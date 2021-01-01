Креативна революція зумерів. Як підтримати талановитих?

Кембридзький словник визначає талант як
природні здібності чи хист до певного виду діяльності, який вдається людині без
спеціалізованого навчання.
Психологи також схильні вважати, що талантом
наділений кожен, а підхід, коли дітей у школах ділили на класи для здібних та не дуже, вже
вельми застарів. «Раніше й справді високий рівень певних здібностей
визначали як талант, після нього слідом йшла геніальність. Навіть у школі нас розділяли
за здібностями: в одних – до математики, в інших – до співів, ще у когось – до
малювання. Сьогодні ж у контексті феноменологічного підходу, де кожен із нас унікальний,
можна сказати, що нездібних немає. Унікальність кожного, власне, і визначається певними
здібностями»,
– коментує психологиня та психотерапевтка Юлія Полівода.
Під час виступу
на TEDxTucson
у 2011 році Джордж Ленд оприлюднив результати тесту на творчість та креативне мислення,
проведеного NASA. Тестування мало на меті виявити природу творчого потенціалу талановитих
учених, винахідників та інженерів. У результаті опитування дослідники дійшли висновку, що
нездатність творчо мислити
– риса набута, а не вроджена. Серед 1600 дітей, які
взяли участь у тестуванні, 98% продемонстрували вміння мислити креативно, тоді як серед
дорослих цей показник склав лише 2%.