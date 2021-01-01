

Ми створили особливий календар на 2021 рік з нашими історіями аби посилити голос різноманіття.

Ми майже не розповідаємо свої історії. Ким ми є і ким насправді хочемо бути. Вони — за кадром сучасного культурного простору та медіа, які хочуть бачити нас винятково успішними та привабливими.Наші історії — про прекрасне, що є в нас і серед нас. Але також про дуже болісне й несправедливе, про яке ми говоримо мало. Про нерозуміння і неприйняття, глузування і цькування.Ми мріємо, аби на 30-му році незалежності України європейськість стала не лише ознакою поступу країни, але й ознакою поваги до інакшості. Щоб в українському суспільстві толерантність стала модною. І щоб тринадцятирічна дівчина, яка надихнула нас зробити цей проєкт, відчула впевненість, що не лише Україна для неї — Своя, але й вона — Своя для України.