Брехня та правда про медичну реформу

Тетяна Донець народний депутат України, заступник Голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоровя
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17 жовтня 2017

Запровадження медичної реформи жадають усі: влада вимагає, громадяни потребують, медики очікують.

Закон, який особисто стосується кожного: мене, тебе, наших дітей, батьків, друзів, колег, родичів…

Від народження – до дня смерті.

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Проте в ЗМІ досі самі чутки, плітки та інсинуації: "Суперечить Конституції"… "Запроваджує платні послуги…"

20 (!) сторінок тексту, який є у вільному доступі на офіційному сайті парламенту з липня місяця. Враження, що жоден блогер, журналіст, експерт текст просто не читав.

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Інакше, чому лідери думок з "блакитного екрана" не захищають видатки на медицину.

У Німеччині на охорону здоров’я витрачається 11% ВВП, в США – 15%. В Україні в 2017 році на охорону здоров’я має бути витрачено 4% ВВП, а у держбюджеті на 2018 рік закладено лише 3,5%.

Цей законопроект зобов’язує державу тільки на одну програму громадського здоров’я (Програму медичних гарантій) витрачати 5% ВВП.

При цьому, фінансування усіх програм, які наразі діють в Україні – СНІД, туберкульоз, орфанні захворювання та всі інші, – зберігаються.

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Таким чином держава буде змушена витрачати на охорону здоров’я 6-7% ВВП. 

Якщо хтось переймається, що медична реформа передбачає створення ЦОВ (Національна служба здоров’я), через який будуть проходити усі закупівлі послуг в лікарнях, а це понад 70 мільярдів гривень на рік, то для цього закон не потрібен.

Концепція служби була розроблена ще в 2016 році, а в бюджеті на 2018 рік на створення та функціонування Національної служби здоров’я вже закладено – 13,5 мільярди грн.

Тобто ЦОВ буде створено і з законом, і без, а закон – це  фінансові гарантії якісних медичних послуг для громадян і гідних зарплат для лікарів.  

Вам важливе ваше здоров’я?

Тоді ви зобов’язані це прочитати. Від цього залежить якість медичних послуг, і по суті – ваше життя.

Законопроект 6237 у редакції членів Комітету з питань охорони здоров’я гарантує кожному громадянину:

Давайте вчитись довіряти своїм очам і читати першоджерела.

Тетяна Донець, народний депутат України, заступник Голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоровя


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