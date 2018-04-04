Право на город. Почему это важно?

По итогам 2017 года Киев попал в десятку наименее комфортных для жизни городов.

В рейтинге журнала The Economist украинская столица заняла 131 место из 140. Кстати, на последнем сто сороковом – Дамаск (Сирия).

Инерция постсоветского мышления вынуждает многих считать комфортную городскую среду неким излишеством, "вишенкой на торте".

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Разве об этом нужно говорить сегодня, когда население стремительно беднеет, а в стране четвертый год война?

Между тем, "очеловечивание" городской инфраструктуры – вовсе не каприз урбаниста-хипстера. Удобный город – это безопасный город.

К сожалению, мы вспоминаем об этом только тогда, когда у нас или наших соседей случается форс-мажор – трагедии с человеческими жертвами.

Путь, на который только вступают крупные украинские города, западные мегаполисы прошли во второй половине 20 века.

Мэры-реформаторы не побоялись отказаться от планирования городского пространства "под автомобилистов", уделять гораздо больше внимания экологии и, в итоге, сделать города по-настоящему доступными для людей с разными интересами, потребностями и уровнем доходов.

Эти выводы не стоит игнорировать. Любые меры, повышающие качество жизни, в перспективе оказывают положительное внимание на экономику. В безопасный город едут туристы и приходят инвесторы. А главное – остаются жить и работать молодые и самые активные граждане.

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Современный город – сложный организм, все части которого связаны друг с другом, даже если это не всегда очевидно.

Давайте вспомним статистику ДТП, которые произошли потому, что человек переходил дорогу в неположенном месте. Примерно в половине случаев подземные переходы были организованы так, чтобы "оттолкнуть" пользователя.

Посмотрите вокруг: даже если в переходе есть пандус, он совершенно не приспособлен ни для мам с детскими колясками, ни, тем более, для людей с ограниченными возможностями и маломобильных пенсионеров.

То же самое касается наземных переходов: в цивилизованных странах на многополосных магистралях не просто делают островки безопасности, но и "десинхронизируют" переходы по разные стороны дороги, дополнительно ограждая их заборчиками. Это не позволяет пешеходу перебежать проезжую часть, а машине – "проскочить" на мигающий зелёный. Подобные меры называют "защитой от дурака".

В этих словах нет ничего обидного: всегда найдется тот, кто захочет нарушить правила. Задача проектировщика сделать так, чтобы нарушение не привело к фатальному результату.

Еще один пример – неорганизованные парковки. Автомобили, которые захватывают проезжую часть, существенно ограничивают пропускную способность улицы, а те, кто паркуются на газонах и тротуарах – лишают жизненного пространства всех горожан.

Но и это еще не всё. Опять-таки посмотрим по сторонам.

Как только в городе сходит снег, его "накрывает" пыльной бурей. В том числе потому, что коммунальщики не могут убрать в правых полосах, а машины успешно развозят грязь с газонов. Как следствие – рост респираторных заболеваний и аллергий.

Что делать в таких случаях, тоже хорошо известно – физически ограничивать заезд на газоны и проводить еженедельную мойку улиц с четким графиком. Оставил машину в этот день – ищи на штрафплощадке.

И, наконец, вопрос о городских публичных пространствах. Почему в европейских городах делают скверы там, где можно было бы построить торговый центр или очередную высотку?

Во-первых, на это есть ряд экономических причин. Красивый парк "автоматически" увеличивает стоимость жилой недвижимости, которая находится поблизости, а на первых этажах пешеходных улиц открываются кафе, галереи, коворкинги... Малый и средний бизнес получает возможность развиваться, поскольку большие торговые центры, с которыми сложно конкурировать, вынесены за город.

Во-вторых, публичные пространства выполняют важную социальную функцию. Здесь, в отличие от тех же торговых центров, горожане могут просто общаться – их коммуникация "не завязана" исключительно на потреблении. В жизнь города включаются те, кто не хочет или не может тратить деньги. Для них предусмотрены другие виды отдыха.

Например, бесплатные танцевальные марафоны, концерты или дегустации. Такие форматы способствуют росту доверия, а значит, делают город, наполненный разнообразными активностями, гораздо безопасней.

"Гуманная" городская политика закладывает основы устойчивого развития – мы понимаем, каким будет наш город через несколько десятилетий. И не только сами соглашаемся жить здесь, но и готовы "оставить" комфортный город своим детям и внукам.

Кстати, как показывает зарубежный опыт, чем прогрессивнее городское руководство, тем шире оно привлекает к совместному проектированию молодежь, старшеклассников и даже детей. Это логично. Тот, кто может реализовать своё право на город, никогда не причинит ему вред.

Оксана Чепижко, мама двоих детей, предприниматель, специально для УП.Жизнь