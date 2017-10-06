Паллиативная помощь: все, что вы хотели знать

Каждую вторую субботу октября отмечается Всемирный день паллиативной помощи, призванный привлечь внимание всех к этой проблеме.

Самое время честно ответить себе на вопрос: "Что мы знаем о паллиативной помощи?"

Многие живут мифами, кто-то догадками. А большинство вообще об этом не думает, потому как уверены, что лично его эта тема не коснется.

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Это большое заблуждение.

Паллиативная помощь – это не что-то о чем не принято говорить, или стоит избегать.

Паллиативная помощь – это не просто надежда, это гарантия, что человек в случае необходимости будет обеспечен достойным уходом и поддержкой.

Это подход, который позволяет улучшить качество жизни тяжелобольного пациента и его семьи. Паллиативная помощь предоставляется наряду с основным лечением при участии врачей, медсестер, социальных работников, капелланов и психологов, и многих других.

И тем не менее, паллиативная помощь – одна из табуированных в обществе проблем, о которых, как и о смерти, предпочитают не говорить.

Какие же мифы о паллиативе до сих пор актуальны? Попытаемся их развенчать.

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1 Паллиативная помощь ускоряет смерть. Паллиативная помощь не ускоряет смерть и не замедляет ее – она обеспечивает комфорт и наилучшее качество жизни от момента диагностики прогрессирующей болезни до конца жизни. 2 При тяжелой болезни боль и страдания неизбежны. Боль не всегда является частью смерти. Если боль переживается в конце жизни, существует множество способов ее облегчения, и задача специалистов паллиативной помощи – облегчение страдания и боли. 3 Паллиативная помощь предназначена только для онкологических пациентов. Паллиативная помощь может принести пользу пациентам и их семьям с момента диагностики любой болезни, которая может сократить жизнь, не только онкологическим пациентам. 4 Паллиативная помощь предоставляется только в больнице. Паллиативная помощь может предоставляться везде, где находится пациент – дома, в учреждениях долгосрочного ухода или социальной защиты, или в больницах. 5 Паллиативная помощь начинается после того, как на безнадежного больного врачи "махнули рукой". Паллиативная помощь – это неотъемлемая часть системы здравоохранения. Необходимость паллиативной помощи и ухода в конце жизни признается в качестве важной части непрерывного ухода за всеми пациентами с опасными для жизни заболеваниями. Она начинается в момент постановки диагноза, независимо от того вылечится больной или нет. 6 Паллиативной помощью должны заниматься "соцслужбы", это не область медицины. Резолюция Всемирной Ассамблеи по Здравоохранению о паллиативной помощи в 2014 году, признает паллиативную помощь одним из основных компонентов системы здравоохранения. Украина подписалась под этой резолюцией и обязалась улучшить доступ для всех нуждающихся. Являясь частью здравоохранения, паллиативная помощь предполагает комплексный подход к уходу за больными, который кроме медицинской, предполагает духовную, психологическую, социальную и другие виды помощи. 7 Применение опиоидных болеутоляющих средств при паллиативной помощи ведет к наркомании. Удержание больных в комфорте, свободными от боли, часто требует увеличенных доз обезболивающих препаратов. При болевом синдроме опиоиды (морфин) действуют на другие рецепторы, нежели при наркомании. Повышение доз – это результат толерантности к лекарствам, поскольку организм приспосабливается. Но не наркомания. 8 Хоспис это Дом Смерти – надежды нет, ничего нельзя сделать. Паллиативная помощь в конце жизни (то, что называют "хоспис") это гибкая система ухода, которая сфокусирована на нуждах пациентов и помогает им жить максимально полноценно то время, которое у них осталось. 9 Если попал в хоспис, то обратной дороги нет. Пациенты, которые не нуждаются в госпитализации могут продолжать лечение на дому. 10 Морфин применяют для ускорения смерти Морфин в соответствующих дозах позволяет жить больным комфортно, но не ускоряет смерть. 11 Паллиативная помощь платная/не для всех. В Украине паллиативная помощь гарантируется законом, расходы на основные лекарственные средства и уход покрываются государством

Итак, мы видим, что паллиативная помощь – это гораздо шире, чем просто хоспис.

Помощь должна быть направлена не только на пациента, но также и на его семью.

Помощь должна быть гибкой – у пациента должен быть выбор: находиться дома, либо в специальном учреждении.

Но для этого нужны условия и возможности. Для этого на всех уровнях – государственном, региональном – должны работать программы развития паллиативной помощи.

К сожалению, в Украине очень неоднородная ситуация. И в этом случае столицу сложно назвать примером.

Киев занимает одно из последних мест среди регионов Украины по оказанию паллиативной помощи – 4-5% в сравнении со средним показателем 14-15% по стране.

Причина этому – в первую очередь, отсутствие политической воли и непонимание значения паллиативной помощи для людей, которые, в свою очередь, не знают своих прав, в частности, права на достойное и безболезненное завершение жизни.

В паллиативных отделениях недостаточно ни коек для детей, ни для взрослых, нет выездных бригад, а медицинские и социальные работники до сих пор руководствуются в своей работе устаревшими нормами законодательства, требуя дополнительные печати на бланках рецептов.

Да и просто лекарств не хватает – фармацевтические учреждения не обеспечены ими в достаточных количествах.

Таким образом, Киеву крайне необходимо решить проблему регулирования и финансирования паллиативной помощи, чтобы обеспечить одинаковую доступность услуг людям с различными типами заболеваний.

На это направлена ​​программа развития паллиативной помощи в Киеве на 2017-2021 годы. Она есть, ее нужно только принять.

Есть надежда, что городские власти, наконец, обратят внимание на страдания людей, чтобы их облегчить. Но, к сожалению, надежда это пока все что есть.

Андрей Славуцкий, учредитель благотворительного фонда ''Эпиона'', международный консультант по вопросам общественного здравоохранения

Р.S.: С целью актуализации проблематики, ко Всемирному дню паллиативной помощи, 6 октября в 19:00 на территории Михайловского Златоверхого Монастыря состоится благотворительное постановка "Оскар и Розовая Дама" по роману французского писателя Эрика-Эмануэля Шмитта.

Вход на событие бесплатный, но все жалеющие смогут оставить благотворительный взнос на развитие палиативной помощи в Украине.