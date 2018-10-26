Сучасні принцеси, або Чому дівчатам потрібно вчити STEM-науки

Наталія Дорош керівник по роботі з закладами освіти "Microsoft Україна"
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26 жовтня 2018

Міф про те, що працювати інженером або стати магістром математичних наук може виключно чоловік – потихеньку розвіюється.

Все частіше в сфері IT можна зустріти дівчат, які працють не лише тестувальницями, HR і PR-спеціалістками, але і легко справляються зі складними інженерними завданнями та кодами.

Це стає можливим в тому числі завдяки різним навчальним програмам і проектам, куди запрошують і молодих українок.

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ЩО ТАКЕ STEM І ЯК БОРОТИСЯ ЗІ СТЕРЕОТИПАМИ

STEM (S-science: природничі науки, T-technology: технології, E-engineering: інженерія, M-mathematics: математика) – абревіатура, яка позначає технічні та природничі науки.

У столітті, коли технології активно розвиваються, робота IT-менеджера, інженера, комп'ютерного дизайнера та схожих професій оплачується набагато вище, ніж інші сфери діяльності.

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За даними Державної служби статистики України, найвищі заробітні плати в Україні отримують працівники IT-сфери, авіаційної та фінансової галузей – в середньому 17-30 тисяч гривень. А співробітники гуманітарних професій отримують суттєво нижче – близько 7 тисяч гривень.

Дівчата часто приділяють менше уваги вивченню STEM-наук, це пов'язано з низкою причин: стереотипи, школа, суспільство, батьки.

І як результат, дорослішаючи вони обирають менш престижні професії, відповідно отримують нижчу заробітну плату і менше можливостей для кар'єрного зростання.

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За даними Міжнародного економічного форуму, в 2017 році в Україні був один з найвищих індексів гендерного розриву в Європі.

Все тому, що жінки отримують в середньому на 25% менше, ніж чоловіки.

При цьому рівень жіночої зайнятості досить високий – 57%. Така ситуація призводить до гендерного дисбалансу в IT-сфері.

ДОСВІД США

В Америці діють програми для дівчаток, які показують на практиці наскільки цікавими можуть бути STEM-науки, знайомлять з успішними кейсами в індустрії.

Під час навчання там також наводять як приклад успішних лідерів в цій сфері та показують, яке майбутнє чекає дівчаток, якщо вони оберуть цей напрямок.

Наприклад, фінансові вигоди. Дослідження показують, що, працюючи в STEM, жінки отримують на 35% більше, ніж ті, хто працює в інших сферах.

Ці практики впроваджують і в Європі, і в Україні. Наприклад, цьогоріч для школярок був організований міжнародний літній табір в Греції від Microsoft, мета якого – надихнути дівчат вивчати STEM-науки, зокрема кодування і такі IT-технології як штучний інтелект.

Ці дівчата побували влітку в таборі в Афінах і, схоже вже визначилися зі своїм майбутнім.

 

ДАРИНА ХУДІЯШ

15 років, м. Київ, Печерська гімназія №75

Завжди вважала себе більш схильною до гуманітарних наук – дуже люблю писати, читати прозу, вивчаю філологію. Якби не спробувала себе в IT, то навряд чи б цим зацікавилася.

Для мене було шоком, що за 5 днів IT-сфера стала настільки цікавою. Коли я повернулася в Україну, то знайшла курси і скоро розпочну додаткове навчання.

У мене в школі інформаційним технологіям приділяють не так багато уваги, як, наприклад, математиці. Її ми вивчаємо на високому рівні.

Мені здається, що дуже мало дівчат цікавляться STEM-науками тому, що вважають їх більш чоловічою сферою, але поступово ми відходимо від цього стереотипу. Щоб зацікавити дівчат, потрібно проводити більше подібних заходів на території України.

Я знаю багатьох дівчат з потенціалом в IT, але їм не вистачає успішних прикладів, щоб зважитися почати вивчати технології.

За допомогою штучного інтелекту ми зможемо змінити освіту, медицину і науку на краще. Здається, що майбутнє далеко, але воно вже настає. І я розумію, що хочу бути його частиною.

 

АЛІНА НОВОСЬОЛОВА

16 років, м. Дніпро, Дніпровський ліцей технологій

Мені завжди подобалися технології, цікавили комп'ютерні науки. Я подала заявку в табір тому, що в майбутньому хочу пов'язати своє життя з розробкою штучного інтелекту.

Сфера IT зараз дуже перспективна і дівчата активно проявляють себе в ній. Сучасні принцеси не повинні чекати принца, вони можуть самі створювати себе і бути незалежними.

Єдине, чого не вистачає – це реальних кейсів в школі. Інформатика в школах за програмою і викладанням не завжди знаходиться на належному рівні. Нам би дуже хотілося бачити викладачів, які і в теорії, і на практиці застосовують свої знання в IT-сфері.

Все більше учнів замислюються про те, як застосувати знання, отримані в школі. Потрібно змінювати не форму освіти, а її суть.

Наталія Дорош, керівник по роботі з закладами освіти "Microsoft Україна", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина alebloshka/Depositphotos


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