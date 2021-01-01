Календар "СВОЯ"
Початком
кампанії став календар на 2021 рік, створений у партнерстві з українськими
брендами одягу The Coat by Katya Silchenko (одяг), Kachorovska (взуття) та
Guzema (прикраси). Календар надрукований накладом у 1000 примірників, які
будуть презентовані українським громадскьким діячам, лідерам думок, а також
найбільш активним учасникам кампанії СВОЯ у соціальних
мережах.
Календар створено "Жіночою ініціатива за різноманіття в
Україні" за підтримки Швеції та Національного Демократичного Інституту
(НДІ).
Ідея: Світлана
Заліщук, Марія Гайдар
Продюсування: Наталія Бакуліна
Комунікації: Лілія Слободян
Фото: Денис Маноха
Стиль: Наталія Осадча
Дизайн: Оксана Майжара
Документальні відео-історії
Під час кампанії
буде створено документальний фільм про героїнь проєкту "СВОЯ". Про силу і
красу жінок різного етнічного походження, які живуть та реалізуються саме в
нашій країні та нашому суспільстві. Фільм про етнічну інакшість, культуру
терпимості та фемінізму покажуть в Україні напередодні Міжнародного дня
боротьби за права жінок.
#SVOYA у соціальних мережах
Разом з
героїнями проєкту СВОЯ наша кампания закликає усіх жінок неукраїнського
етнічного походження ділитися у соціальних мережах під хештегами #SVOYA
власними історіям, ставати прикладом і надихати дітей та дорослих, які
стикаються з нетерпимістю або нетолерантним ставленням до себе.