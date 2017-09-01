Лікарня, дружня до дитини – дружня до її батьків

Зміни навколо починаються із змін всередині.

Якщо ми хочемо медицину, по-справжньому дружню до дитини, батькам і лікарям треба бути поруч, працювати в команді, у тісній комунікації та довірі, взаємоповазі та розумінні ролі кожного.

Восени в Україні відбудеться знакова подія, яка свідчить про поступовий перехід до втілення принципів сімейно-орієнтованої медицини в наших дитячих лікарнях – у львівському "ОХМАТДИТі" запрацює перша Сімейна Кімната Рональда МакДональда – приміщення, пристосоване до потреб родичів хворих дітей.

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Всі фінансові питання щодо облаштування і роботи Сімейної Кімнати бере на себе благодійна Фундація Дім Рональда МакДональда. Це означає, що користування нею буде безкоштовним.

Фундація допомагає родинам не розлучатися з дітьми під час хвороби ще з 1974 року. Нині працює в 64 країнах світу, має дві основні програми – Сімейні Кімнати та Доми Рональда МакДональда.

Сімейна Кімната – це спеціально облаштоване місце в лікарні, де родичі госпіталізованої дитини можуть перепочити, відновити сили, розігріти їжу, випити чаю чи кави.

Дім Рональда МакДональда – це окрема споруда неподалік лікарні, "дім далеко від дому" для родичів пацієнтів, змушених лежати в лікарні багато тижнів чи місяців.

Щороку у львівський "ОХМАТДИТ" звертаються до 55 тисяч пацієнтів, із них близько 17 тисяч потребують госпіталізації. Під час лікування за багатьма з них доглядають родичі.

На жаль, у нашій лікарні досі не було комфортних умов для їхнього перебування. Тож для нас, лікарів і медичного персоналу, це величезна радість, що умови для перебування родин у лікарні стануть значно кращими.

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У сучасній медицині спільне перебування батьків і дітей у лікарнях поступово стає стандартом медичного обслуговування.

Ключовим аргументом на його користь стали дослідження, проведені ще у 1950-х роках, психологічної травми, яку отримує дитина внаслідок розлуки з родиною під час госпіталізації.

Ізоляція дитини негативно позначається і на психологічному стані батьків.

Згідно з дослідженнями, які були опубліковані у Journal of Child Health Care, 27% батьків переживали пост-травматичний стресовий розлад навіть через кілька місяців після виписки дітей.

Мама і тато найточніше відчувають будь-які зміни в стані дитини, навіть якщо вона знаходиться без свідомості в реанімації. А також допомагають медперсоналу знайти індивідуальний підхід до хворого.

Ми залучаємо рідних до процесу лікування, догляду та прийняття важливих рішень.

Ми визнаємо право родини не розлучатися з дитиною в лікарні, але при цьому прагнемо комфортних умов і для малюка, і для його мами чи тата.

Ми ділимо з батьками відповідальність за стан дитини.

Тому створення місця, де можна поїсти, відпочити, набратися сил чи спокійно поспілкуватися – це велика допомога і нам, лікарям.

Особливо, коли йдеться про новонароджених діток, які знаходяться у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. Дружні умови для їхніх батьків у Сімейній Кімнаті – це зменшення їхнього стресу і полегшення тягаря побутових проблем. Це більше психологічного та фізичного ресурсу для відповідальної участі у догляді за дитиною.

Дуже часто, приділяючи всю свою увагу дитині, батьки забувають про те, що їм самим необхідно відпочивати й повноцінно харчуватися.

У Сімейній Кімнаті буде передбачено кухонну зону, де батьки зможуть розігріти їжу, випити чаю чи кави. Буде місце для відпочинку і спілкування.

Усі ми знаємо, в якому стані зараз дитячі лікарні. І розуміємо, що для створення умов для батьків вони просто не мають коштів.

Тому допомога Фундації в таких умовах – надзвичайно цінна. Це інструмент, завдяки якому ми зможемо досягати кращих результатів у лікуванні дітей.

Адже швидке видужання чи стабілізація стану дитини — це спільна ціль батьків і лікарів.

Мар’яна Возниця, головний лікар Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "ОХМАТДИТ"