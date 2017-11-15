В каких случаях ребенок на ошибках учится, а в каких – нет

Как это ни банально прозвучит, но все-таки "на ошибках учатся".

По крайней мере, я думаю, никто не станет спорить с тем, что осознание ошибок – очень важный аспект обучения.

В связи с этим хочу поделиться своими мыслями по поводу того, что в этой теме имеет значение, а что совершенно неважно, и какие здесь могут быть подводные камни.

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Указывать на ошибку или не указывать?

Когда мы говорим об ошибке, нужно понимать, что важно не "указывать или не указывать на ошибку", а "КАК указывать".

И как ребенок должен сам, – или при помощи взрослого, – обнаруживать свою ошибку.

Если учитель обнаруживает ошибку и снижает за нее оценку, не давая ребенку возможности исправить эту ошибку, – естественно он делает ребенку хуже.

Ребенок понимает, что ошибка – вещь опасная, ее нужно максимально избегать, иногда можно и даже нужно просто подогнать решение задачи под правильный ответ. И тогда ребенок может прийти к неправильному выводу, что ошибка – это ужасно.

Я считаю, что наша задача – научиться преподносить ошибку скорее как достижение, а не как трагедию: "Прекрасно, ты ошибся, поехали дальше, давай пройдем этот путь еще раз!"

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Удовольствие от ошибок – почему бы и нет?

Обнаружение ошибок может стать для ребенка интересной игрой.

Это, например, может быть игра в виде отгадывания загадок. Мы задаем ребенку загадку, он говорит неправильный ответ - это весело, мы смеемся. Он опять говорит неправильный ответ – это снова смешно. В конечном счете, все уже знают правильный ответ. Но никому не придет в голову наказывать ребенка за проигрыш в игре.

Поиск ошибок должен быть похож на игру в прятки. Ребенок спрятался, а мы не можем его найти. Тут посмотрели – нет. Там посмотрели – нет. Это весело, здорово? Если мы не можем найти, мы продолжаем искать дальше.

Есть очень много игр, в основе которых лежит удовольствие от столкновения с ошибкой. Кстати, я на своих семинарах очень часто предлагаю такие игры.

Например, я загадываю предмет, который есть в помещении, а дети мне задают вопросы. Я могу отвечать на них только "да" или "нет". Игра, основанная на сплошных ошибках. Это интересно и не наносит никакой травмы.

Понятно, что мы не должны довести ребенка до фрустрации, что он все время ошибается. Как дети поступают в таких случаях сами между собой? "Давай, я тебе дам подсказку", ­– говорят они. Они же очень точно чувствуют, когда нужно дать подсказку.

Даже со взрослыми так говорят: "Давай я тебе подскажу, давай я тебе помогу". Вот точно так же и с ними нужно. Давай я тебе помогу? Хочешь я тебе помогу? Не хочешь, я не буду навязывать тебе свою помощь.

Более того, есть еще игры, в которых "ошибание" является просто сутью игры. Например, когда нужно все слова говорить с ошибками, неправильно. Когда мы четко знаем, какой вариант неправильный, нам легче зафиксировать правильный стандарт.

Это точно неправильно, значит, идем от обратного и уже точно знаем, что является правильным. Эта логика тоже кажется мне интересной.

Эти игры в "ошибание" часто создают очень приятную ауру, лишают ребенка страха перед ошибкой.

Вообще очень важно здоровое отношение к ошибке, важно понимание, что ошибка – не катастрофа. И это понимание нужно привить ребенку.

А указывать на ошибку надо. Как же без этого? Мы же не можем, если ребенок идет к обрыву, говорить: "Ну, да, иди в пропасть, чего уж там". В какой-то момент мы должны помочь ему изменить курс и не упасть.

Нужно точно уловить этот момент необходимости вмешаться. Часто он очень легко определяется тем, что ребенок сам просит о помощи. Он говорит: "Помогите мне, я тут не справляюсь".

Ставить оценки за ошибки – ошибочно

Сейчас выведу формулу.

Если за ошибкой сразу идет оценка, то пользы от обнаружения ошибки нет.

Если за ошибкой идет вторая попытка, второй шанс, третий, четвертый, то польза в обнаружении ошибки безусловна.

Если за ошибкой идет оценка, то ребенок не просит о помощи. А нам нужно приучить детей, когда им нужна помощь, чтобы они о ней просили.

– Помогите, я не справляюсь!

Что у нас в такой ситуации говорят? "Я тебе уже 20 раз объяснила!". А она должна уметь объяснить и 21-й раз и 101-й. Вот тогда это будет иметь результат.

Потому что если ребенок не может попросить о помощи, то смысла в ошибке вообще никакого. Он должен сказать "я не справляюсь, помогите мне", тогда это будет иметь смысл.

А если не исправлять?

Я считаю, что ошибка – это нормальное, хорошее состояние. В этом наше заблуждение, что ошибка – это плохо.

Мне кажется, что если попытаться построить образовательный процесс совсем без фиксации ошибок, то это будет просто даже неинтересно. Как минимум, это будет скучно.

Вот иногда говорят, а что если не поправлять детей, когда они говорят неправильно, но создать среду общения, в которой они будут постоянно слышать правильную речь?

И чего мы добьемся? Они будут говорить неправильно и дальше. Ведь очень трудно проконтролировать, достаточное ли количество раз ребенок услышал, как правильно произносить какое-то конкретное слово.

Я бы сказала, – важно, "как поправлять". Если вы говорите ребенку, указывая на ошибку: "Ты сказал неправильно, скажи правильно", это, действительно, скорее всего, вызовет его сопротивление.

У меня когда-то был друг, он сейчас известный блогер, журналист. Мы знакомы давно. Мне было лет 19, ему 24. Он постоянно меня поправлял. Причем он это делал очень легко.

Я говорила: "Давайте купим тортЫ". Он говорил: "тОрты". Он не говорил: "Ты неправильно говоришь". Он поправлял: "тОрты". Он поправлял настолько незаметно, что я привыкала к правильному произношению слов, и это стало частью меня. Почти как в "Моя прекрасная Леди".

Часто родители детей, которые зеркально пишут некоторые буквы, считают, что если не фиксировать на этом внимание ребенка, и он будет продолжать читать и писать, – то рано или поздно буква "я" встанет у него так, как нужно.

Зачем же долго ждать? Мы просто поворачиваем буковку в другую сторону: "О, чудесно у тебя получилось, только хвостик в другую сторону". Как вы это сказали, каким тоном, как преподнесли, – вот от этого все зависит.

Такая же ситуация возникает, когда ребенка вовремя не ведут к логопеду. Родители говорят: "Он сам выговорится". Да, выговорится, но потеряет пару лет. Зачем? – если можно просто поставить звуки, и он сам будет этому рад.

Кстати, а что такое работа логопеда? Это сплошная работа с ошибками. Но она же никого не обижает.

Метод "зеленой ручки"

При этом не надо постоянно фиксировать внимание ребенка на ошибке. Надо фиксировать внимание на том, что и как правильно.

В чем заключается метод "зеленой ручки"? Мы зеленой ручкой пишем, как правильно. Мы не исправляем ошибку, не перечеркиваем то, что неправильно, а пишем то, как надо правильно. Почему нет? Именно эта идея заложена в этом методе.

Мне кажется, что если совсем не поправлять, то образовательный процесс будет длиться дольше, эта "неправильность" затянется и может закрепиться, как паттерн.

Если мы не отменяем действие, оно закрепляется. Поэтому я не согласна с тем, что можно обучать, не обращая внимания на ошибки. Нам нужно все-таки пытаться ненавязчиво их исправлять.

Конечно, это должно быть неоскорбительно. Исправление ошибки не должно обидеть того, кто ошибся.

В разных странах – по-разному

Кстати, Америка так же, как мы – исправляет ошибки достаточно жестко. Наиболее жесткое отношение к ошибкам в странах Юго-Восточной Азии.

В европейских системах образования – мягче.

Например, у моей подруги ребенок учится в Германии. Там у них такая система исправления ошибок: "Как здорово у тебя получилось, но было бы лучше, если сделать вот так".

И самое главное – безоценочность. За ошибку оценку не снижают. Позволяют исправить ошибку и дают возможность получить высокую оценку даже с исправлением.

Возвращают, например, экзаменационную работу, говорят: "Тут есть ошибка, сможешь исправить?" А если ты сам исправил ошибку, тебе даже могут на балл поднять оценку – в силу того, что ты с этим справился самостоятельно.

Ошибка или другое видение?

Эрнеcт Резерфорд, президент Королевской академии и лауреат Нобелевской премии по физике, рассказывал такую историю, почти притчу.

Однажды к нему обратился коллега за помощью. Он собирался поставить самую низкую оценку по физике одному из своих студентов, в то время как тот утверждал, что заслуживает высшего балла.

Оба – преподаватель и студент – согласились положиться на суждение третьего лица, незаинтересованного арбитра. Выбор пал на Резерфорда.

Экзаменационный вопрос гласил: "Объясните, каким образом можно измерить высоту здания с помощью барометра?".

Студент предложил четыре способа решения задачи, которые не устроили экзаменатора.

Экзаменатор не принимал ответ, потому что ждал тот ответ, который считал правильным.

Резерфорд согласился, что студент прав, так как все способы можно было считать правильными.

После всего Резерфорд спросил студента, неужели он действительно не знал общепринятого решения этой задачи. Тот признался, что знал, но сказал при этом, что сыт по горло школой и колледжем, где учителя навязывают ученикам свой способ мышления.

Этим студентом был Нильс Бор – датский физик, один из создателей современной физики, будущий лауреат Нобелевской премии.

Можно ли считать ошибкой другой способ мышления? Что считать ошибкой?

Это кстати вопрос, который мне часто хочется задать педагогам – что считать ошибкой? Неправильный ответ или неправильное мышление? Где грань? Где ребенок ошибается? А где думает другим способом?

В Украине – семена засеяны

Я знаю, что есть мировые образовательные системы, которые внедряются в нашей стране – Монтессори и Вальдорфские школы, где право на ошибку является одним из ключевых принципов.

Это две самые известные в мире традиции, которые отказываются от оценочного высказывания/действия как реакции на ошибку.

Проблема в том, что и те, и другие школы в нашей стране не всегда имеют достаточно педагогов, способных эту систему реализовать аутотентично.

С другой стороны, я знаю, что в некоторых наших альтернативных школах с этим принципом достаточно успешно экспериментируют. И это хороший знак!

Екатерина Гольцберг, детский психолог, "Центр освіти "Оптіма", Детская клиника "Добробут", специально для УП.Жизнь

Эта статья продолжает тему об отношении к ошибкам в процессе обучения, поднятую в обзоре экспертных мнений "Чи потрібно фіксувати увагу дитини на помилках".