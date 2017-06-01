18 миллионов детей

Толку, что у нас бесплатная медицина прописана в Конституции?

По факту, она далеко не бесплатная. Каждый пациент сталкивался с тем, что приходя в больницу, перед тем, как его обслужат, он должен все купить – начиная от бинтов, и заканчивая лекарствами.

Парадокс в том, что в системе здравоохранения крутится 100 миллиардов гривен в год, и пациенты доплачивают из своего кармана еще 50 миллиардов.

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Все распределение и расходование средств проходит абсолютно непрозрачно – и есть масса заинтересованных в том, чтобы эта мутная вода не очищалась. Именно они тормозят и дискредитируют медицинскую реформу, спекулируя на самом важном – жизнях людей.

Для 18 миллионов украинцев, которые обращаются в медицинские учреждения, реформа здравоохранения – это не политический ход и не очередной законопроект, за который должны проголосовать депутаты. Для них, а по сути, для всех нас – это реформа жизни.

Судите сами – в Украине умирает больше людей, чем рождается. По данным Государственного комитета статистики 1600 украинцев ежедневно умирают потому, что им вовремя не оказали медицинскую помощь.

Каждый день промедления медреформы уносит человеческие жизни!

Когда депутаты приходят домой, и не дай бог, их ребенок болен – то они находят время и ресурсы отложить все дела и приложить все усилия для того, чтобы решить эту проблему. Сейчас у законодателей 18 миллионов "детей", которым требуется незамедлительная помощь.

Чего добивается министерство здравоохранения, а мы, как пациентская организация, вместе с ним?

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Во-первых, чтобы деньги ходили за пациентом. По сути, это означает, что государство должно оплачивать конкретную услугу, которую медики оказали пациентам, а не просто содержание пустого здания больницы и гипотетических коек, как это происходит сейчас.

Во-вторых, реформа должна обеспечить высокий уровень автономии клиник и докторов. Они смогут работать на основании международных протоколов и того пакета гарантированных услуг, который будет оплачен государством.

В-третьих, будет конкретно определен этот базовых пакет услуг – определенный список медицинской помощи и медикаментов, услуг либо диагностики, за которые нам не надо будет никому дарить ни букетов, ни конфет. Ни доктору не придется краснеть, ни пациенту.

Важно, что если будут реализованы все эти принципы, не потребуется дополнительных государственных вливаний.

Очень важно, что мы сразу ощутим первые признаки того, что все поменялось. Например, все без исключения граждане Украины получат право заключить контракт с врачом семейной практики, а государство будет оплачивать услуги этого доктора.

Размер зарплаты доктора будет составлять от 20 тыс. грн в месяц. Это более чем достойная зарплата для доктора в любом городе, который хочет расти профессионально и оказывать качественные услуги.

Когда мы понимаем, что у врача, который к нам приходит, такая высокая заработная плата, то очевидно, что качество его услуг должно быть высокое. И в любой момент, если нас не устроит, как нас обслуживает доктор, режим его работы, или что бы то ни было, – мы сможем разорвать контракт, и заключить его с тем доктором, который более квалифицирован.

Сам этот факт будет стимулировать докторов ответственно относиться к своей работе. Зарплата обязывает соответствовать своими знаниями, а пациент будет являться контрольной точкой, насколько эти услуги являются качественными.

Понятно, мы все хотели бы, чтобы все эти изменения произошли сегодня, а не завтра или послезавтра. Мы все хотели бы, чтобы к нам домой пришел доктор, который будет вести нашу электронную карточку, выписать нам электронный рецепт, по которому мы сможем получить лекарство в аптеке или же их доставят домой. По сути, это очень базовые, простые желания каждого гражданина этой страны – и того же самого хочет сейчас министерство здравоохранения.

Чтобы медицинская реформа стартовала в Верховную Раду внесен пакет законопроектов (№ 6327, 6328, 6329, 6347). Мы ожидаем, что голосование в Верховной Раде состоится уже на следующей неделе!

И Верховной раде и Кабмину, и президенту необходимо понять – времени для сомнений не осталось.

Дмитрий Шерембей, глава координационного совета БО "Всеукраинская сеть ЛЖВ"