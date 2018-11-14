Домашние связи: как устроить буккроссинг на ровном месте

Первый раз книжную полку в подъезде я увидел пару лет назад в Риме, когда снимал там квартиру на выходные.
Это была деревянная антикварная этажерка, заставленная романами, в основном, новинками.
"Видимо, соседи хорошо друг друга знают", – подумал я, и этим своим наблюдением ограничился.
Летом ко мне в руки попала книга руководителя Международного исследовательского центра счастья в Копенгагене Майка Викинга "Люкке".
Рафинированные записки датского исследователя, который пришел к выводу, что люди в других странах, оказывается, тоже бывают счастливы, причем некоторые – даже без велосипеда, свечей и Скандинавской прописки.
Вдохновившись этим открытием, автор перебирает самые неожиданные совпадения, например, "каждому из нас приятнее иметь деньги, чем не иметь их" или "люди счастливее вместе, чем в одиночку", и переходит к советам, вроде: "Познакомьтесь с соседями и принесите самому дружелюбному из них пирог".
В общем, рекомендуется к аудиозаписи голосом твоей первой учительницы и беспрерывному прокручиванию в одиночных камерах с целью перевоспитания и последующей канонизации отборных психопатов.
Тем не менее книга содержит кучу лайфхаков, а я люблю лайфхаки. Особенно прикладные, вроде "наденьте толстовку задом наперед, и теперь можете насыпать в капюшон попкорн, чтобы есть его без рук". Ну прелесть же!
У Викинга они совсем другого порядка, конечно, и в основном требуют наличия велосипеда, свечей и Скандинавской прописки.
Но есть и те, что можно встать и сделать – как с попкорном.
Один из них – организация соседской библиотеки.
Таким образом, эксперимент с буккроссингом начался с обычного "не, ну а шо!" Но дальше было интересно. Процитирую свой пост в Facebook за прошлый четверг.
"В первых числах сентября повесил в подъезде табличку: "Дорогие соседи, берите почитать мои книги и приносите свои".
Поставил на полку возле почтовых ящиков несколько книг, и ушел, потирая руки: вот какой буккроссинг!
Пару дней ничего не происходило, потом книги постепенно стали разбирать, их становилось все меньше, и меньше, и меньше, а потом – не стало совсем.
На полке с табличкой начали появляться рекламные буклеты, бумажки от конфет, кто-то положил туда поломанные наушники.
В октябре стало понятно, что затея провалилась, родные шутили над моей неуклюжей попыткой укрепить веру в человечество, от которой та еще больше расшаталась, и так далее, в том же духе.
Еще пара недель, и табличка над полкой с мусором начала меня порядком раздражать. Поэтому я сделал то, что уже давно напрашивалось.
Принес еще книги.
Вторую партию бесплатной макулатуры размели еще быстрей. За два-три дня полка опустела. Последние книги забрали где-то неделю назад, и место Генри Марша с Алексом Гарлендом заняли пара выпавших из почтовых ящиков платежек.
Что же, меня это не удивило.
По-настоящему я удивился только сегодня - когда возвращался домой, и увидел полку, заставленную книгами. Все новые! Кроме одной моей, которую вернули.
Заработало!"
И правда заработало – буквально на следующий день появились еще книги.
Одну из них – роман египтолога Кристиана Жака я взял почитать, потому что собираюсь в обозримом будущем слетать в Каир. Думаю привезти оттуда открытку, и положить между страниц, когда буду возвращать на полку.
В своем доме я знаю всего пару человек и только внешне. Мы здороваемся, когда встречаемся в дверях, иногда желаем друг другу хорошего дня. Сейчас трудно представить, чтобы мы с женой ломанулись в гости к кому-то из них с пирогом.
С другой стороны, летом было так же трудно представить, что мы будем обмениваться книжками.
Зачем?
Да просто так – для настроения. Оно и правда поднимается, когда заходишь в подъезд, и в глаза бросаются не новые приклеенные к стене жвачки, а новые поступления в микро-библиотеку – теория разбитых окон vice versa.
Читай також:
Сейчас ловлю себя на мысли, что неплохо было бы найти место для общего хранения инструментов.
А что? Вручить ключи какому-то домоседу, и пускай пишет в тетрадку, кто что взял.
Я, например, пользуюсь дрелью максимум раз в месяц, еще реже пилой. Не говоря уже о метровых ножницах по металлу. Зато когда понадобилась стремянка, это было настоящей проблемой.
При этом не сомневаюсь, что человек, страдающий из-за отсутствия у него в нужный момент метровых ножниц по металлу, ходит и спотыкается о покрытую пылью стремянку.
Собственно, то же самое с прочитанными книгами.
Собственно, то же самое с лишним куском пирога.
Матвей Никитин, партнер компании SmartManager, специально для УП.Жизнь
Титульное фото Fotofabrika/Depositphotos