина (53%) дослухаються до порад батьків. То як краще: слухати себе чи старших?

«Насправді, тут важливий баланс. Іноді вибір професії може бути імпульсивним рішенням, але в цьому немає нічого критичного. Невдача на шляху до мрії, звісно, може стати болючим досвідом, проте може виявитися і важливим кроком до побудови власної справи. Наприклад, я можу не стати балериною, однак за декілька років відкрити магазин «Все для танцю», – коментує психологиня Марія Макуха.

Цілком нормально час від часу не розуміти інтересів підлітків, тим паче, що представники покоління Z ні на кого не схожі: потреба бути онлайн, нові соцмережі, кіберспорт, створення авторського контенту це лише мала частина інтересів сучасної молоді. Аби бути ближче до підлітків та підтримувати їх у найнезвичніших захопленнях, ми взяли до уваги кілька порад гештальт-терапевтки та експертки з профорієнтації Марії Макухи.
Запорука успіху: талант або тяжка праця?
Організація корпоративних психологів Davitt Corporate Partners оприлюднила результати дослідження: що важливіше для успіху – природні здібності чи зусилля. Серед основних висновків: наполеглива праця здатна допомогти розкрити талант, однак якщо не докладати жодних зусиль, то можна змарнувати навіть найвидатніші здібності.

Чи це справді так, розмірковують ті, хто досяг успіху в креативних індустріях України.
Андрій Федорів
Успіх часто складається з маленьких збігів. Для того щоб вони траплялися, потрібні проактивність, комунікабельність, вміння знайти спільну мову будь з ким та, звісно, любов до людей.

Коли зачиняються одні двері, треба шукати інші шляхи. Тут у пригоді стає саме побутова креативність. До того ж варто чітко усвідомлювати як свої сильні сторони, так і слабкі, а також розуміти, що в дорослому житті ти сам за себе.

Після вишу, коли вже немає графіків та системи, яку створюють батьки та навчальні заклади, ти залишаєшся сам на сам з власними рішеннями та відповідальністю за своє майбутнє.
Юлія Магдич
В основі успіху завжди лежать наполеглива праця, емоційний інтелект та зовсім трішечки природних здібностей. Щодо креативних індустрій, то я б додала четвертий елемент – адаптивність.

Це надзвичайно динамічна галузь, яка реагує на потреби суспільства, тож темп у ній втрачати небезпечно для бізнес-життя.
Наріман Алієв
Мені припадає до душі формула успіху, яку вивів лауреат Нобелівської премії Деніел Канеман:

успіх = талант + удача

великий успіх = трохи більше таланту + багато удачі

Я вважаю, що в багатьох речах мені поталанило, але щоб це трапилось, знадобилось багато чого зробити. Я завжди шукав можливості, а не виправдовував свою бездіяльність відсутністю грошей, техніки, акторів чи будь-чого іншого. Але найголовніше: я вмів відпускати ідеї, роботи, програші.

До загалу доходять тільки успіхи та перемоги, але в основі їх усіх лежать невдалі спроби.
Гаррі Єфімов
Я впевнений: якщо просто вірити, що ти талановитий, і нічого не робити для розвитку, то з одним талантом далеко не зайдеш.

Він проявиться повністю лише в тому випадку, коли працюватимеш та постійно докладатимеш зусиль для його розвитку.
Важко сказати, які таланти розкриють українські зумери впродовж наступного десятиліття: підкорюватимуть світові кіберспортивні арени, створюватимуть інноваційні стартапи або запускатимуть авторські колекції національного одягу з перероблених матеріалів.

Кожен із нас впливає на світогляд молоді, на їхню впевненість та реалізацію. Станьте частиною суспільства, яке підтримує творчих, а не бореться з ними, яке підставляє плече талантові, а не будує перешкоди на шляху його реалізації.