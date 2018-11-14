Домашние связи: как устроить буккроссинг на ровном месте

Матвей Никитин партнер компании SmartManager
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14 листопада 2018

Первый раз книжную полку в подъезде я увидел пару лет назад в Риме, когда снимал там квартиру на выходные.

Это была деревянная антикварная этажерка, заставленная романами, в основном, новинками.

"Видимо, соседи хорошо друг друга знают", – подумал я, и этим своим наблюдением ограничился.

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Летом ко мне в руки попала книга руководителя Международного исследовательского центра счастья в Копенгагене Майка Викинга "Люкке".

Рафинированные записки датского исследователя, который пришел к выводу, что люди в других странах, оказывается, тоже бывают счастливы, причем некоторые – даже без велосипеда, свечей и Скандинавской прописки.

Вдохновившись этим открытием, автор перебирает самые неожиданные совпадения, например, "каждому из нас приятнее иметь деньги, чем не иметь их" или "люди счастливее вместе, чем в одиночку", и переходит к советам, вроде: "Познакомьтесь с соседями и принесите самому дружелюбному из них пирог".

В общем, рекомендуется к аудиозаписи голосом твоей первой учительницы и беспрерывному прокручиванию в одиночных камерах с целью перевоспитания и последующей канонизации отборных психопатов.

Тем не менее книга содержит кучу лайфхаков, а я люблю лайфхаки. Особенно прикладные, вроде "наденьте толстовку задом наперед, и теперь можете насыпать в капюшон попкорн, чтобы есть его без рук". Ну прелесть же!

У Викинга они совсем другого порядка, конечно, и в основном требуют наличия велосипеда, свечей и Скандинавской прописки.

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Но есть и те, что можно встать и сделать – как с попкорном.

Один из них – организация соседской библиотеки.

Таким образом, эксперимент с буккроссингом начался с обычного "не, ну а шо!" Но дальше было интересно. Процитирую свой пост в Facebook за прошлый четверг.

"В первых числах сентября повесил в подъезде табличку: "Дорогие соседи, берите почитать мои книги и приносите свои".

Поставил на полку возле почтовых ящиков несколько книг, и ушел, потирая руки: вот какой буккроссинг!

Пару дней ничего не происходило, потом книги постепенно стали разбирать, их становилось все меньше, и меньше, и меньше, а потом – не стало совсем.

На полке с табличкой начали появляться рекламные буклеты, бумажки от конфет, кто-то положил туда поломанные наушники.

В октябре стало понятно, что затея провалилась, родные шутили над моей неуклюжей попыткой укрепить веру в человечество, от которой та еще больше расшаталась, и так далее, в том же духе.

Еще пара недель, и табличка над полкой с мусором начала меня порядком раздражать. Поэтому я сделал то, что уже давно напрашивалось.

Принес еще книги.

Вторую партию бесплатной макулатуры размели еще быстрей. За два-три дня полка опустела. Последние книги забрали где-то неделю назад, и место Генри Марша с Алексом Гарлендом заняли пара выпавших из почтовых ящиков платежек.

Что же, меня это не удивило.

По-настоящему я удивился только сегодня - когда возвращался домой, и увидел полку, заставленную книгами. Все новые! Кроме одной моей, которую вернули.

Заработало!"

И правда заработало – буквально на следующий день появились еще книги.

Одну из них – роман египтолога Кристиана Жака я взял почитать, потому что собираюсь в обозримом будущем слетать в Каир. Думаю привезти оттуда открытку, и положить между страниц, когда буду возвращать на полку.

В своем доме я знаю всего пару человек и только внешне. Мы здороваемся, когда встречаемся в дверях, иногда желаем друг другу хорошего дня. Сейчас трудно представить, чтобы мы с женой ломанулись в гости к кому-то из них с пирогом.

С другой стороны, летом было так же трудно представить, что мы будем обмениваться книжками.

Зачем?

Да просто так – для настроения. Оно и правда поднимается, когда заходишь в подъезд, и в глаза бросаются не новые приклеенные к стене жвачки, а новые поступления в микро-библиотеку – теория разбитых окон vice versa.

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Сейчас ловлю себя на мысли, что неплохо было бы найти место для общего хранения инструментов.

А что? Вручить ключи какому-то домоседу, и пускай пишет в тетрадку, кто что взял.

Я, например, пользуюсь дрелью максимум раз в месяц, еще реже пилой. Не говоря уже о метровых ножницах по металлу. Зато когда понадобилась стремянка, это было настоящей проблемой.

При этом не сомневаюсь, что человек, страдающий из-за отсутствия у него в нужный момент метровых ножниц по металлу, ходит и спотыкается о покрытую пылью стремянку.

Собственно, то же самое с прочитанными книгами.

Собственно, то же самое с лишним куском пирога.

Матвей Никитин, партнер компании SmartManager, специально для УП.Жизнь

Титульное фото Fotofabrika/Depositphotos


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