СВОЯ #SVOYA
Історії про різних на вигляд
та різних за походженням українок
Кримська татарка, "грузаїнка", кореянка.
Українка з вірменським корінням, ромні, "багатонаціональна душа".
Білоруска, українська єврейка, "людина світу".
Українська громадянка родом з Росії, азербайджанка, темношкіра українка.

СВОЯ.

Цей проект — історії про нас.
Про різних на вигляд та різних за походженням українок.
Наші історії — про сучасне українське суспільство.
Про культурне різноманіття, яке є нашою невід'ємною частиною, і про цінності, які ми творимо разом.
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СВОЯ #SVOYA
СВОЯ — натхнена історією тринадцятирічної дівчини, яка мешкає в Україні та навчається у Києві. Для неї "Україна — це дім". Але надто часто їй закидають: не-така-як-всі, — і вона відчуває свою інакшість. Часом це нестерпно. Щоденних бар'єрів, які їй, мені, нам, доводиться долати, мільйони людей навіть не помічають.

Ми хочемо це змінити.

Ми розповіли 13 власних життєвих історій. Різні за етнічністю, віком, професією чи покликанням, ми уособлюємо різноманіття українського суспільства і нагадуємо, що ми — СВОЇ.
Ми майже не розповідаємо свої історії. Ким ми є і ким насправді хочемо бути. Вони — за кадром сучасного культурного простору та медіа, які хочуть бачити нас винятково успішними та привабливими.

Наші історії — про прекрасне, що є в нас і серед нас. Але також про дуже болісне й несправедливе, про яке ми говоримо мало. Про нерозуміння і неприйняття, глузування і цькування.

Ми створили особливий календар на 2021 рік з нашими історіями аби посилити голос різноманіття.

Ми мріємо, аби на 30-му році незалежності України європейськість стала не лише ознакою поступу країни, але й ознакою поваги до інакшості. Щоб в українському суспільстві толерантність стала модною. І щоб тринадцятирічна дівчина, яка надихнула нас зробити цей проєкт, відчула впевненість, що не лише Україна для неї — Своя, але й вона — Своя для України.

Календар СВОЯ з'явився завдяки fashion-партнерам: The Coat by Katya Silchenko (одяг), Kachorovska (взуття) та Guzema (прикраси).
ІСТОРІЇ
"З мене знущалися, але плакати не можна було. Мама казала, що треба бути сильною"…
"Прописку чоловікові поставили одразу, а мені сказали йти в міліцію, аби уточнити щось про свою національність"...
"Так, мене побили, бо я інакше виглядала, але це вже в минулому, не хочу до цього повертатися"…
Севгіль Мусаєва
Українка кримськотатарського походження, журналістка, громадська діячка. Народилась у місті Джума, Узбекистан, а у дворічному віці разом із сім'єю повернулась в Крим. Останні 16 років живе у Києві.
Марина Карпій
Українка, фотографиня, та її донька Лізі Дедаламазішвілі, "грузаїнка". Сім'я Карпій-Дедаламазішвілі живе на дві країни — Україну та Грузію.
Маша та Сєлє Гайдар
Українська громадянка російського походження, громадська діячка, та її донька Сєлє, школярка, українка з африканськими корінням. Останні 7 років живуть в Україні.
Michelle Andrade
Українсько-болівійська популярна співачка. Народилась в місті Кочабамба, Болівія, останні 10 років проживає в Україні.
Юлія Цой
Українка корейського походження, hair-стилістка. Народилась в узбецькому місті Ургенч, живе в Україні останні 25 років.
Зара Гусейнова
Азербайджанка, громадська діячка та підприємиця. Переїхала в Україну 4 роки тому разом із своїм чоловіком-українцем; сьогодні вони виховують сина-українця Дена Пасічника.
Кароліна Ашіон
Українка нігерійського походження, телеведуча та продюсерка. Народилась та виросла у місті Шостка Сумської області.
Алевтина Кахідзе
Українка з грузинським корінням, художниця. Народилась та виросла у місті Жданівка Донецької області.
Зола Кондур
Українка ромського походження, правозахисниця. Народилась у місті Кілія Одеської області.
Світлана Панаіотіді
Українка грецького-єврейського походження, політикиня, заступниця міністра економіки України. Народилась у місті Біла Церква Київської області.
Лаура Марті, Христина Марті
Джазові співачки та їхня мама Ніна Баласанян, журналістка, громадська діячка. Українки з вірменським корінням. Лаура та Крістіна народились в Харкові, а Ніна - в місті Гянджа, Азербайджан.
Лєра Бруміна
Білоруска, архітекторка, дизайнерка. Переїхала в Україну 3 роки тому у пошуках нових професійних можливостей.
Міріам Драгіна
Поетеса, та її донька Олександра, школярка. Українські єврейки, народились та проживають у Києві.
Проєкт "СВОЯ"
Проєкт та календар СВОЯ з'явився завдяки fashion-партнерам: The Coat by Katya Silchenko (одяг), Kachorovska (взуття), Guzema (прикраси). Проєкт реалізує "Жіноча ініціатива за різноманіття в Україні" за підтримки Швеції та Національного Демократичного Інституту (НДІ).
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КАМПАНІЯ #SVOYA
СВОЯ — це соціальна кампанія, спрямована на посилення позитивного висвітлення мультикультурності та толерантності у суспільстві, яке формує свою нову політичну ідентичність. Через візуальні та відео-історії 13 жінок з міжнаціональних родин кампанія розвиває дискусію про різноманіття українського суспільства та взаємоповагу.
КАЛЕНДАР "своя"
КІНО-ІСТОРІЇ
#SVOYA ONLINE
Календар "СВОЯ"
Початком кампанії став календар на 2021 рік, створений у партнерстві з українськими брендами одягу The Coat by Katya Silchenko (одяг), Kachorovska (взуття) та Guzema (прикраси). Календар надрукований накладом у 1000 примірників, які будуть презентовані українським громадскьким діячам, лідерам думок, а також найбільш активним учасникам кампанії СВОЯ у соціальних мережах.

Календар створено "Жіночою ініціатива за різноманіття в Україні" за підтримки Швеції та Національного Демократичного Інституту (НДІ).

Ідея: Світлана Заліщук, Марія Гайдар
Продюсування: Наталія Бакуліна
Комунікації: Лілія Слободян
Фото: Денис Маноха
Стиль: Наталія Осадча
Дизайн: Оксана Майжара
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Документальні відео-історії
Під час кампанії буде створено документальний фільм про героїнь проєкту "СВОЯ". Про силу і красу жінок різного етнічного походження, які живуть та реалізуються саме в нашій країні та нашому суспільстві. Фільм про етнічну інакшість, культуру терпимості та фемінізму покажуть в Україні напередодні Міжнародного дня боротьби за права жінок.
#SVOYA у соціальних мережах
Разом з героїнями проєкту СВОЯ наша кампанія закликає усіх жінок неукраїнського етнічного походження ділитися у соціальних мережах під хештегами #SVOYA власними історіям, ставати прикладом і надихати дітей та дорослих, які стикаються з нетерпимістю або нетолерантним ставленням до себе.
ПАРТНЕРИ
Кампанія СВОЯ була б неможливою без підтримки:
КОНТАКТИ:
Для медіа: Лілія Слободян
Facebook: lilislobodian
E-mail: liliaslobodian@gmail.com

Для співпраці: Наталія Бакуліна
Facebook: nata.baku
E-mail: nata.baku@gmail.com
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