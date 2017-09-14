Дуальна освіта – ми розпочали. Перші висновки

З вересня четверо першокурсників спеціальності "Комп’ютерні науки" Державного університету телекомунікацій паралельно із навчанням стажуються на реальних проектах в київських філіях компаній Ciklum та EPAM.

У навчальний план, за яким вчиться четвірка, внесено необхідні корективи.

Тобто вже запущено, щонайменше, один з експериментальних варіантів вітчизняної дуальної освіти, ініційований освітньою платформою SmartMe University, громадськими організаціями "Фундація розвитку інновацій", "BrainBasket Foundation" та Асоціація "ІТ України".

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Розуміємо, що це ще не результат, а тільки перший крок до отримання результату. Але поділитись враженнями, емоціями, досвідом – варто вже зараз…

Перше. Що це за четвірка першокурсників, які можуть, нехай тільки стажуватись, але на реальних промислових проектах? Та ще й в таких поважних компаніях?

Всі четверо є успішними випускниками одного з проектів: "Школяр-програміст", "Дніпро ІТ-школа" або on-line JavaGR8 Summer Intensive, основою яких є вивчення мови Java за програмою, що є з одного боку, рекомендованою Міністерством освіти та науки України для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю та, з другого боку, адаптованою до вимог сертифікаційних іспитів корпорації Oracle.

Тобто, ці хлопці ще в школі пройшли нелегкий "курс молодого бійця", необхідний для стажування в компаніях.

Друге. Про які корективи у навчальних планах йде мова?

Перш за все, володіння мовою програмування на рівні корпоративних вимог дозволило вивільнити навчальний час для опанування першокурсниками двох базових дисциплін разом із студентами другого курсу.

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Крім того, одну з прикладних дисциплін першокурсники повністю вивчатимуть безпосередньо під час стажування в компанії. На цій тезі необхідно зупинитись більш детально.

Загальний принцип дуальної освіти – теоретичну частину студенти вивчатимуть у ВНЗ, а практичну будуть засвоювати на виробництві – здебільшого, пропонується реально трансформувати у наступний алгоритм: лекційні заняття проводити в університетських аудиторіях, а практичні та лабораторні заняття з тієї ж дисципліни, курсові проекти та години літньої практики – в компанії.

Цілком можливо, що для інших інженерних спеціальностей цей підхід є правильним, але для спеціальностей, пов’язаних із розробкою програмних проектів, ситуація є іншою.

Прикладні дисципліни можна вивчати тільки на реальних проектах, розгортання яких в умовах ВНЗ, принаймні зараз – за відсутністю в університетах науково-дослідницьких центрів, є неможливим.

Ось чому, прикладні дисципліни, пов’язані із розробкою промислових проектів, за погодженням із компаніями, необхідно передавати під патронат промисловців.

Третє. А які висновки мались на увазі у заголовку статті?

Важливих висновків є два.

Перший. Одним із завдань, що ми ставили перед собою, розпочинаючи проект весною, було створення прототипу конкурентної системи освіти, що б змогла зацікавити талановитих абітурієнтів, спрямованих на навчання у закордонних університетах.

Чи це завдання є виконаним?

І так, і ні.

Ні – тому що серед четвірки немає жодного, хто наперед ставив би собі за мету здобувати вищу освіту за кордоном.

Ні – тому що на останньому етапі троє випускників – успішних учасників проекту таки поїхали на навчання до університетів Польщі та Естонії. Ми їх не переконали.

І все ж – так, хоч і частково – але так. Тому, що саме ці троє наших молодих громадян до останку вагались – чи вчитись за нашим проектом, чи обрати навчання в Європі.

Вони всі застрахувались та поступили на бюджетні місця у рейтингові вітчизняні університети, але ці місця не розглядались ані самими випускниками, ані їх батьками як альтернатива європейським університетам.

А ось перспектива паралельного навчання в київському виші та стажування на реальному проекті в ІТ-компанії – це для них було вагомим аргументом для вибору.

Тому – так! Бо ми обрали правильний шлях! Цього літа ми ще не мали аргументів у вигляді результатів паралельного навчання у вітчизняному університеті та стажування в ІТ-компанії. Ми могли тільки прогнозувати ці результати.

Але за рік – має бути інша справа! Так, ми цього року таки програли європейським університетам. Але спробуємо втримати цього удару, і поборемось наступного року!

Другий висновок стосується успішної апробації нової освітньої технології влітку цього року. Трохи деталей.

Протягом шести тижнів (липень-серпень 2017 року) 23 випускники шкіл – призери обласних олімпіад з математики, фізики, інформатики, інформаційних технологій, – проходили інтенсивне on-line навчання за курсом JavaGr8 із двогодинними менторськими заняттями у формі вебінарів 5 разів на тиждень.

Результати – закінчували заняття 14 слухачів, 9 з них витримали тестовий іспит, аналогічний сертифікаційному іспиту корпорації Oracle.

Таким чином, на практиці підтверджено ефективність on-line технологій. Це діє – і принцип "перевернутого навчання" (blended learning), і заміна "живого" лектора його відеоверсією разом із on-line ментором, і самоорганізація слухача при виборі зручного часу навчання на протязі дня.

Запорука успіху – обов’язкове поєднання трьох елементів: вмотивованості слухачів, якісного контенту відеокурсу, регулярної менторської підтримки.

І чим скоріше в нашому суспільстві на всіх рівнях сформується довіра до on-line технологій (це, напевне, найважливіше), чим скоріше з’являться якісні у всіх сенсах відеокурси українською або російською мовами, забезпечені регулярною менторською підтримкою – тим більше наших школярів та студентів перестануть скаржитись на нестачу кваліфікованих вчителів/викладачів програмування та застарілість навчальних програм.

Успішна апробація навчання програмуванню старшокласників до професійного рівня в досить стислі терміни за допомогою on-line технологій дозволила вже в цьому році застосувати відеокурс JavaGr8 для першокурсників двох спеціальностей Державного університету телекомунікацій і перевести нечисленні аудиторні заняття з програмування (три години на тиждень) в режим менторської підтримки.

Таким чином, реально реалізовується один з основних принципів Болонської системи – акцент на самостійну роботу студентів, яким в такому випадку просто є над чим працювати вдома.

За рахунок використання on-line технологій плануємо із трьома аудиторними годинами на тиждень опанувати за два семестри Java-програмування до рівня вимог сертифікаційних іспитів корпорації Oracle, на що в звичному режимі необхідно витратити в два рази більше аудиторних годин.

В кінці року доповімо – що вдалося зробити вже на студентській ниві.

Сергій Іщеряков, канд. тех. наук, керівник громадської організації "Фундація розвитку інновацій", Java-тренер "SmartMe University"